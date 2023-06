เอาใจ Beef lover! เซ็นทรัลเวิลด์ รวมสุดยอดเมนูเนื้อระดับพรีเมียม จาก 8 ร้านเนื้อชื่อดัง มอบประสบการณ์ Beef Dine-in Experiences ที่สายเนื้อต้องไม่พลาด

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ย้ำตัวจริง Food Destination ที่ดีที่สุดใจกลางเมือง ดึง 8 สุดยอดร้านเนื้อชื่อดังเอาใจสายบีฟเลิฟเวอร์ มอบประสบการณ์แบบเนื้อๆเน้นๆ (Beef Dine-in Experience) ปักหมุดความอร่อยกับหลากหลายเมนูเนื้อได้ทุกมื้อไม่มีเบื่อ ด้วยสุดยอดเนื้อระดับพรีเมียมจากไทยและต่างประเทศ ให้ทุกเมนูเนื้อเป็นสตอรี่เมนูที่ดีต่อท้อง ดีต่อใจ พร้อมหรือยังที่จะไปค้นหาเมนูเนื้อจานโปรดของคุณกับ 8 ร้านดัง ที่พร้อมเสิร์ฟให้ลิ้มลองทุกวันได้แล้ววันนี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์กินเนื้อแบบสนุกไม่น่าเบื่อ ต้องที่ โค โก ราวด์ ร้านจิ้มจุ่มรางเลื่อน สายเอนเตอร์เทน ที่มาในคอนเซ็ปต์เก๋ “มากกว่าการกิน คือฟินกับประสบการณ์” พร้อมเสิร์ฟเนื้อพรีเมียมจากไทยและต่างประเทศ ทั้งเนื้อไทยวากิว หอมนุ่ม ละลายในปาก, เนื้อสันนอกโคขุน, เนื้อสันคอวากิว เนื้อเซอร์ลอยน์ และเนื้อส่วนสันไหล่ สัมผัสดี รสชาติเข้มข้น จากออสเตรเลีย, ลิ้นวัว ซิกเนเจอร์ของร้าน เนื้อเด้งสู้ฟัน เคี้ยวเพลิน, เนื้อเสือร้องไห้ สัมผัสนุ่มทั้งเนื้อและมีไขมันที่แทรกตัวอยู่ทั่วชิ้น สามารถเลือกอร่อยได้ทั้งแบบ อาลาคาร์ท และเซ็ต อาทิ เซ็ตเนื้อคนจะรวยช่วยไม่ได้ เสิร์ฟพร้อมกุ้งแม่น้ำ ซุปแจ่วฮ้อนสุดร้อนแรง และชุดผักรวม โดยสามารถมิกซ์แอนด์แมทช์น้ำจิ้มในสไตล์ของคุณเอง ได้ 5 แบบ ได้แก่ แจ่วนัวร์ปลาร้า, น้ำจิ้มเต้าหู้ยี้, พริกผัด, ซีฟู้ด และแจ่วโคคนกรุง หรือจะเลือกน้ำจิ้มให้แมตช์กับน้ำซุป ซึ่งมีให้เลือก 5 แบบเช่นกัน ทั้งซุปแจ่วฮ้อน, ซุปก๋วยเตี๋ยวเรือ, ซุปไก่, ซุปข้าวซอย และซุปต้มยำมันกุ้ง ก็จะอร่อยแซ่บแบบฟินๆ ไปเลย นอกจากนี้เย็นช่วง Weekend ยังมีดนตรีให้ฟังเพลินๆอีกด้วย จอยความ อร่อยได้ที่ ชั้น 7 โซน Beacon ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์สายยากินิกุ ต้องจัด!! ร้านไดเซ็น จัดเต็มเนื้อพรีเมียมหลากหลายส่วนให้เลือกทาน ทั้งแบบอาลาคาร์ทและเป็นเซ็ตให้เลือก ที่สามารถให้เชฟลงมือปรุงแบบสดใหม่จานต่อจาน หรือใครจะแบ่งกระเพาะมาให้โอมากาเสะ และอาหารญี่ปุ่นระดับพรีเมียม ก็ไม่ว่ากัน เพราะที่ร้านใช้วัตถุดิบสดใหม่ทุกวัน ไม่ผ่านการแช่แข็ง เน้นรสชาติแท้จากธรรมชาติ เมนูดีต่อท้อง อาทิ เนื้อคาโกชิม่า เป็นเนื้อที่ได้จากวัวญี่ปุ่นสายพันธุ์แท้สีดำ จากเมืองคาโกชิม่า (Kagoshima Wagyu) ที่เลี้ยงอย่างพิถีพิถัน บนเกาะคิวชู ที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์และยังเป็นเนื้อวัวที่ได้รับเหรียญทองโอลิมปิคมาแล้ว