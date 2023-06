Happy Journey with BEM ชวนน้อง ๆ ออกเดินทางสร้างศิลปะนอกห้องเรียน

เมื่อการเรียนรู้ไม่ได้อยู่เพียงแค่ในห้องเรียน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายม่วง จึงชวนน้อง ๆ จากโรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม โรงเรียนวัดราชบพิธ และโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ออกเดินทางไปกับ Happy Journey with BEM ภายใต้คอนเซปต์ Art Journey เปิดประสบการณ์งานศิลปะใจกลางเมือง ได้เรียนรู้การสร้างงานศิลปะในรูปแบบ NFT ให้เกิดมูลค่า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางสร้างรายได้ของคนรุ่นใหม่ จาก “The Tu!!”-นายณัชพล ตุ๊เสงี่ยม ศิลปิน NFT รายแรก ๆ ของเมืองไทย ที่สร้างงานศิลปะให้มีมูลค่าถึงหลักแสน ล่าสุดยังเป็นศิลปินหลักเจ้าของ Solo Exhibition ใน Metro Art ซีรีส์ 2 “Playable Art : อาร์ตเล่นได้” ณ MRT สถานีพหลโยธิน ด้วย นอกจากศิลปินจะถ่ายทอดเทคนิค NFT ให้กับน้อง ๆ แล้ว ยังเปิดโอกาสให้เหล่าเยาวชนร่วมทำกิจกรรมเวิร์คชอปเพ้นต์หมวก แต่งแต้มสีสัน ออกแบบลวดลายเฉพาะบุคคลให้ไม่ซ้ำใคร ทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมต่างอิ่มเอมไปด้วยความสุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะและสำหรับเดือนกรกฎาคม คนรักงานอาร์ตเตรียมตัวให้พร้อม มาร่วมสนุก ลุ้นเป็นผู้โชคดีในกิจกรรม Happy Journey with BEM ที่จะได้ร่วมทำกิจกรรมเวิร์คชอปกับศิลปินที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นไม่เหมือนใครได้ฟรี! ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook (เฟซบุ๊ก) : BEM Bangkok Expressway and Metro