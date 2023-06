AIA มอบรางวัล “AIA Healthiest Schools - สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี” โรงเรียนที่โดดเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน

ผู้นำด้านประกันชีวิตและสุขภาพ พร้อมความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนผู้คนกว่าพันล้านคนให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญาเดินหน้าส่งมอบสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนให้กับเยาวชนไทยผ่านโครงการซึ่งได้เปิดตัวไปเมื่อเดือนตุลาคม 2565 โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพของนักเรียนอายุระหว่าง 5 - 16 ปี ซึ่งได้รับความสนใจจากโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 260 โรงเรียนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเอไอเอ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันคัดเลือกโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษา รวมถึงโรงเรียนที่ได้รับรางวัลดีเด่นรวมทั้งสิ้น 34 โรงเรียน และเพื่อเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่ถือเป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริมด้านสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน เอไอเอ จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติขึ้น ณ เอไอเอ ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ (AIA Leadership Centre) อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ในงานได้รับเกียรติจากและเป็นหนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 4 ท่าน ได้แก่รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)เลขาธิการคณะกรรมการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคมหานคร ภายใต้ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และอดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้อำนวยการแผนกพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เอไอเอ ประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาร่วมมอบรางวัลแก่โรงเรียนที่ชนะ ร่วมด้วยผู้บริหารกลุ่มบริษัทเอไอเอผู้อำนวยการฝ่ายภาพลักษณ์ และคณะผู้บริหารเอไอเอ ประเทศไทย นำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด พร้อมด้วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ดิจิทัล โซลูชันส์ แอนด์ ดีไซน์ บริษัท เอไอเอ เวลเนส จำกัดกล่าวว่า “ทางกระทรวงศึกษาธิการต้องขอขอบคุณกลุ่มบริษัทเอไอเอ และเอไอเอ ประเทศไทย ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องสุขภาพของเยาวชน และริเริ่มโครงการ “AIA Healthiest Schools - สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี” ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นในการสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพและโภชนาการ เพื่อเป็นก้าวสำคัญไปสู่การยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเยาวชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน ความร่วมมือระหว่างเอไอเอและกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างสังคมที่เข้มแข็งด้วยสุขภาพที่แข็งแรงแล้ว ยังเป็นการขยายนโยบายของกระทรวงฯ ไปสู่โรงเรียนทั่วประเทศได้อย่างตรงจุด โครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดีในครั้งนี้ จึงไม่ได้จบลงเพียงการได้รับรางวัลเท่านั้น แต่การปลูกฝังพฤติกรรมการใช้ชีวิตจากสื่อการเรียนการสอนที่นักเรียนและบุคลากรได้รับการถ่ายทอดยังสามารถนำไปใช้ต่อในครอบครัวได้อีกด้วย สำหรับในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัล และหวังว่ารางวัลในวันนี้จะเป็นกำลังใจให้ทุกโรงเรียนมุ่งมั่นที่จะสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพให้กับสังคมต่อไป”กล่าวว่า “ในนามของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับเอไอเอ ในการสนับสนุนโครงการ “AIA Healthiest Schools – สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี” ซึ่งนับเป็นโครงการแรกๆ ของประเทศ ที่มุ่งสนับสนุนสุขภาพเด็กไทยแบบองค์รวม ปลูกฝังเรื่องการดูแลสุขภาพตั้งแต่วัยเด็ก ตลอดจนส่งเสริมให้ครอบครัวและโรงเรียนเป็นรากฐานที่สำคัญของสังคมสุขภาพดี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน ในขณะที่ depa ก็มีวิสัยทัศน์ในการทำงานเพื่ออนาคตของคนไทย และพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลก ซึ่ง depa ตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ ไม่ใช้เพียงให้ความสำคัญเฉพาะการศึกษา แต่การมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี เลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องจำเป็นและส่งเสริมต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย เมื่อเอไอเอจัดโครงการดีๆ แบบนี้ขึ้นเป็นปีแรก depa จึงยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจในการจัดทำโครงการเพื่อสังคมที่ชุมชนสามารถนำไปต่อยอดได้จริง depa ขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัล และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมมือกับเอไอเอ ในการสนับสนุนโครงการ AIA Healthiest Schools ในปีต่อๆ ไป”กล่าวว่า “เอไอเอ ประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัล “AIA Healthiest Schools - สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี” ในครั้งนี้ ซึ่งเราได้เห็นถึงความตั้งใจจริงของทุกโรงเรียนที่ได้ร่วมส่งกิจกรรมเข้ามาประกวด อีกทั้งเรายังรู้สึกภูมิใจที่แต่ละโรงเรียนได้นำสื่อการเรียนการสอนของโครงการนี้ไปใช้จริง จึงนับว่าโครงการนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืนให้กับนักเรียนและเยาวชนไทย สอดคล้องตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’ ซึ่งเป็นพันธกิจที่เอไอเอมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมในการยกระดับด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย โดยโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี มีเป้าหมายให้เยาวชนมีสุขภาพที่ดีและมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตเชิงบวกทั้งต่อสุขภาพตนเองและต่อสังคมที่เราอยู่ โดยเน้นหลักสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ การใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง การมีสุขภาพใจที่ดี และการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน เพราะเอไอเอเชื่อว่าการส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็ก และคาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับเด็กไทย ตลอดจนชุมชนและสังคมไทย”ทั้งนี้ สำหรับโรงเรียนที่ชนะเลิศทั้งในระดับประถมและมัธยมศึกษา จะได้ไปร่วมเวทีการแข่งขันในระดับนานาชาติ กับโรงเรียนที่ชนะเลิศจากประเทศออสเตรเลีย เวียดนาม และฮ่องกง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม นี้ ที่ประเทศมาเลเซีย ผมขอส่งกำลังใจให้กับโรงเรียนของไทย ให้สามารถคว้าชัยกลับมาได้เป็นผลสำเร็จ และอยากเชิญชวนโรงเรียนทั่วประเทศ ให้เข้าร่วมโครงการ AIA Healthiest Schools ปีที่ 2 ซึ่งจะเริ่มเปิดรับสมัครปลายเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อมาร่วมสร้างโรงเรียนสุขภาพดีให้กับเยาวไทยด้วยกันนะครับ” นายนิคฮิล กล่าวทิ้งท้ายชนะเลิศการแข่งขันโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี AIA Healthiest Schools ในระดับประถมศึกษา โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมากมายผ่านโครงการ "โรงเรียนสร้างสุข" เช่น ปลูกผักอินทรีย์ โภชนาการปลอดภัย เก็บขยะ ออกกำลังกาย สวดมนต์ และธนาคารความดี ส่งเสริมการเรียนการสอนและพฤติกรรมเชิงบวกให้กับนักเรียน และนำเทคโนโลยีมาใช้สื่อสารระหว่างทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันส่งเสริมสุขภาพที่ดีของนักเรียน และความมั่นใจในการดำเนินโครงการในระยะยาวชนะเลิศการแข่งขันโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี AIA Healthiest Schools ในระดับมัธยมศึกษา โดยนำสื่อการสอนจากโครงการฯ เพื่อพัฒนากิจกรรมสำหรับนักเรียน และจัดสำรวจความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง เช่น โครงการ Good Food Good Mood Project เป็นโครงการที่มุ่งเน้นเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ตรวจสารปนเปื้อนในน้ำดื่ม ส่งเสริมการออกกำลังกาย จัดสถานที่พักผ่อนสำหรับนักเรียน นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม “คลินิกเพื่อนใจวัยรุ่น" เพื่อคอยรับฟัง ให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนโรงเรียนบ้านกาดฮาวได้ดำเนินโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้แก่ โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ โครงการกินอยู่อย่างรู้ค่านำพาให้ชีวิตมีสุข โครงการเด็กยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ โครงการต้นแบบเด็กไทยสุขภาพดี และโครงการวงล้อเพิ่มทักษะชีวิต นอกจากนี้ ยังจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการจัดอาหารกลางวันที่มีมาตรฐานแก่นักเรียนอีกด้วยโรงเรียนบ้านพร้อมบุญจัดกิจกรรม Happy Time Happy Life ที่รวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น Happy Dancing (ฝึกออกกำลังกาย) Happy Brain, Happy Time (ฝึกสมาธิ) Happy Talking (สุขภาพใจ) Happy Meal and Happy Drinking (กินอาหารที่มีประโยชน์ และดื่มน้ำให้เพียงพอ) ให้แก่นักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพใจที่ดี โดยส่งเสริมให้นักเรียนสามารถปฏิบัติจนเป็นกิจวัตรประจำวันได้อย่างเป็นธรรมชาติและยั่งยืนโรงเรียนบ้านศาลาได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหลากหลายด้านมาอย่างต่อเนื่องซึ่งครอบคลุมทั้ง 4 หลักพื้นฐานของโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี AIA Healthiest Schools โดยมีจุดเด่นที่มุ่งเน้นให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกผักปลอดสารพิษ ปลูกผักอินทรีย์ โภชนาการปลอดภัย รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับด้านโภชนาการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาได้เริ่มโครงการ "เปลี่ยนท่าศาลาประสิทธิ์ฯ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า" เป็นกิจกรรมที่มีนักเรียนเป็นแกนนำและมีส่วนร่วมในการออกแบบโครงการร่วมกับอาจารย์ของโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี AIA Healthiest Schools โดยมี 6 กิจกรรมย่อย ได้แก่ Healthy Heroes, BMI… Be New You, Healthy Food Good Body, Club EOB, What are your heart rate? และ DMT OLAV U ซึ่งครอบคลุมทั้ง 4 หลักพื้นฐานของโครงการโรงเรียนพานพิทยาคม พัฒนาโครงการ "โรงเรียนเสริมสร้างสุขภาวะ" เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแลสุขภาพของนักเรียน เพื่อสร้างสุขภาวะให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ทั้งด้านสุขภาพกาย เช่น การขยับร่างกาย โภชนาการที่ดี การตรวจสุขภาพประจำปี กีฬา คีตะมวยไทย และสุขภาพใจ ผ่านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า เป็นต้นโรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาดจัดโครงการ "โรงเรียนส่งเสริมสร้างสุขภาพ" ที่เน้นให้นักเรียนเข้าใจความสำคัญของการอ่านฉลากโภชนาการ อาหาร ยา และเครื่องสำอาง เพื่อป้องกันโรค NCDs โดยเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ปกครองและชุมชนผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการเดินรณรงค์ภายนอกโรงเรียน และลงพื้นที่ร่วมกับ อย.น้อย หรือกลุ่มเยาวชนที่มีส่วนร่วมในภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยสุ่มตรวจฉลากจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคม เช่น วัด และชุมชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการรับประทานอาหารและผลไม้ที่มีประโยชน์ การเก็บตัวอย่างน้ำดื่มและแหล่งน้ำในโรงเรียน การออกกำลังกาย การกำจัดขยะ การใช้ถุงผ้า การปลูกผัก การเลี้ยงปลา การปฐมพยาบาล และอื่นๆ อีกมากมายรางวัลดีเด่นด้านการกินอาหารที่มีประโยชน์- โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรุงเทพมหานครรางวัลดีเด่นด้านการใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉง- โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิลด์ กรุงเทพมหานครรางวัลดีเด่นด้านการมีสุขภาพใจที่ดี- โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส สาทร กรุงเทพมหานครรางวัลดีเด่นด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน- โรงเรียนบ้านท่าข้าม จังหวัดปัตตานี- โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว จังหวัดชุมพร- โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน จังหวัดสงขลา- โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ จังหวัดสุรินทร์- โรงเรียนบ้านดอนผอุง จังหวัดอุบลราชธานี- โรงเรียนวัดอู่ตะเภา จังหวัดสุพรรณบุรี- โรงเรียนบ้านโกตาบารู จังหวัดยะลา- โรงเรียนบ้านจันทัย จังหวัดอุบลราชธานี- โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จังหวัดบุรีรัมย์- โรงเรียนบ้านผือพอก จังหวัดศรีสะเกษ- โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์- โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง จังหวัดตราด- โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี- โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี- โรงเรียนบ้านบางแสม จังหวัดชลบุรี- โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ จังหวัดฉะเชิงเทรา- โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัดน่าน- โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์ กรุงเทพมหานคร- โรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่- โรงเรียนศรีนคร จังหวัดสุโขทัย- โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี- โรงเรียนศรีวิไลวิทยา จังหวัดบึงกาฬ- โรงเรียนไทยซิกข์นานาชาติ จังหวัดสมุทรปราการสำหรับโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ “AIA Healthiest Schools – สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี" ปีที่ 2 สามารถดูรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนได้ที่เว็บไซต์ ahs.aia.com/th/th/ โดยโรงเรียนสามารถส่งโครงการเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป