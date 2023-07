JIEGA ท้าให้ลอง!!! Sparkling collagen drink

พร้อมเปิดตัวที่ประเทศไทย JIEGA Sparkling collagen drink ปฏิวัติวงการเครื่องดื่ม เพื่อก้าวสู่เซกเมนต์ใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพระดับพรีเมียม รับเทรนด์ผู้บริโภค Drink less but better “ดื่มน้อย แต่คุณค่าสูง " เน้นคุณภาพกว่าปริมาณ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ผู้รักการออกกำลังกาย และความงามที่มาพร้อมสุขภาพจากภายใน รังสรรค์จากวัตถุดิบที่มีแหล่งกำเนิดจากธรรมชาติผสานความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อเติมเต็มพลังให้กับชีวิต พร้อมวางจำหน่ายแล้วในตลาดไทย ยุโรป เกาหลีใต้ เวียดนาม และอินโดนีเซียบริษัท ดิ อเมซซิ่ง ดริ๊งกิ้ง คัมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว ในผลิตภัณฑ์ JIEGA Sparkling collagen drink ภายใต้แบรนด์ JIEGA เปิดตัวผลิตภัณฑ์ JIEGA Sparkling collagen drink นำเข้าจากประเทศเยอรมนี พร้อมวางจำหน่ายที่ประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์ JIEGA Sparkling collagen drink ถือเป็นเครื่องดื่ม Sparkling ผสมคอลลาเจนเพื่อสุขภาพระดับพรีเมียม ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนMR. Jay Mad (เจย์ แมด) ผู้บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท ดิ อเมซซิ่ง ดริ๊งกิ้ง คัมพานี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความสนใจในสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น การให้ความสำคัญกับการบริโภคอย่างมีสติมากขึ้น และความต้องการประสบการณ์ที่แตกต่างและไม่เหมือนใคร โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งเทรนด์ของผู้บริโภคแสดงแนวโน้มให้เห็นว่า ต้องการ Drink less but better "ดื่มน้อย แต่คุณค่าสูง" หมายความว่า แทนที่จะดื่มเครื่องดื่มที่เน้นในปริมาณ แต่ผู้บริโภคกลับเลือกดื่มเครื่องดื่มคุณภาพสูงและพรีเมียมมากขึ้น จึงเป็นที่มาของการพัฒนานวัตกรรมใหม่ในกลุ่มเครื่องดื่มของแบรนด์ JIEGAJIEGA มาจากภาษา SAMI ชนเผ่าทางตอนเหนือของแถบสแกนดิเนเวีย มีความหมายว่า “น้ำแข็งที่บริสุทธ์” นอกจากนี้ ชื่อแบรนด์ยังออกเสียงใกล้เคียงกับภาษาไทยที่ว่า “ใจกล้า” ที่บ่งบอกถึงความกล้าหาญและเข้มแข็ง สะท้อนถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ที่มีส่วนผสมจากสารสกัดจากธรรมชาติที่สำคัญ ช่วยปลดล็อกความงามจากภายในสู่ภายนอก ได้แก่ คอลลาเจน (Bioactive collagen peptides)5500 มก. จากบริษัท ชิลิต้า (Gelita) ผู้ผลิตคอลลาเจนชั้นนำจากยุโรป ,วิตามินซี (Vitamin C) 199% สารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอก และสังกะสี (Zinc) ผสมผสานกับน้ำแร่ธรรมชาติจากผู้ผลิตชั้นนำในประเทศเยอรมนี สู่เครื่องดื่ม JIEGA Sparkling collagen drink ผลิตภัณฑ์ที่รังสรรค์เพื่อสุขภาพในระดับพรีเมียม“การตัดสินใจเปิดตลาดประเทศไทย เพราะเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูง จากแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ขณะที่ผลสำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า ผู้บริโภคคนไทยให้ความใส่ใจสุขภาพเพิ่มขึ้น โดย 84% เลือกซื้อสินค้าเครื่องดื่มในกลุ่มฟังก์ชันนอลเพิ่มขึ้น และเต็มใจที่จะจ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ จากแนวโน้มดังกล่าวแบรนด์ JIEGA จึงเข้ามาปฏิวัติวงการเครื่องดื่มไทยไปสู่ตลาดพรีเมียม เพื่อเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภค ด้วยที่มาของวัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพในระดับโลก ที่สำคัญสามารถตอบโจทย์คนทุกเพศทุกวัย พร้อมเติมพลังในทุกจังหวะของชีวิต” MR. Jay Mad กล่าวสำหรับผลิตภัณฑ์ JIEGA Sparkling collagen drink มี 2 รสชาติ ได้แก่ พีช เลมอน และ เสาวรส ปัจจุบันมีวางจำหน่ายในห้างค้าปลีกทั่วไป เช่น ฟู้ดแลนด์ กูร์เม่ต์ มาร์เก็ต ,กลุ่มห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ และอยู่ระหว่างการขยายช่องทางจำหน่ายเพิ่มเติมในร้านสะดวกซื้อ ท็อปส์ และโลตัส นอกจากนี้ JIEGA ยังมีแผนขยายตลาดในอาเซียน เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย รวมทั้งเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นตลาดที่ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคอลลาเจนมีอัตราการเติบโตสูง