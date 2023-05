SF ปั้น4 โปรเจ็คต์เด็ดดึงยอดขาย ผุดอัลเทอเนทีฟคอนเท้นต์ควบหนัง

ผู้จัดการรายวัน 360- เอส เอฟ เชื่อมั่นกระแสดูหนังในโรงภาพยนตร์ปีนี้กลับมา 80% พร้อมเปิดม่านชู 4 โปรเจกต์ ดึงดูดยอดขายตั๋วหนังเพิ่ม ปักธงปีนี้ต้องขายตั๋วหนังได้ 13 ล้านใบ หรือทั้งปีน่าจะปิดรายได้ที่ 3,000-4,000 ล้านบาท คิดเป็น 80%ของปี 2562 ก่อนเกิดโควิด และปีหน้ามั่นใจกลับมามีรายได้ 100% หรือมีรายได้แตะ 5,000 ล้านบาทนายสุวิทย์ ทองร่มโพธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถานการณ์ของธุรกิจโรงหนังมองว่าไม่ตกลง ขึ้นอยู่กับรายชื่อหนังเป็นหลัก เห็นได้จากปีก่อน หนังเรื่อง ท็อปกัน มาเวอริค ที่เข้าฉาย ทำรายได้สูงสุดจากผลงานทั้งหมดของทอม ครูซ เป็นต้นส่วนในปี2566นี้ ตั้งแต่ครึ่งปีหลังเป็นต้นไป รายชื่อภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์มีไม่ต่ำกว่า 10 เรื่อง เช่น Spider-Man: Across the Spider-Verse, Transformers: Rise of the Beasts รวมถึงในเวลานี้กับ Fast & Furious X ส่งผลให้ยอดขายตั๋วหนังในไตรมาสสองดีมาก เมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งที่ยังไม่ค่อยมีหนังฟอร์มยักษ์เข้าฉาย ดังนั้นจบปีนี้มองว่า ภาพรวมตลาดหนังจะกลับมาที่ 80% เมื่อเทียบกับปี 2562 ก่อนเกิดโควิด และในปีหน้าจะกลับมา 100%ในส่วนของเอส เอฟ ปีนี้จะเน้นรีโนเวตสาขาเป็นหลัก ประกอบด้วย 1. เซ็นทรัล ลาดพร้าว ปรับปรุงใหม่ทุกอย่าง 2.เดอะมอลล์ บางแค รวมใช้งบราว 150 ล้านบาท ส่วนในปี 2567 มีแผนเปิดสาขาใหม่ 5-7 สาขา รวม 40 โรง ลงทุนเฉลี่ย 15-18 ล้านบาทต่อโรง จากปัจจุบันเอสเอฟ เปิดให้บริการอยู่ 66 สาขา รวม 400 โรงทั่วประเทศด้านนางสาวพิมสิริ ทองร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์ธุรกิจโรงหนังที่กลับมาดีขึ้น เอสเอฟพร้อมนำเสนอแผน 4 โปรเจกต์ เพื่อกระตุ้นให้คนกลับมาดูหนังในโรงภาพยนตร์เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย 1. SUPER SPECIAL CONTENT ประกอบด้วย SF EXCLUSIVE MOVIE, MUSIC IN CINEMA, WORLD FILM FESTIVAL และ LIVE VIEWING AT SF CINEMA2. SUPER SPECIAL CINEMA ประกอบด้วย โรงภาพยนตร์ Zigma Cinestadium Presented by C2 จาก 8 สาขา เป็น 20 สาขา ภายในปี 2567, โรงภาพยนตร์ The Bed Cinema by Omazz สาขาใหม่ โรงที่3 ที่ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เซ็นทรัล ลาดพร้าว3. SUPER SPECIAL PROJECT เช่น กิจกรรม SF x Coke เปิดความซ่าท้าให้ลอง เอาอะไรก็ได้มาใส่ป๊อปคอร์น แบบทั่วประเทศ และเตรียมพบกับป๊อปคอร์นรสชาติพิเศษ SF x After Yum เร็วๆ นี้4. SUPER PLUS ปีนี้มีการปรับโฉมใหม่บัตรสมาชิก SF+ ที่จะมอบสิทธิประโยชน์ให้กับทุกคนมากขึ้นด้วยคอนเซ็ปต์ “SF+ พวกเราพลัสแล้ว คุณพลัสยัง สมัครฟรี! รับทันทีตั้งแต่พลัสแรก” โดยสมาชิก SF+ สามารถแลกรับของรางวัลได้ตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องแรกที่รับชม และอัพเกรดจำนวนภาพยนตร์ให้สะสมได้สูงสุดถึง 100 เรื่องอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงแพ็กเกจใหม่ให้สมาชิกสมัครเพื่อรับส่วนลดได้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม Kids และ Student ดูหนังราคาเริ่มต้นเพียง 69 บาท, ลูกค้ากลุ่ม General รับส่วนลดบัตรชมภาพยนตร์ 30 บาทต่อที่นั่ง และลูกค้ากลุ่ม Senior ดูหนังเริ่มต้นราคา 79 บาทนายสุวิทย์ กล่าวเสริมว่า วิกฤติโควิด ทำให้เรามีการปรับตัว ไม่รอหนังฟอร์มยักษ์ แต่มองหาอัลเทอเนทีฟคอนเท้นต์เข้ามาเพิ่มรายได้ เช่น คอนเทนต์พิเศษจากศิลปิน K-POP, T-POP เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบ และเตรียมพบกับ The First Meta Reality Concert in Cinema ประสบการณ์ใหม่ในการรับชมคอนเสิร์ต รวมถึง World Film Festival of Bangkok นอกจากนี้ เรายังได้ร่วมกับพาร์ทเนอร์ในการส่งมอบประสบการณ์ความบันเทิง และ Cinematic Experience ผ่านโรงภาพยนตร์พิเศษ และกิจกรรมพิเศษที่จะจัดขึ้นตลอดทั้งปี“จบปีนี้มองว่า เอส เอฟ จะกลับมามีรายได้ที่ 3,000-4,000 ล้านบาท แบ่งเป็น รายได้จากตั๋วหนัง 75-80% และโฆษณากับอื่นๆอีก 20% หรือคิดเป็น 80% เทียบกับปี 2562 หรือในปีนี้รายได้จากตั๋วหนังน่าจะทำได้ประมาณ 13 ล้านใบ ส่วนปีหน้ามั่นใจว่าจะกลับมาที่ 100% หรือมีรายได้กลับมาที่ 5,000 ล้านบาท เทียบเท่าปี 2562 อีกครั้ง” นายสุวิทย์ กล่าว