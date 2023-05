“แมริออท” ชู Good Travel with Marriott Bonvoy สร้างการท่องเที่ยวที่มีความหมายทั่วเอเชีย-แปซิฟิก

“แมริออท” ชู Good Travel with Marriott Bonvoyสร้างการท่องเที่ยวที่มีความหมายทั่วเอเชีย-แปซิฟิกผู้จัดการรายวัน360 - “แมริออท” เปิดตัวโครงการ Good Travel with Marriott Bonvoyเพื่อร่วมสร้างการท่องเที่ยวที่มีความหมายทั่วเอเชีย-แปซิฟิก กับ 6 จุดหมายปลายทางในไทย ผ่านความร่วมมือกับชุมชนในปี 2023 สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้กว่า 100 จุดหมายปลายทางทั่วเอเชีย-แปซิฟิก รวมถึง 9 โรงแรม ใน 6 จุดหมายปลายทางของประเทศไทยแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล นำ Good Travel with Marriott BonvoyTM มาสู่ประเทศไทยเพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่มีความหมายให้กับลูกค้า โครงการนี้จะช่วยให้แขกผู้เข้าพักในโรงแรมในเครือของแมริออทเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างผลกระทบเชิงบวกและยึดโยงตนเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยลูกค้าสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้กว่า 100 จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยประเทศไทยเองนั้น ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมกับโครงการ Good Travel with Marriott BonvoyTM ได้เมื่อเข้าพักกับโรงแรมในเครือแมริออท 9 แห่ง ใน 6 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) และเชียงราย“หนึ่งในหัวใจสำคัญของแมริออทคือการดูแลโลก และโครงการ Good Travel with Marriott BonvoyTM นี้ คือหลักฐานสำคัญว่าเราทำตามความมุ่งมั่นของเรา” ยาคอบ เฮลเก้น รองประธานภาคพื้นประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนลกล่าว “แมริออทและภาคีเครือข่ายที่มีเป้าหมายเดียวกัน ได้ร่วมกันสร้างความตระหนักรู้และประสบการณ์ผ่านการลงมือทำจริง เพื่อช่วยชุมชนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่กำลังเผชิญอยู่ นักท่องเที่ยวทุกวันนี้มองหาประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ให้มากกว่าแค่การไปเที่ยว และโครงการนี้ของเราก็ตอบโจทย์กับสิ่งที่พวกเขาต้องการ”Good Travel with Marriott BonvoyTM มอบประสบการณ์ที่คัดสรรมาแล้วอย่างดีให้แก่ลูกค้า โดยเน้นที่ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเรียกคืนความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมจากการตัดไม้ทำลายป่า มลพิษ และการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ การมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมการคงอยู่ของวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านการเรียนรู้จากอาสาสมัครชุมชน และ การอนุรักษ์ทางทะเล เพื่อฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเลและสัตว์น้ำให้สมบูรณ์ในประเทศไทย แมริออทร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรภาคประชาสังคมในประเทศ สมาคมการท่องเที่ยว และหน่วยงานราชการในระดับจังหวัด อาทิ มูลนิธิรักสัตว์ป่า (Love Wildlife Foundation) สมาคมโรงแรมภูเก็ต และที่ว่าการอำเภอหัวหิน เพื่อทำให้มั่นใจว่าประสบการณ์ที่เรามอบให้ลูกค้านั้นเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง กิจกรรมที่เราทำมีทั้งการเยี่ยมชมศูนย์พักพิงช้าง การช่วยอนุบาลปูม้าก่อนปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ และส่งเสริมการสวมใส่หมวกกันน็อคเพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนประเทศไทยนับว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า 8 ล้านคนในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้งคาดว่าจะสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างน้อย 30 ล้านคนภายในสิ้นปี 2566 การหยุดชะงักของการท่องเที่ยวจากโรคระบาดทำให้สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติได้พักฟื้นตัว และช่วยกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ทบทวนทิศทางการดำเนินงาน อีกทั้งช่วยหาจุดสมดุลระหว่างการพัฒนา การอนุรักษ์ธรรมชาติ และความเป็นอยู่ของชุมชนในมิติทางสังคมและเศรษฐกิจ รายงานจากสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลก (World Travel and Tourism Council) และเว็บไซต์ trip.com เผยว่ากว่า 69% ของนักท่องเที่ยวต้องการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และคนรุ่นใหม่เริ่มมองหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่ทั้งเที่ยวสนุกและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น จากการคาดการณ์ของภาครัฐว่าจะรับนักท่องเที่ยวกว่า 30 ล้านคนในปีนี้ช่วยสะท้อนความเชื่อมั่นและการฟื้นฟูที่แข็งแกร่งบนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้งนี้ นโยบายด้านความยั่งยืนขององค์กร โครงการสร้างผลกระทบต่อสังคม Serve 360: Doing Good in Every Direction และ โครงการ Good Travel with Marriott Bonvoy™ เป็นอีกหนึ่งการยืนยันว่าแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนลยังคงมุ่งมั่นส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับสังคมที่เราทำงานอยู่