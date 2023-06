‘FIVE STAR-Hi Pork’ คว้ารางวัล อันดับ 1 สุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์อาหารยอดฮิต-แฟรนไชส์น่าลงทุนแห่งปี 2023

กล่าวว่า ธุรกิจห้าดาว ได้รับรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์อาหารยอดฮิต อันดับ 1 จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจแฟรนไชส์อาหารที่มีประสบการณ์ในประเทศไทยเกือบ 4 ทศวรรษ หัวใจสำคัญที่ทำให้แฟรนไชส์ห้าดาวได้รับความสนใจ เพราะงบลงทุนไม่สูง ใช้พื้นที่ขนาดเล็กกะทัดรัด มีทีมผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ทำเลค้าขายและให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเปิดร้าน มี Supply วัตถุดิบมาตรฐานส่งออกต่างประเทศมาผลิตอย่างถูกสุขลักษณะ และมีระบบดำเนินงานที่นำไปใช้ได้ทันที จัดการง่าย เหมาะสำหรับมือใหม่เริ่มทำธุรกิจเป็นอย่างดี“ปัจจุบันบริษัทฯ ได้พัฒนารูปแบบร้านให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ มีให้เลือกทั้ง FIVE STAR Glass House และ FIVE STAR Shop จากเดิมที่ร้านคีออส (ซุ้มไก่ย่างห้าดาว) รวมทั้งปรับเปลี่ยนเมนูอาหารให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าทุกเพศทุกวัย เช่น อาหารจานเดียว ชุดข้าวไก่ย่าง อาหารทานเล่น ชุดไก่ย่าง ชุดไก่ทอดพร้อมเครื่องดื่ม เป็นต้น ส่วนรูปแบบการลงทุนแฟรนไชส์ธุรกิจห้าดาว มีให้เลือก 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. FIVE STAR Glass House ขนาดพื้นที่ 20 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 99,000 บาท 2. FIVE STAR Shop M ขนาด 40 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 450,000 บาท 3. FIVE STAR Shop L ขนาด 50 - 70 ตารางเมตร ราคา 700,000 - 1,000,000 บาท” นายสุนทร กล่าวด้านเปิดเผยว่า รู้สึกภูมิใจที่ ไฮพอร์ค (Hi Pork) ได้รับรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์น่าลงทุนแห่งยุค อันดับ 1 ซึ่งก่อตั้งภายใต้แนวคิด "Hi Pork ทานได้บ่อย อร่อยทุกมื้อ" เราคัดสรรเนื้อหมูวัตถุดิบคุณภาพพรีเมียมระดับโลกจากซีพีเอฟ มาปรุงเป็นอาหารพร้อมรับประทานหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะปิ้ง ย่าง หรือทอด เสิร์ฟคู่กับข้าว พร้อมของกินเล่น เพื่อเติมเต็มทุกมื้ออาหารในราคาสุดคุ้มที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย จึงเป็นแฟรนไชส์ที่น่าลงทุนแห่งยุค ตอบโจทย์กลุ่มคนที่อยากเป็นเถ้าแก่“จุดแข็งของ ไฮพอร์ค คือ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจแฟรนไชส์ห้าดาว เป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือและแนะนำทุกขั้นตอนให้แก่เจ้าของธุรกิจอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่อบรมบริหารจัดการร้าน การออกแบบร้านเตรียมพร้อมสำหรับเปิดกิจการ กิจกรรมทางการตลาด รวมถึงการใช้สูตรอาหารและซื้อวัตถุดิบสินค้าต่างๆ เริ่มต้นลงทุนครั้งแรกเพียง 99,000 บาท พร้อม Glass House ให้ยืมฟรี! ลงทุนน้อย คืนทุนไว บริการจัดส่งวัตถุดิบได้ทุกที่ทั่วประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำอาหารก็เป็นเจ้าของร้านได้ การันตีด้วยความสำเร็จมีผู้ลงทุนกว่า 100 สาขาทั่วประเทศ" นายศุภฤกษ์ กล่าวธุรกิจแฟรนไชส์ห้าดาวและไฮพอร์ค ยังช่วยอำนวยความสะดวก สนับสนุนช่องทางการขายและช่วยผู้ประกอบการโปรโมทร้าน ทั้งทางออนไลน์ ออฟไลน์ ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงร้านแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งจับมือเป็นพาร์ทเนอร์กับแพลตฟอร์ม Food Delivery อาทิ Grab, Food Panda, Lineman ตลอดจน Local Partner อย่าง Robinhood และธุรกิจห้าดาว ยังพัฒนาบริการส่งอาหารของตนเอง ชื่อว่า Star Delivery เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ลูกค้าในการสั่งซื้ออาหารทางออนไลน์อีกด้วยสำหรับผู้ที่สนใจและกำลังมองหาธุรกิจเพื่อสร้างอาชีพและรายได้เพิ่ม ด้วยเงินลงทุนเพียงหลักหมื่น ก็สามารถเป็นเถ้าแก่ได้ทันที สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 0-2800-8000