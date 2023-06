กระแสตอบรับดี บูธ ThaiBev คึกคัก ส่งท้าย THAIFEX-Anuga Asia 2023 จัดเต็มขบวนสินค้าครบวงจร ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกช่วงวัย ตอกย้ำนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

ตอกย้ำศักยภาพความเป็นผู้นำในธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ในซึ่งจัดขึ้นโดยระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี เพื่อร่วมสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของประเทศไทยไปสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเจรจาการค้าระหว่างผู้ส่งออกไทยและผู้ซื้อจากทั่วทุกมุมโลก และได้รับเกียรติจาก คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมบูธไทยเบฟ โดยมี คุณประวิช สุขุม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดสายกิจการองค์กร (ประเทศไทย) คุณวิรัช เมฆสัมพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับในงานปีนี้ ไทยเบฟ ยังคงตอกย้ำศักยภาพความเป็น ASEAN Leader ผู้นำในธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนไปสู่สายตานานาประเทศ ภายใต้แนวคิด ENABLING SUSTAINABLE GROWTH ผ่านมุมมอง PRODUCT INNOVATION and SUSTAINABILITY นับเป็นการเพิ่มโอกาสการเจรจาทางธุรกิจ และการขยายตลาดให้กับสินค้า นวัตกรรม และช่องทางการให้บริการทั้งในรูปแบบออฟไลน์-ออนไลน์ ทั้งนี้ ไทยเบฟ ไม่เพียงแต่จะสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ทุกช่วงวัยแล้ว ยังดำเนินธุรกิจสู่การเติบโตควบคู่กับความเอาใจใส่ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามเป้าหมาย Net Zero 2040 แบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพสูงสุดตั้งแต่ต้นน้ำคือกระบวนการผลิต จนถึงปลายน้ำคือการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค โดยล่าสุดจับมือกับบริษัทชั้นนำพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซุปปลาทูน่าสกัด (ZEA Tuna Essence) นวัตกรรมเครื่องดื่มเสริมอาหารที่มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการ ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีนาโนฟิลเทรชั่น (Nanofiltration) เพื่อยังคงไว้ซึ่งคุณค่าในผลิตภัณฑ์ โดยผ่านการวิจัยค้นคว้าและได้รับการรับรองจากศูนย์วิจัยนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่หันมาเอาใจใส่ต่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันส่งท้ายงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2023 ในวันจำหน่ายสินค้าปลีก ไทยเบฟ ยังคงได้รับความสนใจจากนักธุรกิจ คู่ค้า และประชาชนทั่วไป ที่แวะไปสัมผัสประสบการณ์ที่บูธไทยเบฟกันอย่างคึกคัก จัดหนักจัดเต็มเช่นเคยกับสินค้าประเภทเครื่องดื่มและอาหารมากมายหลากหลายแบรนด์ทั้งในกลุ่มไทยเบฟเวอเรจ และกลุ่ม F&N Dairies (Thailand) Ltd. ที่นำมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษ โดยผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มที่ได้รับกระแสตอบรับดี ได้แก่ น้ำอัดลม เอส โค่ลา (est Cola) โฉมใหม่ ชาเขียวโออิชิ (Oishi Green Tea) น้ำดื่มคริสตัล (Crystal) เครื่องดื่มชูกำลัง แรงเจอร์ (Ranger) และ นวัตกรรมเครื่องดื่มเสริมอาหาร ยี่ห้อ ZEA Tuna Essence ขณะที่ ซอสน้ำจิ้มสำเร็จรูป และ โออิชิเกี๊ยวซ่า ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานที่ได้รับการตอบรับอย่างเนืองแน่นเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ไทยเบฟ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมสนุกลุ้นรับของที่ระลึกมากมายจากแบรนด์ชั้นนำ เช่น ลุ้นรับแก้ว Stanley สุดคูลล์ กับ Chang Cold Brew Cool Club เพื่อแทนคำขอบคุณทุกการตอบรับจากผู้ที่สนใจ และแวะเข้าไปเยี่ยมชมและทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไทยเบฟเวอเรจ ที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณทุกช่วงเวลา พบกันใหม่ปีหน้า