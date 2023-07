OR จับมือ OSCT Indonesia พัฒนาฝึกอบรมขจัดคราบน้ำมันรั่วไหล

นายวิศาล ชวลิตานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านศักยภาพองค์กร และนายพีระวัฒน์ วชิโรภาสนันท์ ผู้จัดการฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมกับ Mr. Yodi Satya, Chief Operating Officer, Oil Spill Combat Team Indonesia (OSCT Indonesia) และนายทศพล สุขเริงรื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเอสซีที (ประเทศไทย) จำกัด (OSCT Thailand) ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการฝึกอบรมการขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลภายใต้มาตรฐาน International Maritime Organization (IMO) ณ สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ (OR Academy) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายวิศาล เปิดเผยว่า OR Academy มีศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิง และศูนย์ฝึกอบรมการขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ อยู่ในพื้นที่ของคลังน้ำมันสระบุรี อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ให้บริการฝึกอบรมดับเพลิงและขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลได้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อรองรับการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีน้ำมันหกรั่วไหล (Oil Spill Response: OSR) ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะช่วยยกระดับการให้บริการของ OR Academy ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม QSHE เฉพาะทาง ที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการความเสี่ยงและป้องกันภัยฉุกเฉินในระดับประเทศ โดยเฉพาะด้านการฝึกดับเพลิงอัคคีภัย และการขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลทั้งทางบกและทางน้ำอย่างมืออาชีพอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของ OR Academy ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเหตุการณ์ฉุกเฉินในด้านการขจัดคราบน้ำมันรั่วไหล โดยสามารถฝึกอบรมและออกใบรับรอง (Certificate) แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลภายใต้มาตรฐาน IMOตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจจากกลุ่มลูกค้าภายนอก ทั้งในและต่างประเทศให้เข้ามาใช้บริการศูนย์ฝึกอบรมของ OR Academy รวมไปถึงการพัฒนาออกแบบหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม โดยเฉพาะหลักสูตรที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมเจ้าท่าได้ นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการระงับเหตุและให้ความช่วยเหลือต่อสังคม ชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้างอีกด้วย