โฉมใหม่ น้ำตาลลิน Lin Sweet Creation ในงาน Thaifex

Lin ปูกลยุทธ์ความเป็นตัวจริงเรื่องความหวาน นำเสนอความแตกต่าง ที่มาพร้อมความใส่ใจในการคิดค้นผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้ได้อย่างตรงจุด ด้วยจุดเด่นที่แตกต่างอย่างมืออาชีพในงาน Thaifex-Anuga Asia 2023 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Oh my sugar! หวานใจตัวจริงต้องน้ำตาลลิน” พร้อมเปิดตัวหนังโฆษณาชุดใหม่ที่กำลังเป็นกระแสฮิตในโซเชียลอยู่ในขณะนี้ Oh My Sugar! มิวสิควิดีโอแนวเพลงป๊อปสดใส ฟังง่ายติดหู พร้อมท่าเต้นน่ารักน่าคัฟเวอร์ครั้งนี้ยังได้เปิดตัวโลโก้ใหม่ Lin Sweet Creation และแพ็คเกจจิ้งโฉมใหม่ที่ดูทันสมัย ตอกย้ำถึงความเป็นตัวจริง Oh my sugar! ที่ใครๆ ก็รัก โดยเฉพากลุ่มคนทำเบเกอรีที่มีความพิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ยังได้เปิดตัวสินค้าใหม่ น้ำตาลทรายแดงสำหรับเบเกอรี (Brown Sugar for Bakery) ที่มีความหอมเข้มแบบน้ำตาลทรายแดงพร้อมความละเอียดแบบไม่ต้องร่อน เหมาะกับการทำเบเกอรีโดยเฉพาะโดยกิจกรรมภายในงานมีการเสิร์ฟเครื่องดื่มให้กับผู้ร่วมงานด้วยเมนู Drink Creation จาก Lin Syrup พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษจากเชฟมืออาชีพและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ได้แก่ เชฟทราย อิสรีย์, เชฟบุช เลอชาญ และเชฟพล ตัณฑเสถียร ที่มาร่วมครีเอทเมนูสุดสร้างสรรค์ภายในงาน ตามมาด้วยกิจกรรมสุดสวีทกับหวานใจตัวจริงของคู่รักซุปตาร์ คุณบอย ปกรณ์ - คุณเฟย์ พรปวีณ์ ที่มาร่วมสร้างโมเมนต์หวาน พร้อมโชว์แต่งหน้าเค้กที่สร้างสรรค์ความหวานมาจากน้ำตาลลิน.ติดตามความเคลื่อนไหว และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Lin Sugar Sweet Creation #linsweetcreation #ไม่ใช่นํ้าตาลอะไรก็ได้กับทุกเมนู #Ohmysugar #หวานใจตัวจริงต้องน้ำตาลลิน #linsugar.