ครบรอบ 2 ปี Carbon Markets Club

Carbon Markets Club (CMC) เป็นคลับรักษ์โลก ลดก๊าซเรือนกระจกแห่งแรกของประเทศไทย มีสมาชิกทั้งประเภทองค์กรและบุคคลรวมกว่า 300 ราย จัดงาน “ลด ละ เริ่ม กับ Carbon Markets Club” ในโอกาสครบรอบ 2 ปี สะท้อนความสำเร็จในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero ช่วยกระตุ้นการซื้อขายคาร์บอนเครดิต TVERs หรือโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย และ RECs (Renewable Energy Certificates) ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน รวมกันเทียบเท่า 8 แสนตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นประมาณการปลูกต้นไม้ที่มีอายุ 10 ปี กว่า 90 ล้านต้นในงานดังกล่าวมีการบรรยาย “Road to Decarbonization” โดย ผศ.ดร. ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมชั้นแนวหน้าของประเทศ รวมถึงการเสวนา “ลด ละ เริ่ม” เพื่อแนะนำแอปพลิเคชัน ECOLIFE for CMC โดย นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น และประธาน CMC นายพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร กรรมการผู้จัดการบริษัท คิดคิด จำกัด ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน ECOLIFE พร้อมทั้ง เมย์ วิว จิว นักกีฬาไร้คาร์บอนจากโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด ซึ่งร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ในการ ‘ลด ละ เริ่ม’ ในชีวิตประจำวันเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อนCMC ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 โดย 11 หน่วยงานสมาชิกตั้งต้น ได้แก่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด และบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะช่วยกันสนับสนุน เผยแพร่ ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน และการซื้อขายคาร์บอนเครดิตและเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยให้โลกเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด