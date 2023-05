แอ็บโซลูท เฮลธ์ กรุ๊ป 18 ปี กับบริการระดับไฮเอนด์

เปิดตัวอย่างเป็นทางการ “ครั้งแรก” ในรอบ 18 ปี ของกลุ่มธุรกิจสายสุขภาพระดับไฮเอนด์ "แอ็บโซลูท เฮลธ์ กรุ๊ป"(Absolute Health Group) ที่ก่อตั้งมาจาก "แอ็บโซลูท เฮลธ์ คลินิก" (Absolute Health Clinic) ตั้งแต่ปี 2548 เป็นศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพแบบบูรณาการ Integrative Medicine ก่อตั้งโดย นพ.ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งแอ็บโซลูท เฮลธ์ กรุ๊ป ซึ่งมีจุดกำเนิดจากการรวมตัวของคณะแพทย์กลุ่มหนึ่ง "ที่มีความมุ่งหวังที่จะรักษาโรคให้หายขาด มากกว่าที่จะรักษาแบบตามอาการ" ด้วยการผสมผสานทุกศาสตร์ทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์ทางเลือก การแพทย์แผนจีน การแพทย์แผนเยอรมัน ด้วยการตรวจวิเคราะห์เจาะลึกแบบรอบด้าน ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีในการช่วยค้นหาโรค ที่สามารถวิเคราะห์อนาคตสุขภาพได้ล่วงหน้า​นพ.ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งแอ็บโซลูท เฮลธ์ กรุ๊ปให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบันคนหันมาสนใจแนวทางการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันโรคมากขึ้น ทำให้การดูแลรักษาแบบองค์รวม ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาควบคู่ไปกับการใช้สมุนไพร สารอาหารเสริม วิตามิน และการปรับเติมเสริมฮอร์โมนที่ขาดให้กลับคืนมา รวมถึงการฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายให้กลับมาดีดังเดิม แอ็บโซลูท เฮลธ์ จึงได้รับการตอบรับมากยิ่งขึ้น ทำให้มีผู้ใช้บริการเป็นชาวต่างชาติมีการเติบโตขึ้นอย่างมา และได้ขยายสาขาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไปต่างจังหวัด อย่าง ขอนแก่น, อุดรธานี, นครราชสีมา, เชียงใหม่, พัทยา​แอ็บโซลูท เฮลธ์ มุ่งมั่นดูแลสุขภาพทำให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ กระทั่งปัจจุบันย่างเข้าสู่ปีที่ 18 “แอ็บโซลูท เฮลธ์” ดูแลสุขภาพให้แก้คนไทยและต่างประเทศ เช่น ลาว พม่า กัมพูชา และจากตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกา ที่มารับบริการรักษาโรคเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง และระบบประสาท โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้นนพ.ฉัตรชัยกล่าวว่า ในปี 2566 มีแผนขยายสาขาไปที่ภูเก็ต รวมทั้งหมด 7 สาขา ครอบคลุมเกือบทุกภาคของไทย เพื่อให้บริการที่ครอบคลุมรองรับการเติบโตที่ขยายตัวขึ้นในทุกบริการของ "แอ็บโซลูท เฮลธ์ คลินิก" ที่มีการแนะนำแบบปากต่อปาก​ทั้งนี้ ในส่วนของแอ็บโซลูท เฮลธ์ กรุ๊ป มีธุรกิจอะไรที่น่าสนใจบ้าง นพ.ฉัตรชัย อธิบายขยายความเพิ่มเติมว่า ธุรกิจที่เกิดขึ้นมาแต่ละยูนิตนั้นเพื่อช่วยเหลือคนและซัปพอร์ตคนไข้ที่มีปัญหา ซึ่งต้องลงไปดูแลตั้งแต่สาเหตุของปัญหาเพื่อแก้ให้ตรงจุด บางครั้งอาจจะไม่ต้องกินยา เพียงแค่สร้างภูมิคุ้มกันและเลือกรับประทานอาหารสุขภาพที่ดี แค่นี้ก็ทำให้คนที่ต้องเข้าออกโรงพยาบาล กลายเป็นคนแข็งแรงที่ไม่ต้องไปหาหมอทุกเดือน​ดังนั้น ธุรกิจแอ็บโซลูท เฮลธ์ กรุ๊ป จึงแตกไลน์ออกมาในหลายส่วนไม่ว่าจะเป็น1. กลุ่มธุรกิจคลินิก (Wellness Absolute Health Regenerative) ประกอบด้วย​"Absolute Health Regenerative Clinic" เป็นศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพแบบบูรณาการ มีทั้งหมด 6 สาขาได้แก่ กรุงเทพฯ (เพลินจิต), เชียงใหม่, พัทยา, อุดรธานี, ขอนแก่น, นครราชสีมา และกำลังเปิดอีก 1 สาขา คือ สาขาภูเก็ต เร็วๆ นี้​"กายคตา คลินิก" ซึ่งเป็นคลินิกกายภาพบำบัด ที่รักษาอาการปวดแบบไม่ผ่าตัด ก่อตั้งขึ้นโดยมีแนวคิดที่แตกต่างจากการทำกายภาพบำบัดทั่วไป "เพราะเราเชื่อว่าร่างกายมนุษย์สามารถซ่อมแซมตัวเองได้" มีทั้งหมด 9 สาขา อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล 4 สาขา คือ กรุงเทพฯ (เพลินจิต), เดอะพรอมานาด (รามอินทรา), Terminal 21 พระราม 3, เชอรี่มอลล์ (คลองหลวง ปทุมธานี) และต่างจังหวัดอีก 5 สาขา ได้แก่ เชียงใหม่, พัทยา, อุดรธานี, ขอนแก่น และ Terminal 21 โคราช และกำลังจะเปิดอีก 2 สาขา ในกรุงเทพฯ ได้แก่ ดอนเมือง และร่วมฤดี (เพลินจิต)​"ศูนย์การแพทย์อคีซีส ไลฟ์" ศูนย์การรักษามะเร็งแบบบูรณาการ ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย หมดหวัง ไม่มีวิธีรักษา โดยใช้การรักษาด้วยศาสตร์ที่จะช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและยืดอายุผู้ป่วยไปได้อีกยืนยาว ด้วยนวัตกรรมการรักษาที่ทันสมัยที่ได้รับการคัดสรรจากทั่วทุกมุมโลก เป็นการรักษาที่ลงลึกถึงระดับเซลล์ และธรรมชาติบำบัด ควบคู่กับการรักษาหลัก ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดี ตั้งอยู่ที่อโศก กรุงเทพฯ โดยในปี 2566 มีแผนที่จะขยายเป็นตึก 6 คูหา เพื่อรองรับผู้มาใช้บริการทั้งชาวไทย และต่างชาติมากขึ้น​2. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์และผู้จัดจำหน่าย (Product & Distributor) ประกอบด้วย​"แอ็บโซลูท นูทราซูติคอล" โรงงานผู้ผลิตอาหารเสริม วิตามินและสร้างแบรนด์แบบครบวงจร ตั้งอยู่ที่ คลอง 11 จ.ปทุมธานี และมีแผนขยายเพิ่มอีก 1 โรงงานในปีนี้​Daily Doctor เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คิดค้นและพัฒนาสูตรโดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการแพทย์บูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย โดยนำองค์ความรู้ทางการแพทย์แบบก้าวหน้า ร่วมกับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ด้วยการคัดสรรสารสกัดที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี มีความปลอดภัยสูง ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล มาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพเสมือนยา (Medical Grade) เพื่อส่งเสริมการบำบัด ฟื้นฟู ป้องกันรักษาโรค และเสริมการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย เช่น Matrix JTคอลลาเจนที่ช่วยฟื้นฟูกระดูก เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ, Matrix Calcium LT วิตามินบำรุงกระดูกและข้อ, Matrix Protein โปรตีนผัก, Matrix Synpro โพรไบโอติก, Matrix Somme ช่วยในการนอนหลับ เป็นต้น​"The Vital" บริษัทผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คิดค้นสูตรโดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย3. กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) ประกอบด้วย"ฟาร์มภูแสนดาว" ฟาร์มออร์แกนิกได้รับการรับรองมาตรฐานออร์แกนิกระดับโลก IFOAM ก่อตั้งขึ้นหลังจากพบว่าผักออร์แกนิกที่นำมาประกอบอาหารครัวสุขภาพประจำคลินิกเพื่อผู้แลผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยเรื้อรังต่างๆ บางครั้งมีสารปนเปื้อน จึงได้ก่อตั้งฟาร์มภูแสนดาวขึ้นกลายเป็นผักออร์แกนิกจากฟาร์มสู่โต๊ะตั้งอยู่ที่อ.สีคิ้ว และวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา"ร้านโอแกนิคคอนเซ็ป" (O'ganic Concept) ร้านอาหารสุขภาพแบบออร์แกนิกที่นำวัตถุดิบจากฟาร์มภูแสนดาวมาใช้ก่อตั้งขึ้นด้วยความเชื่อ "ให้อาหารเป็นยา" เหมาะสำหรับทุกท่านโดยเฉพาะสายสุขภาพผู้มีปัญหาโรคประจำตัวและอยากดูแลตัวเองด้วยการกินอาหาร เพราะทุกเมนูนั้นถูกปรุงด้วยเชฟฝีมือคุณภาพภายใต้คำแนะนำของแพทย์จากศูนย์การแพทย์บูรณาการ Absolute Healthตั้งอยู่ที่ซอยอารีย์สัมพันธ์ 1"ร้าน Meals & More" ร้านอาหารนานาชาติสไตล์ Mix & Match International &Thai Authentic Food อยู่ภายใต้การดูแลของเชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธ์ Food Stylist อดีต Executive Chef ผู้ที่มีฝีมือการทำอาหารทุกจานให้โดดเด่นทั้งรสชาติที่อร่อยล้ำและการจัดวางอย่างสวยงามลงตัว ร้านตั้งอยู่ที่ร่วมฤดีวิลเลจ ซ.ร่วมฤดีเพลินจิตในส่วนของเป้าหมายของ "แอ็บโซลูทเฮลธ์กรุ๊ป" นั้น ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งแอ็บโซลูทเฮลธ์กรุ๊ปย้ำว่าได้ตั้งเป้าเป็น Wellness Destination โดยการ Co Brand กับกลุ่ม Hospitalily ซึ่งขณะนี้หลายแห่งอยู่ระหว่างการเจรจาและได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว 1 แห่ง คือ โรงแรมขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่ จ.ภูเก็ต 2. การทำแฟรนไชส์โดยการ Co Brand ร่วมกับคลินิกต่างๆ ที่สนใจโดยเปิดเป็นคลินิก Anti Aging แบบครบวงจรร่วมกัน โดยได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว 1 แห่งคือที่หาดใหญ่และจะขยายโมเดลนี้ไปทั่วประเทศ และ 3. ขยายการบริการด้าน Rehabilitation Delivery เป็นการให้บริการด้านกายภาพบำบัดแบบส่งตรงถึงที่บ้าน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการและตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดมากขึ้นด้วย