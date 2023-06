ฉลอง Pride Month “FYI Market” ชวนเดินตลาดหนุนกลุ่มหลากหลายทางเพศ ที่เอ็มควอเทียร์

ที่ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ กรุงเทพฯ ได้มีการจัดกิจกรรม Make My Way เนื่องในโอกาสเดือนแห่งความภาคภูมิใจ หรือ Pride Month โดย FYI Market เปิดให้มีการออกบูธขายสินค้า เพื่อส่งเสริมธุรกิจของชุมชน LGBTQ+ พร้อมทั้งจัดเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ : โอกาสในการทำงานและคำแนะนำในการทำงานของพนักงาน LGBTQ+ โดยตัวแทนจาก Trans for career และ คุณณัฐินีฐิติ (นิกกิ) ภิญญาปิญชาน์ ผู้ก่อตั้งบริษัท ทรานส์ทาเลนท์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค การมีส่วนร่วม (DEI) ให้กับบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ในเวทีการเสวนาชี้ให้เห็นถึงปัญหาของกลุ่มหลากหลายทางเพศในการไปสมัครงานทั้งในภาครัฐและเอกชนที่ยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร จึงมีการเรียกร้องไปยังองค์กร ผู้ประกอบการให้เห็นถึงศักยภาพ ความรู้ความสามารถมากว่าเพศสภาพ หรือภาพลักษณ์ภายนอก อีกทั้งได้มีการกระตุ้นเตือนกลุ่ม LGBTQ+ เสริมสร้างศักยภาพของตัวเอง ให้มีความรู้ความสามารถและมองเห็นคุณค่าในตัวเองด้านคุณศุภิภา พัฒน์ธนันภู กรรมการ FYI Market เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสด้านการค้าขายให้กับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ กลุ่มเอสเอ็มอี ที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้า โดย FYI Market เป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับต้นๆ ของประเทศด้านการจัดตลาดของทุกห้างสรรพสินค้าชั้นนำ มีการจัดตามเทศกาลต่างๆ เช่น เคาท์ดาวน์เซ็นทรัลเวิลด์เฉลิมฉลองวาเลนไทน์ หรือช่วงเดือนนี้ ก็มีจัดที่สีลมและเอ็มควอเทียร์ ที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับค่อนข้างดี มีผู้มาร่วมงานจำนวนมาก ผู้ประกอบการขายสินค้าดี เรียกร้องให้มีการจัดงานบ่อยๆ เราจัดมาหลายปีแล้วหลังโควิดก็มีการเปิดตลาดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่สามย่านมิดทาวน์ ให้คนมาจับจ่ายใช้สอย ดังนั้นในช่วงเทศกาล Pride Month เราก็อยากสนับสนุนผู้ประกอบที่มีความหลากหลายทางเพศ จึงจัดงานนี้ขึ้นมา ชื่องาน Make My Way โดยผู้ประกอบการร้านค้าเอสเอ็มอี จะมีกลุ่มความหลากหลายทางเพศเข้ามาร่วมงาน จำหน่ายสินค้า ผลักดันเอสเอ็มอีรายย่อย มีกิจกรรมเสวนาวิชาการ เพื่อแสดงจุดยืนความเท่าเทียมกันทางเพศในทุกด้าน งานมีตั้งแต่วันที่ งาน 1-11 มิ.ย. ที่เอ็มควอเทียร์ ก็ขอเชิญชวนมาร่วมงานนี้“เราอยากชูจุดยืนสังคมปัจจุบันที่มีความเท่าเทียมทางเพศ ไม่ว่าจะ เวย์ไหน เราแสดงออกได้ อยู่ที่ความสามารถ ความรู้ ไม่ใช่เพศ ผู้ประกอบการหลายคนทำผลิตภัณฑ์ไปถึงระดับประเทศ ระดับโลก ส่งออก กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ อยากให้เห็นความรู้ความสามารถของบุคคลในหลายรูปแบบ ที่ได้ทำผลิตภัณฑ์มาขายด้วย”ด้านคุณชิดชนก ชยพันธุ์ Sale Exclusive ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ยูโก นูทรีชันน์ กล่าวว่า ในฐานะที่อยู่ในกลุ่ม LGBTQ+ ได้ออกมาเรียกร้องเรื่องความเท่าเทียมทางเพศมานานแล้ว ก็รู้สึกดีใจที่วันนี้สังคมไทยเปิดกว้างมากขึ้น ถือว่ายกระดับสู่สากล และในงานนี้ก็ได้เปิดโอกาสให้ LGBTQ+ ได้นำผลิตภัณฑ์สินค้าตัวเองมาขาย มาออกบูธ อยากเชิญชวนทุกเพศทุกวัยมาเที่ยวตลาดและร่วมกิจกรรม Make My Way โดย ยูโก นูทรีชันน์ ได้มาร่วมออกบูธและจัดโปรโมชั่นส่วนลดผลิตภัณฑ์มากถึง 50 บาท ต่อชิ้น นอกจากนี้ยังมีสินค้ามากมายที่นำมาออกบูธ ทั้งอาหาร เครื่องดิ่ม เสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆอีกด้วย