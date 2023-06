“สิงห์ปาร์ค เชียงราย” เปิดตัว “ชาแคปซูล”

ผู้จัดการรายวัน 360 - “สิงห์ปาร์ค เชียงราย” ผู้ผลิตชาคุณภาพรายใหญ่ของเมืองไทย สานต่อความเชี่ยวชาญในธุรกิจชา เดินหน้าคัดใบชาพรีเมียมสู่การสร้างสินค้าใหม่ “ชาแคปซูล สิงห์ปาร์ค เชียงราย” (Tea Capsules by Singha Park Chiang Rai) ชาคุณภาพที่ถูกบรรจุในรูปแบบแคปซูล ผสานนวัตกรรมกระบวนการผลิตเฉพาะตัว ผ่านเทคนิคการเบลนด์พิเศษ จนได้ชาคุณภาพระดับพรีเมียม 6 รสชาติ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่นายพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯได้พัฒนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “ชาแคปซูล สิงห์ปาร์ค เชียงราย”(Tea Capsules by Singha Park Chiang Rai) ซึ่งเป็นการนำนวัตกรรมของบริษัทฯ เพื่อผลิตชาคุณภาพในบรรจุภัณฑ์แคปซูลโดยจุดเด่นของ ชาแคปซูล คือการให้ความสำคัญในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดสรรใบชาคุณภาพจากแหล่งผลิต ได้แก่ พื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน เพื่อส่งต่อให้กับ 3 บริษัทผู้ผลิต ได้แก่ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด, บริษัท มารุเซ็น ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท นอร์เต้ จำกัด มีการนำเทคนิคการเบลนด์พิเศษจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องชา ที่ต้องให้ลักษณะของใบชา รวมถึงพื้นที่สัมผัสระหว่างความร้อน น้ำ แรงดัน และ ใบชา สามารถถูกสกัดผ่านเครื่องแคปซูลได้อย่างลงตัวที่สุด โดยผลิตภัณฑ์ชาแคปซูล ยังสามารถใช้ร่วมกับเครื่องชงกาแฟแคปซูลได้อีกด้วยทั้งนี้ เนื่องจากสิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็นแหล่งเพาะปลูกชาที่สำคัญของเมืองไทย เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ระดับน้ำทะเลที่เหมาะสม ปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูกและการผลิตชาญี่ปุ่นแท้ มีโรงงานผลิตและแปรรูปชาครบวงจรที่ได้มาตรฐานระดับสากลในพื้นที่สิงห์ปาร์ค จ.เชียงราย และจ.น่าน โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศปัจจุบันความต้องการตลาดชามีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี จากกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มหมวดต่างๆ สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค และเทรนด์รักสุขภาพที่นิยมหันมาดื่มชาเพื่อบำรุงร่างกายและสร้างความผ่อนคลายกันมากขึ้นในฐานะผู้ผลิตชาที่มีความเชี่ยวชาญ สิงห์ปาร์ค เชียงราย ยังได้เสริมจุดแข็งด้านการผลิตให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมา ได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่เก่งด้านชาในต่างประเทศ อย่าง มารุเซ็น ที เจแปน ผู้ผลิตชารายใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น มาร่วมทุนตั้งโรงงานผลิต ซึ่งถือเป็นโรงงานผลิตชานอกประเทศญี่ปุ่นแห่งแรกและแห่งเดียวในเซาท์อีสต์เอเชีย เพื่อพัฒนาการผลิตชาในรูปแบบต่างๆ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามแบบฉบับของประเทศญี่ปุ่น ออกสู่ตลาดป้อนลูกค้าทั้งในประเทศ และส่งออกต่างประเทศสำหรับสินค้าใหม่ ชาแคปซูล สิงห์ปาร์ค เชียงราย (Tea Capsules by Singha Park Chiang Rai) มีทั้งหมด 6 รสชาติ ได้แก่ 1.ชาเซนฉะ มาจากยอดใบชาเขียวที่ผ่านกระบวนการผลิตแบบฉบับญี่ปุ่น เพื่อให้กลิ่นชาหอม รสชาติกลมกล่อมตามต้นตำรับชาเขียวจากประเทศญี่ปุ่น 2.ชาโฮจิฉะ ชาเขียวคั่วหอม ด้วยวิธีการผลิตแบบฉบับญี่ปุ่น ความโดดเด่นของการคั่วด้วยความร้อนก่อนนำไปอบ ทำให้ชามีรสสัมผัสแบบ Roasted Tea กลมกล่อม กลิ่นหอม ดื่มง่าย ดื่มได้ตลอดทั้งวัน3.ชาอู่หลงกลิ่นมะลิ ชาอู่หลงคัดพิเศษ ทำให้ออกมาเป็นชาที่มีกลิ่นหอมอบอวลเมื่อผสมกับกลิ่นดอกมะลิจะช่วยสร้างอรรถรสการดื่มชาได้อย่างดี 4.ชาอู่หลงผสมกลิ่นกุหลาบ ที่ผสมผสานกับความหอมของกลิ่นกุหลาบและรสชาติชาอู่หลงชั้นดีอย่างลงตัว 5.ชาไต้หวัน ผลิตจากชาดำอัสสัมที่จังหวัดน่าน เอกลักษณ์ ที่ผสมกับกลิ่นเบอร์กาม็อต ทำให้รสชาติกลมกล่อม เหมาะกับการผสมนม เหมือนดื่มชาไต้หวันต้นตำรับ และ 6 ชาไทย ผลิตจากชาแดงอัสสัม มีรสสัมผัสแบบ Nutty Tone เหมาะกับการสร้างสรรค์ชาไทยเย็นพร้อมดื่มพรีเมียมได้ง่ายๆด้วยตัวเองนอกจากนี้ ชาแคปซูล สิงห์ปาร์ค เชียงราย ยังมาพร้อมพันธกิจรักษ์โลก เพื่อสร้างความยั่งยืน ด้วยนำนวัตกรรม Mono Material Packaging ช่วยให้ฟิล์มพลาสติกแต่ละชั้นเป็นประเภทเดียวกันทั้งหมด สามารถนำไปรีไซเคิลง่าย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยชาแคปซูล สิงห์ปาร์ค เชียงราย 1 กล่อง บรรจุ 6 หลอด ราคาหลอดละ 240 บาท จำหน่ายในราคาเซ็ทละ 1,440 บาท (1 เซ็ท มี 6 รสชาติ) จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ทั้ง Lazada Shopee และ Line Shop ของ Singha Park Chiang Rai