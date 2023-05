ปตท.เร่งตีความเพื่อชี้แจง กกพ. หลังถูกทวงเงินค่าปรับก๊าซฯ 4.3 พันล้าน

ปตท.เร่งตีความ เตรียมชี้แจง กกพ.หลังถูกทวงเงินค่าปรับก๊าซฯ 4,300 ล้านบาท ยันสัญญาซื้อขายก๊าซฯ หากปฏิบัติไม่ได้ตามสัญญาก็มีบทปรับ โดย ปตท.ก็ต้องบริหารความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิด Take or Pay ด้วย ย้ำ ปตท.มีเวลา 30 วันในการยื่นอุทธรณ์คำสั่ง กกพ.ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ออกคำสั่ง ถึง บมจ.ปตท. เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2566 โดยอ้างถึง พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เรื่องการส่งผ่านราคาก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย กรณีที่ผู้ผลิตไม่สามารถส่งมอบก๊าซธรรมชาติได้ตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ โดยให้ปตท.คืนเงินส่วนต่าง 4,300 ล้านบาทให้ผู้ใช้ก๊าซฯ เนื่องจากเป็นราคาก๊าซฯ ที่มีการปรับลดลงจากกรณีที่ผู้ผลิตขาดส่งก๊าซธรรมชาติ ช่วงกลางปี 2564-ต้นปี 2565 ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวจะนำมาลดในราคาก๊าซฯ ให้กับผู้ใช้ก๊าซฯ หาก ปตท.ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งก็ให้ยื่นอุทธรณ์ ชี้แจงเหตุผลมาที่ กกพ.ภายใน 30 วันแหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงานกล่าวว่า กกพ.ออกคำสั่งให้ ปตท.คืนเงินที่จัดเก็บจาก บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กรณีผลิตก๊าซฯ จากแหล่งเอราวัณไม่ได้ตามสัญญา และต้องจ่ายค่าเรียกรับจากผู้ขายก๊าซธรรมชาติในแต่ละวัน (Shortfall) ให้แก่ ปตท. ตั้งแต่ประมาณกลางปี 2564 จนถึงช่วงหมดสัญญาสัมปทานวันที่ 23 เม.ย. 2565 ที่มีการส่งมอบแก่ บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท.สผ.) ในฐานะผู้ดำเนินการผลิตรายใหม่่ในสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC)โดยวงเงิน Shortfall นั้นเป็นการที่ผู้ขายทำผิดสัญญาไม่สามารถส่งก๊าซให้ผู้ซื้อได้ตามที่ผู้ซื้อขอ ให้ส่งก๊าซมาในช่วงเวลาหนึ่งๆ ภายใต้สัญญา DCQ (Daily Contract Quantity) ที่ได้รับรองไว้ จะถูกปรับลดราคาลงในเดือนถัดไป ซึ่งกรณีนี้ กกพ.คำนวณแล้วเป็นเงินราว 4,300 ล้านบาท และเห็นว่า ปตท.ควรนำเงินดังกล่าวมาคืนเป็นการคำนวณค่าไฟฟ้าเอฟที ซึ่งหากคิดเพียงเอฟทีงวดเดียวจะเป็นวงเงินราว 6 สตางค์ต่อหน่วยแหล่งข่าวระดับสูง บมจ.ปตท.กล่าวว่า ขณะนี้ ปตท.อยู่ระหว่างการพิจารณาและเตรียมชี้แจงกับ กกพ. ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องตีความว่าเงินส่วนนี้เป็นเงินแบบไหน ที่ผ่านมา ปตท.มีสัญญาซื้อขายก๊าซฯ ที่ผูกพันกับลูกค้า และเราไม่ได้ทำอะไรที่บกพร่อง คงต้องไปดูรายละเอียดก่อนอย่างไรก็ดี สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ หากลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติได้ตามสัญญาก็มีบทปรับ ซึ่ง ปตท.เองก็ต้องมีการบริหารความเสี่ยง โดยการันตีว่าจะไม่มี Take or Pay หาก ปตท.ไม่สามารถส่งก๊าซฯ ให้กับลูกค้า เราก็จ่ายค่าปรับเช่นกัน“เรื่องนี้ ปตท.ไม่ได้นิ่งนอนใจ เป็นประเด็นที่ต้องตีความ ต้องขอ Qualified ก่อน หลังจากนั้นจะพูดคุยชี้แจงกับทาง กกพ. และพิจารณาว่าจะยื่นอุทธรณ์ไหม ที่ผ่านมา ปตท.ได้มีการช่วยเหลือในการลดต้นทุนค่าครองชีพด้านพลังงานให้แก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง”ทั้งนี้ หาก ปตท.ไม่เห็นด้วยกับคำสั่ง กกพ.ที่ให้ส่งคืนเงิน 4,300 ล้านบาท ก็มีกระบวนการยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน