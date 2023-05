“ช่อง 3” เจาะตลาดบันเทิงเอเชียใต้ ส่งละคร 200 ชั่วโมง บุกตลาดOTT

ผู้จัดการรายวัน 360- บมจ. บีอีซี เวิลด์ เปิดตลาดต่างประเทศใหม่กับแพลตฟอร์ม OTT อันดับหนึ่งของประเทศอินเดีย “MX Player” โดยจำหน่ายละครที่เคยได้รับความนิยมของ ช่อง 3 หลายเรื่องรวมกว่า 200 ชั่วโมง ไปออกอากาศเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียใต้ ได้แก่ประเทศ อินเดีย, ปากีสถาน, บังกลาเทศ, เนปาล, ศรีลังกา, มัลดีฟส์, ภูฏาน และ อัฟกานิสถาน ผ่านการชมทางแพลตฟอร์ม MX Playerความร่วมมือระหว่าง บีอีซี เวิลด์ และ MX Player ครั้งนี้ เป็นการแนะนำละครไทยไปสู่กลุ่มผู้ชม MX Player เป็นครั้งแรก โดย บีอีซี เวิลด์ นำละคร ช่อง 3 ที่เคยได้รับความนิยมทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ได้แก่ “บุพเพสันนิวาส” (Love Destiny), “พิภพหิมพานต์” (World of Himmapan), “เพลิงนาคา” (The Blaze of Naga), “นาคี” (Nakee), “ให้รักพิพากษา” (Dare to Love) และ “อุบัติร้าย อุบัติรัก” (Accidental Love) ไปออกอากาศ โดยทำการพากย์เสียงเป็นภาษาฮินดีในละครมากกว่า 200 ชั่วโมง เพื่อให้คอนเทนต์ของไทยเข้าถึงผู้ชมในประเทศเหล่านั้นได้มากขึ้น เนื่องจากมีคอนเทนต์ละครต่างประเทศมากมายทั้งเกาหลีและจีน จึงสามารถดึงดูดฐานผู้ชมละครต่างประเทศได้เป็นจำนวนมาก การเพิ่มละครไทยครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของ บีอีซี เวิลด์ ที่จะนำเสนอคอนเทนต์เวิลด์คลาสที่หลากหลายแล้ว ยังเป็นการตอบสนองความต้องการและความชื่นชอบของผู้ชมได้มากขึ้นด้วยโดย MX Player ได้กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “เรามีความสนใจในคอนเทนต์ของ บีอีซี เวิลด์ จึงได้นำละครไทยของ ช่อง 3 ไปเผยแพร่สู่ผู้ชมในอินเดีย เพราะละครไทยก็เป็นที่รู้จักในหลายประเทศ มีโครงเรื่องและความสัมพันธ์ของตัวละครที่น่าสนใจ ตลอดจนมีเรื่องราวของวัฒนธรรมมากมาย สิ่งเหล่านี้ทำให้ทางเรารู้สึกมีความยินดีที่ได้คัดเลือกละครเรื่องที่เป็นโชว์เคสเอ็นเตอร์เทนเมนท์ของ ช่อง 3 มาออกอากาศ เราพยายามมุ่งมั่นเสาะหาคอนเทนต์ที่ดีที่สุดจากทั่วโลกมาให้ผู้ชมของเรา และจากการร่วมมือครั้งนี้ก็สามารถขยายสิ่งที่เรามีได้มากขึ้น อีกทั้งยังได้นำคอนเทนต์ละครไทยที่ยอดเยี่ยมไปสู่ฐานผู้ชมที่กว้างขึ้นด้วย”ส่วนทางด้าน บีอีซี เวิลด์ โดย “นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์” ได้กล่าวว่า “บีอีซี เวิลด์ ได้เปิดตลาดละครช่อง 3 ไปต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และเป็นเรื่องน่ายินดีที่เราได้จำหน่ายคอนเทนต์ไปเผยแพร่ทาง MX Player ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหญ่อันดับหนึ่งของอินเดีย เพื่อออกอากาศที่ประเทศอินเดียและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียใต้ ผมเชื่อมั่นว่าคอนเทนต์ของช่อง 3 จะโดนใจผู้ชมในประเทศดังกล่าวอย่างแน่นอน เพราะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศเรามีความคล้ายคลึงกันจึงง่ายต่อการเข้าถึงตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมาคอนเทนต์ของเราก็มีฐานผู้ชมที่แข็งแรงในทวีปเอเชียในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทั้งการรับชมทางแพลตฟอร์มท้องถิ่นในประเทศนั้น ๆ และทางแพลตฟอร์มต่างประเทศ รวมถึงการรับชมทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น โดย บีอีซี เวิลด์ ยังคงมุ่งมั่นขยายเน็ตเวิร์กการจำหน่ายลิขสิทธิ์ละครไปต่างประเทศให้มากขึ้น โดยผลิตคอนเทนต์ให้น่าสนใจต่อผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป”