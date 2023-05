เปิดตัว "เอ็มเอ็มเอ โกลบอล เอเชียแปซิฟิก" ในไทย พร้อมรับผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล SMARTIES™ ปี 2566

เป็นการแข่งขันประจำปีที่เชิดชูตนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ด้านการตลาดที่ก่อผลกระทบทางธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 ในปีนี้ โดยในปีที่แล้ว SMARTIES™ ได้เปิดตัวรางวัลด้านการโฆษณาและนวัตกรรมบนบล็อกเชนเป็นครั้งแรกของโลกในรูปแบบของถ้วยรางวัลเอ็นเอฟที (NFT) และปีนี้จะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าเดิม รางวัล SMARTIES™ Asia Pacific เติบโตและพัฒนานวัตกรรมอยู่เสมอ โดยยังคงยึดมั่นในภารกิจหลักในการมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งเดียวในโลกที่เชิดชูผู้นำ แบรนด์ เอเยนซี่ และผู้ให้บริการเทคโนโลยี ซึ่งใช้เทคโนโลยีในการบุกเบิกแนวทางใหม่ ๆ ในการตลาดสมัยใหม่ขณะนี้รางวัล SMARTIES™ 2023 เปิดรับผลงานเข้าร่วมประกวดจนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม โดยเอ็มเอ็มเอ โกลบอล ขอเชิญชวนให้ผู้ที่อยู่ในแวดวงการตลาดและการโฆษณาเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ จะมีการมอบรางวัลระดับทอง เงิน และทองแดงในแต่ละประเภทรวมทั้งหมด 24 ประเภท และผู้ที่มีผลงานระดับแนวหน้าจะได้รับการเชิดชูเกียรติสูงสุด ทั้งรางวัลนักโฆษณา (Advertiser), ผู้เผยแพร่/บริษัทสื่อ (Publisher/Media Company), บริษัทเทคโนโลยีตัวช่วย (Enabling Technology Company), ผลงานยอดเยี่ยม (Best in Show) และเอเจนซี่แห่งปี (Agency of the Year)นักการตลาดและเอเยนซี่สามารถส่งผลงานแคมเปญเข้าชิงรางวัลได้พร้อมกันทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก โดยเปิดรับผลงานจากหลากหลายประเภทภายใต้ 7 หมวด ประกอบด้วย ผลกระทบทางการตลาด สื่อที่สร้างผลกระทบ การตลาดขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย การตลาดเทคโนโลยีใหม่ การตลาดอีคอมเมิร์ซ รางวัลสร้างสรรค์ และรางวัลอุตสาหกรรม ดูรายการประเภทรางวัลทั้งหมดได้ที่ www.mmaglobal.com/smarties/awards/programs/apac/categories ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ที่ www.mmaglobal.com/smarties/awards/programs/apac ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศทุกรายจะได้รับการประเมินโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยนักการตลาดแบรนด์อาวุโสและผู้นำเอเจนซี่ที่โดดเด่นจากทั้งอุตสาหกรรม และจะประกาศผลในงานกาล่า SMARTIES™ Asia Pacific 2023 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ในสิงคโปร์การมอบรางวัลจะจัดขึ้นร่วมกับผู้นำเอ็มเอ็มเอ และจะมีการประชุมสร้างสรรค์หลายรายการที่รวบรวมนักการตลาดระดับแนวหน้าของภูมิภาคมาร่วมอภิปรายเกี่ยวกับมุมมองเชิงลึกในอุตสาหกรรม สร้างแรงบันดาลใจให้การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต และสนับสนุนให้บริษัทต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงธุรกิจของตน กิจกรรมการประชุมและการมอบรางวัลสำหรับประเทศไทยจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2566