ด้วยเนื้อลายสวย รสสัมผัสนุ่ม มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ จึงทำให้ได้ขนานนามว่าเป็น best of the best wagyu มีใบรับรองที่การันตีเป็นเนื้อเกรดที่ดีมากๆ จอยความอร่อยได้ที่ ชั้น 6 โซน i (ไอ) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ยกระดับข้าวผัดกะเพรา เมนูสุดคลาสสิกของคนไทยให้มีความอินเตอร์ ชูคอนเซ็ปต์ Contemporary Thai Comfort Food ด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพ ทั้งตัวข้าวและท็อปปิ้งเนื้อต่างๆ สร้างสรรค์ออกมาเป็นเมนูน่ารับประทาน แตกต่าง สนุก พร้อมเทคนิคการปรุงโดยเชฟระดับมืออาชีพ สำหรับเมนูดีต่อท้อง ขอนำเสนอ เมนูซิกเนเจอร์อย่าง Buddy’s Favorite ข้าวผัดกะเพราเนื้อสับคั่ว ที่ใช้เนื้อวัวเนื้อสันนอกพันธุ์ไทย-เฟรนช์หมักจนเข้าเนื้อ ท็อปด้วยไข่เป็ดดาวกรอบ และ ข้าวโพดคาราเมลไรซ์ นอกจากนี้ยังมีเมนูข้าวผัดกระเทียมพริกไทยและข้าวผัดแจ่ว ที่สามารถ customize ส่วนผสมและท็อปปิ้งได้เองตั้งแต่ต้นจนจบ มีให้เลือกได้ทั้ง ข้าวเหนียว หรือคีนัว ซอสต่างๆ เนื้อ และท็อปปิ้งอย่างไข่ดาว หรือไข่ออนเซ็น สามารถจอยความอร่อยได้ที่ ชั้น 7 โซน Beacon ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์สายก๋วยเตี๋ยวเรือ vs สายเนื้อ มาเจอกันได้เลยที่ร้าน Meat Labo เสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกเนื้อพรีเมียม น้ำซุปเข้มข้นแบบฉบับก๋วยเตี๋ยวเรือแท้ๆ เมนูดีต่อท้อง เช่น เมนูใหม่ล่าสุด อย่างก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อวากิวชามยักษ์ จัดมาในชามใหญ่แบบจัมโบ้!! หรือจะอร่อยกับข้าวสตูเนื้อ, ข้าวซอย, หม้อไฟเนื้อวากิว นอกจากนี้ยังมีอาหารทานเล่นอย่าง เนื้อเสียบไม้ย่างน้ำจิ้มแจ่วมะแขว่น จอยความอร่อยได้ที่ ชั้น 7 โซน Beacon ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์สายเนื้อที่มองหาเนื้อวัวคุณภาพต้องมาที่นี้ ด้วยวัวจากสายพันธ์ออสเตรเลียที่ทางร้านเลี้ยงเองด้วยธัญพืชไทยกว่า 7 ชนิด จนทำให้ได้เนื้อที่นุ่ม หอมเป็นเอกลักษณ์ นำมาปรุงเป็นเมนูที่หลากหลาย ทั้งอาหารไทยและนานาชาติ เช่น กะเพราเนื้อบด, ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ, เบอร์เกอร์เนื้อ, สเต็กเนื้อพาสต้าซอสเนื้อ พิเศษเฉพาะสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ! เมนูสเต็กทุกจานย่างด้วยเตาพรีเมียมเทียบชั้น Fine Dining เพื่อชูรสชาติเนื้อให้ชัดเจน เพิ่มความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ เมนูดีต่อท้อง ได้แก่ เมนูเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ อย่างสเต็กเนื้อริบอายทรัฟเฟิลซอส, เฟตตูชินี่บีฟรากู จอยความอร่อยได้ที่ชั้น 6 โซน Atrium ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เดสติเนชั่นสำหรับใครที่มองหา ‘เนื้อคู่’ ที่อร่อยลงตัวกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อพรีเมียม เสิร์ฟเนื้อสูตรเด็ด คัดสรรมาอย่างดีถึง 6 ชนิด เพื่อให้ได้รสชาติที่ดีที่สุดจนลืมไม่ลง! กินคู่กับเส้นที่ลวกกำลังดีหรือข้าวสวยที่หุงได้เหนียวนุ่ม พร้อมน้ำซุปรสเด็ดเคี่ยวจนกลมกล่อม ตามคอนเซ็ปต์ของร้านที่ว่า เนื้อคู่ที่ใช่ ย่อมเพิ่มรสชาติให้ชีวิต กับเนื้อลวก 6 ส่วนได้แก่ เซอร์ลอยน์ - ส่วนสันสะโพกที่มีมันน้อย มีกลิ่นหอมของเนื้อวัวมากที่สุด, สันไหล่ – นุ่ม มีไขมันแทรกพอประมาณ, ใต้ซี่โครง – หวานฉ่ำ และกรุบๆ จากเอ็นที่แทรกอยู่ในเนื้อ, ริบอาย - เนื้อส่วนซี่โครง ที่แล่อย่างดีเหลือแต่เนื้อส่วนกลางที่ติดมัน เนื้อนุ่ม หอม และรสชาติเข้มข้นที่สุด, วากิว - เนื้อที่คัดสรรมาอย่างดีจากออสเตรเลีย มีมันแทรกเหมือนลายหินอ่อน รสชาติหวานนุ่ม ละมุนลิ้น และโกเบ – เนื้อส่งตรงจากญี่ปุ่น มีไขมันแทรกตลอดชิ้น เพิ่มรสชาติความนุ่มชุ่มฉ่ำ กินแล้วรู้สึกละลายในปาก จอยความอร่อยได้ที่ ชั้น 6 โซน Beacon ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ร้านฉัน เริ่มต้นจากกลุ่มเพื่อนที่รักการกินเนื้อเป็นชีวิตจิตใจ โดยหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเป็นเชฟที่ชอบย่างเนื้อให้เพื่อนๆ ได้กินเวลาไปสังสรรค์กัน จึงเป็นที่มาของคอนเซ็ปต์ “มาบ้านฉัน มาลองชิมแบบที่ฉันชอบ” เมนูเนื้อของฉัน อร่อย หลากหลาย ราคาจับต้องได้ เพื่อสร้างความฟีลกู๊ดให้กับลูกค้าที่มารับประทานอาหารที่ร้านฉัน ได้กลายเป็นเพื่อนกันในวันต่อๆ ไป เมนูดีต่อท้อง อาทิ ข้าวหน้าเนื้อไข่ดอง, ข้าวผัดมันเนื้อ, Rib Eye Steak (A5), ลิ้นวัวย่าง, เนื้อย่างจิ้มแจ่วปลาร้าบอง, Wagyu Katsu Sando และ Beef Tartare จอยความอร่อยได้ที่ชั้น 7 โซน Beacon ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เรือน ‘ท่านขุน’ ร้านสเต็กและอาหารไทย – ฟิวชั่น บรรยากาศย้อนยุคเหมือนนั่งกินอยู่เรือนเจ้าขุน สมัยรัชกาลที่ 5 ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น-กลาง ผสมผสานเข้ากับความโมเดิร์น รังสรรค์เป็นเมนูที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภายใต้คอนเซ็ปต์ Traditional, Organic และ Fusion ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงและดีต่อสุขภาพ อย่างเนื้อพรีเมียมจากฟาร์มที่คัดสรรอย่างดี หมูจากฟาร์มออร์แกนิก เครื่องปรุงจากเครื่องเทศธรรมชาติ อร่อยได้โดยไม่ใส่ผงชูรสและน้ำมันหอย เมนูดีต่อท้อง อาทิ สเต็กเนื้อ ย่างบนเตาถ่าน, ข้าวหน้าเนื้อท่านขุน, กะเพราเนื้อนุ่มไซส์ออกญา, ข้าวหน้าเนื้อฮารามิ จอยความอร่อยได้ที่ชั้น 1 โซน Hug Thai ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์