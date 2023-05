กฟผ. ชวนคนไทยลดคาร์บอนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 1 - 29 มิ.ย. นี้ ที่ Siam Discovery

ภายในงานพบกับนิทรรศการ กฟผ. ที่ให้ความรู้และชี้ให้เห็นความสำคัญของการลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยแนวคิดหลัก No Pollution is the Solution ลดคาร์บอน ดีต่อเรา ดีต่อโลก ผ่านกลยุทธ Triple S ที่มุ่งสู่เป้าหมาย EGAT Carbon Neutrality และการเสวนาในหัวข้อ “Decarbonize Your Life: Practical Steps for Well-Being” โดย ศ.ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุล อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และผู้อำนวยการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน นายเอกวิทย์ ชัยวรานุรักษ์ ผู้บริหารศูนย์การค้า Siam Center และ Siam Discovery นางรังสินี ประกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฟผ. ผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และป๋อมแป๋ม - นิติ ชัยชิตาทร พิธีกร ดารานักแสดง ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566ขอเชิญร่วมงานและเป็นส่วนหนึ่งของการลดคาร์บอน เพื่อสร้างอากาศบริสุทธิ์และสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่โลก