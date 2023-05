“สยามพิวรรธน์” ผนึก TAGTHAi ชู ONESIAM Pass กระตุ้นท่องเที่ยว

ผู้จัดการรายวัน 360 - สยามพิวรรธน์ ผนึก TAGTHAi กระตุ้นการท่องเที่ยว ร่วมผลักดันให้ เป็นแพลตฟอร์มหลักของการท่องเที่ยวไทย ชูธงกลยุทธ์ Collaboration to Win ผสานศักยภาพผลักดัน TAGTHAi ให้เป็น Thailand Digital Tourism Platform หลักของประเทศ เปิดตัว ONESIAM Pass ตอบรับการขยายการท่องเที่ยวสู่ตลาด Lifestyle Travel นำเสนอสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของ ไอคอนสยามและสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ตอกย้ำภาพผู้นำความคิดสร้างสรรค์ หรือ The Visionary ICON เดินหน้าสร้างระบบนิเวศธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ Co-creation & Collaboration ผนึกกำลังกับ TAGTHAi (ทักทาย) แพลตฟอร์มบริการด้านการท่องเที่ยวไทย เดินหน้าขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืนในทุกมิติและยกระดับการท่องเที่ยวไทย ผ่าน ONESIAM Pass (วันสยาม พาส) เพื่อนำเสนอจุดขายที่แตกต่างและมอบประสบการณ์เหนือระดับกับนักท่องเที่ยวทั่วโลก อีกทั้งสร้างรายได้ให้กับธุรกิจและผู้ประกอบการไทยโดย ONESIAM Pass คือบัตรดิจิทัลด้านไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยว ที่นำเสนอประสบการณ์ การท่องเที่ยวไทยในหลากหลายมิติ ณ โกลบอล เดสติเนชั่นกลุ่ม ONESIAM ได้แก่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม ทั้งอาหารจากร้านอาหารชื่อดัง, สินค้าและบริการจากร้านค้าชั้นนำ, สถานที่ท่องเที่ยวระดับแลนด์มาร์กและอีเวนท์ระดับโลก รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะไว้ในบัตรเดียวนายกลินท์ สารสิน ประธานคณะจัดการ บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ผู้ร่วมก่อตั้งแอปพลิเคชั่น TAGTHAiภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ และ ภาคเอกชน มากกว่า 50 องค์กร กล่าวว่า ปัจจุบัน TAGTHAi มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ดาวน์โหลดแล้วกว่า 500,000 ราย มีระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลการท่องเที่ยว สินค้าและบริการของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ยกระดับประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบครบวงจรด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และช่วยในการวางแผนท่องเที่ยวที่คุ้มค่า นักท่องเที่ยวสามารถเลือกประเภท TAGTHAi Pass ได้ตามไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความร่วมมือระหว่าง TAGTHAi กับกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ซึ่งมีเดสติเนชั่นระดับโลกที่เป็น Top of Mind ของนักท่องเที่ยว ทั้ง สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม ซึ่งเข้าร่วมเป็นพันธมิตรที่มีศักยภาพที่แข็งแกร่งสอดคล้องกับแนวทางการเน้นจุดขายใหม่ ที่นอกเหนือจากการท่องเที่ยวโบราณสถาน สถานที่สำคัญ และด้านวัฒนธรรม ยังขยายไปสู่ตลาดการท่องเที่ยวด้านไลฟ์สไตล์ ซึ่งศูนย์การค้ากลุ่ม ONESIAM มีแม็กเน็ตที่หลากหลายที่อยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยว นับเป็นโอกาสสำคัญที่สยามพิวรรธน์เข้ามาร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมสู่ยุคดิจิทัลและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน”นางชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า สยามพิวรรธน์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้าง Ecosystem ระบบนิเวศธุรกิจครอบคลุมทุกธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่สร้างงานสร้างรายได้อย่างแพร่หลายและกว้างขวาง เป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมีศักยภาพที่แข็งแกร่ง และมี Network ที่กว้างไกล พร้อมที่จะทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วน“สยามพิวรรธน์จึงพร้อมร่วมสนับสนุน TAGTHAi ให้เป็น Thailand Digital Tourism Platform หลักของประเทศ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับธุรกิจและผู้ประกอบการไทย และมุ่งมั่นผลักดันให้ประเทศไทยเป็นที่หนึ่งในใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก”ในการเข้าร่วมเป็นไฮไลท์ใหม่ ของ TAGTHAi เพื่อชูจุดขายการท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ ศูนย์การค้าภายใต้กลุ่มสยามพิวรรธน์ โครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ไอคอนสยาม ในปัจจุบันมีจำนวนผู้เข้าใช้บริการ 350,000 – 450,000 คนต่อวัน โดยมีสัดส่วนคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 60:40 นับเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ครองความเป็นที่หนึ่งในใจของนักท่องเที่ยวมาโดยตลอด“ด้วยปัจจัยสำคัญคือการนำเสนอประสบการณ์อันเป็นแมกเน็ตสำคัญที่แตกต่างและ โดดเด่น อีกทั้งการบริการที่เพียบพร้อมเหนือระดับ สามารถสร้างความประทับใจตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างดียิ่ง การนำเสนอ ONESIAM Pass ผ่านแอปพลิเคชั่น TAGTHAi ตอบรับการขยายการท่องเที่ยวสู่ตลาด Lifestyle Travel นำเสนอสินค้าและบริการ พร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับท่องเที่ยวให้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวเที่ยวในประเทศไทยด้วยความประทับใจ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่สุดในการค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ ในประเทศไทย”โดยนักท่องเที่ยวสามารถซื้อบัตร ONESIAM Pass ได้ผ่านทางแอปพลิเคชั่น TAGTHAi หรือ หน้าเว็บไซต์ www.tagthai.com เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมาย รวมถึงเข้าชมสถานที่ยอดนิยมต่างๆ อาทิ SEALIFE Ocean World ที่สยามพารากอน และ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะดิจิทัลอิมเมอร์ซีฟระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ “Van Gogh Alive Bangkok” ที่ไอคอนสยาม รวมไปถึงใช้สิทธิ์แลกรับอาหารในร้านอาหารชื่อดัง หรือบริการสุดพิเศษจากศูนย์การค้ากลุ่ม ONESIAM และยังมีบริการช้อปปิ้งในแบบ VIP ด้วยการบริการของเหล่าแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่จะคอยดูแลอำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงบริการฝากถุงช้อปปิ้งและบริการเรียกรถแท็กซี่ เป็นต้นพิเศษในโอกาสเปิดตัว ONESIAM Pass ในแอปพลิเคชั่น TAGTHAi จึงมอบโปรโมชั่นกระตุ้นนักท่องเที่ยว ด้วยส่วนลด 20% (ตามเงื่อนไขกำหนด) นอกจากนี้ เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TAGTHAi และลงทะเบียนใหม่ จึงมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับ TAGTHAi Starter Pass อาทิ รับฟรี แฮนด์ครีมจากไอคอนคราฟต์ที่สยามดิสคัฟเวอรี่, ซิมการ์ดนักท่องเที่ยวฟรีพร้อมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1 GB และ WiFi ไม่จำกัดเป็นเวลา 7 วัน, ชาไทยจาก Cha Tra Mue และ รับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศพิเศษจากธนาคารกสิกรไทยที่เคานต์เตอร์แลกเงินทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน TAGTHAi ยังทำให้การเที่ยวในประเทศไทยง่ายยิ่งขึ้นขึ้น ด้วยฟีเจอร์อำนวยความสะดวกมากมาย ตั้งแต่การจองเที่ยวบินและโรงแรมไปจนถึงการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Refund) โดยตรงผ่านแอปได้อีกด้วย