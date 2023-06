“สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 27” ยกทัพอินฟลูฯ ไทย-เทศ ไลฟ์ขายสินค้า พร้อมดึงเซเลบสี่ขาร่วมสร้างสีสัน

ในฐานะประธานจัดงานสหกรุ๊ปแฟร์ กล่าวว่าโดยมีสินค้าของกินของใช้จากเครือสหพัฒน์มาจำหน่ายในราคาลดพิเศษ รวมกว่า 1,000 คูหา 100 บริษัท ซึ่งนอกจากจะจำหน่ายแบบออนไซต์แล้ว งานปีนี้ยังได้เพิ่มช่องทางจำหน่ายทางออนไลน์ โดยมีอินฟลูเอนเซอร์ทั้งชาวต่างชาติ และชาวไทย มาไลฟ์รีวิวสินค้า ซึ่งผู้ชมไลฟ์สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทันที และส่งสินค้าให้ถึงบ้านสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ชาวไทยที่จะมาไลฟ์ในงานนี้ ได้แก่ พิมรี่พาย เอวา-ปวรวรรณ เนสตี้-สไปร์ทซี่ เอแคร์หิ้วหวี ธรรมชาติ โยธาจุล - TikToker ชื่อดัง ป้าตือ-สมบัษร พี่ฮง- BANGKOKBOY ที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก ส่วนการไลฟ์ของอินฟลูเอนเซอร์ต่างชาติ เครือสหพัฒน์จะร่วมกับ SHOP CHANNEL เผยแพร่ผ่าน 4 ช่อง ได้แก่ Eshoplive บริษัท Live commerce อันดับหนึ่งจากมาเลเซีย, SukeTV บริษัทสตาร์ตอัปด้านมัลติมีเดีย ช้อปปิง และ KOL จากมาเลเซีย, Yowant บริษัท Multichannel Network และอินฟลูเอนเซอร์จากจีน และ Verofax บริษัทด้านเทคโนโลยีจากดูไบที่ร่วมกับ WebTVAsia บริษัทเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์จากมาเลเซีย“เราได้เชิญอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงจากจีน มาเลเซีย เวียดนาม มาร่วมไลฟ์หลายคน เช่น Chiong Pei Pei เจ้าของรางวัล Most Number of Facebook Live Broadcasting E Commerce Sessions in a Year by individual จากมาเลเซีย, Kar Loon พิธีกรรายการโทรทัศน์และงานอีเวนต์ และผู้ประกาศทางวิทยุ, Jack Kee ผู้ประกาศข่าว และโปรดิวเซอร์รายการวิทยุ และ Ivan Low นักแสดงซีรีส์โทรทัศน์ ซึ่งจะทำให้เราสามารถขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มใหม่ ๆ ได้เพิ่มขึ้น” นายธรรมรัตน์ กล่าวนอกจากนี้ ในงานยังได้เชิญอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นสุนัขมาร่วมงานด้วย ได้แก่ น้องมู่ทู่ จากเพจ Mootoo เจ้าหมาบีเกิลรูปร่างอ้วนท้วนที่มาพร้อมกับความสามารถพิเศษ ถ่ายรูปออกมายังไงก็เอาไปทำมีมได้ น้องมะลิ สุนัขแสนรู้พันธุ์ซามอยด์จากเพจ Mali.World โลกใบน้อยของซามอยด์ชื่อมะลิ และ น้องแค แคลอรี่ จากเพจคิ้วคือมองกุฎของแค น้องหมาเซเลปสุดเป๊ะปังที่แซบทุกลุค แซบทุกท่าโพส ซึ่งจะมาสร้างสีสันให้กับงาน และต้อนรับการจัดงานแบบ Pet-Friendly ในปีนี้ ที่เปิดให้ผู้ร่วมงานนำสัตว์เลี้ยงมาร่วมงานได้