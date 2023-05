ททท.จับมือ สามย่านมิตรทาวน์ จัด เทศกาลอาหารเช้า “Morning Bangkok Street Food”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ และ ออล ออฟ ลัค ตอกย้ำภาพลักษณ์กรุงเทพมหานคร เมืองแห่งอาหารที่พร้อมเสิร์ฟความอร่อยทุกช่วงเวลา จัดเทศกาลอาหารเช้าครั้งแรกในประเทศไทย “Morning Bangkok Street Food (The Legendary Collection)” ที่พร้อมเสิร์ฟความอร่อยรับวันใหม่กันตั้งแต่หกโมงเช้ายันเที่ยง การันตีรสชาติถูกปากหลากสไตล์ทั้ง “อาหารเช้าสไตล์อาหารริมทาง อาหารเช้าสไตล์คาเฟ่ และตลาดออร์แกนิค” จากสุดยอดร้านอาหารระดับตำนาน กว่า 25 ร้าน ณ สามย่านมิตรทาวน์ ในวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2566 นี้คุณณัฐ ครุฑสูตร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวกลับเข้ามาในประเทศไทยอย่างเต็มตัวตั้งแต่ช่วงต้นปี 2566 ส่งผลให้ความต้องการสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะอาหารไทยดีดตัวกลับมาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากอาหารริมทางที่ส่วนใหญ่มักเปิดในช่วงเย็นถึงค่ำแล้ว อาหารเช้าก็เป็นอีกหนึ่งเมนูสำคัญที่เหล่านักชิมทั่วโลกทั้งไทยและต่างประเทศต่างต้องการลิ้มลอง จนสามารถสร้างแรงดึงดูดทางการท่องเที่ยวเกิดเป็นเม็ดเงินมหาศาล เพื่อต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจตามแผนยุทธศาสตร์กระตุ้นการท่องเที่ยวไทย ททท. จึงได้จับมือกับภาคเอกชนจัดงานเทศกาลอาหารเช้า “Morning Bangkok Street Food (The Legendary Collection)” ภายใต้โครงการ “Bangkok Street Food Festival” โดยกิจกรรมนี้นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่เผยแพร่วัฒนธรรมรับประทานอาหารเช้าของประเทศไทยที่หลากหลายและโดดเด่นในแบบที่ไม่มีที่ใดในโลก รวมถึงสร้างแรงกระเพื่อมที่สำคัญในการขับเคลื่อน Soft Power ด้านอาหารของไทยให้เป็นที่รู้จักสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารชั้นนำระดับโลก​คุณจีรภรณ์ ปักปิ่นเพชร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออล ออฟ ลัค จำกัด กล่าวถึงที่มาของธีมจัดงานในครั้งนี้ว่า วัฒนธรรมการบริโภคอาหารเช้าของประเทศไทยนับว่ามีสีสันมากที่สุดชาติหนึ่งของโลก ด้วยเมนูอาหารเช้ามากมายให้เลือกรับประทานได้อย่างไม่จำเจ ทั้งอาหารหนักและอาหารเบา Bangkok Street Food Festival จึงได้หยิบยกเอาความมีเสน่ห์ของอาหารเช้าของประเทศไทยมาเผยแพร่ผ่านเทศกาลอาหารที่รวมสุดยอดร้านอาหารมาไว้ในที่เดียว โดยทุกร้านภายในเทศกาล Morning Bangkok Street Food (The Legendary Collection) ถูกเลือกสรรอย่างพิถีพิถันที่สุด เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศได้อิ่มอร่อยและอิ่มเอมไปกับอาหารได้อย่างเต็มที่ ทั้งอาหารเช้าริมทาง อย่างโจ๊ก ปาท่องโก๋ น้ำเต้าหู้ ซาลาเปา ขนมปังปิ้งเตาถ่าน หมูทอด หมูปิ้ง หรือจะเป็นอาหารจานหลักอย่างข้าวมันไก่ ก๋วยจั๊บ ก๋วยเตี๋ยวหลอด นอกจากนี้ ยังมีเมนูแบบตะวันตกจากร้านอาหารเช้าสไตล์คาเฟ่ อาทิ ขนมปัง ขนมเค้ก ครัวซองต์กาแฟ ไปจนถึงอาหารออร์แกนิคเพื่อคนรักสุขภาพ จนเรียกได้ว่ามางานนี้งานเดียวครบจบทั้งอาหารเช้าตะวันออกจนถึงตะวันตก (East Meet West) และอาหารเช้าสำเร็จรูปจนถึงวัตถุดิบทำอาหารแบบออร์แกนิค​โดยงานเทศกาลอาหารเช้า Morning Bangkok Street Food (The Legendary Collection) จะจัดขึ้นในวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2566 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์คุณธีรนันท์ กรศรีทิพา รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจรีเทล เฟรเซอร์ส พร๊อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) ผู้บริหารศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กล่าวว่า Morning Bangkok Street Food (The Legendary Collection) นับเป็นอีกหนึ่งเทศกาลอาหารเช้าที่จัดขึ้นครั้งแรกที่สามย่านมิตรทาวน์ และร่วมสร้างสรรค์ประสบการณ์ให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์หลากหลาย โดยเฉพาะย่านสามย่านและย่านใกล้เคียง พร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำคอนเซ็ปต์คลังแห่งอาหารและการเรียนรู้ โดยเทศกาลอาหารเช้าครั้งนี้ จัดขึ้นในช่วงเวลา 06.00-12.00 น. ซึ่งสอดคล้องกับการเปิดให้บริการของศูนย์การค้าฯ ที่สามารถมาใช้บริการได้ตลอด 24 ชม. สามย่านมิตรทาวน์ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และบริษัท ออล ออฟ ลัค จำกัด ในการเป็นจุดหมายปลายทาง เพื่อให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้ลิ้มลองความอร่อย อีกทั้ง ยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ของกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองแห่งอาหาร อย่างต่อเนื่องในปีนี้ผู้สนใจสามารถร่วมชม ชิม ช้อป ลิ้มรสชาติอาหารเช้าในบรรยากาศสบายๆ ได้ที่ Morning Bangkok Street Food (The Legendary Collection) 25-28 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 12.00 น. (ขายต่อเนื่องถึง 14.00 น.) ณ ลานหน้าศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ โดยนักชิมจะได้สัมผัสกับเมนูอาหารเช้าหลากหลายรสชาติจาก 25 ร้านดัง ทั้งร้านอาหารเช้าริมทาง ได้แก่ อัง หลัก ฮึ้ง by ออน ล๊อก หยุ่น, ชุมพลปาท่องโก๋ บุรีรัมย์, เจ๊เกียงโจ๊กกองปราบ, น้ำเต้าหู้ ห้าแยกพลับพลาชัย, หอมด่วน, เจ๊หย่ง ข้าวมันไก่ไหหลำ ศาลเจ้าพ่อเสือ, หยาหย่ง ขนมปังปิ้งเตาถ่านไส้ทะลัก, เจ๊เอ็ง กระเพาะปลาตลาดพลู, หมูปิ้งเจ๊บิเจ้าเก่าท่าดินแดง, หงส์กี่ (ก๋วยเตี๋ยวหลอดสูตรฮ่องกง), โกอ่าง ข้าวต้มปลา ก๋วยเตี๋ยวเส้นปลา, หมูทอดชาววัง, ซาลาเปาเจ๊โส่ย, ตำรับไทย ขนมครกกะทิสด (เจ้าเก่าตลาดน้อย), แซบเเมน ก๋วยจั๊บอุบล, ไก่ทอดหาดใหญ่อาตง ร้านอาหารเช้าสไตล์คาเฟ่ ได้แก่ Double Slash, Eric Kayser, WH Cafe, Potion Coffee Cafe', Mer Made Cantina, Ka-Nom Nom Noey และตลาดออร์แกนิค ที่มีร้านขายผักผลไม้และเนื้อสัตว์จากฟาร์มออร์แกนิคมากมาย ได้แก่ จ่ายตลาดฟาร์มชอป, ชุมชนพูนสุข และเย็นสวรรค์ ท่ามกลางเสียงดนตรีขับกล่อมเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับประทานอาหาร พร้อมการจัดการด้านมาตรฐานความสะอาดตลอดงาน​เทศกาลอาหารเช้า “Morning Bangkok Street Food (The Legendary Collection)” ได้รับการสนับสนุนหลักจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ออล ออฟ ลัค และ และพันธมิตรจาก วอริกซ์ น้ำตาลวังขนาย น้ำดื่มสปริงเคิล และสไมล์เรดิโอ ที่ร่วมกันสร้างสรรค์เทศกาลอาหารส่งความอิ่มอร่อยและมอบความสุขให้นักชิมอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้ผู้สนใจมาลิ้มลองรสชาติกันได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 25-28 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา 06.00 – 12.00 น. (ขายต่อเนื่องถึง 14.00 น.) ณ ลานหน้าศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ (รถไฟฟ้า MRT สามย่าน) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก Street Food Legend.