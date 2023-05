“กราเทีย” เขย่าวงการเฟอร์นิเจอร์สุดหรู ส่ง Boloni / Kuhlmann เจาะกลุ่ม Luxury

บริษัท กราเทีย (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจําหน่ายสินค้าสวิตช์ไฟระบบสัมผัส (Touch Screen) และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แบรนด์ GRATIA (กราเทีย) รุกตลาดให้บริการออกแบบตกแต่งภายใน ด้วยระบบ 3D ภาพเสมือนจริง โดยทีมงาน อินทีเรีย ดีไซน์เนอร์ มืออาชีพที่มากประสบการณ์ งานตกแต่งมากกว่า 18 ปี ชูจุดเด่นด้านบริการครบวงจร พร้อมส่ง กราเทีย (อินเตอร์เนชั่นแนล) เปิดแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ built-in นำเข้า Boloni / Kuhlmann ( โบโลนี่ / คูลแมนน์) ที่เน้นนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย คุณภาพระดับพรีเมียม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการนำเข้าครั้งนี้เป็นการพลิกโฉมวงการตกแต่งภายใน ในประเทศไทยเข้าสู่ยุคใหม่และมีความสากล เน้นความเรียบร้อย คงทนแข็งแรง ติดตั้งเร็ว พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบโจทย์สำหรับคนยุคใหม่ โดยแบ่งเป็น 4 หมวดหลัก คือ 1.Walk in Closet 2.Kitchen 3. Wall Panel and Cabinet 4. Door ซึ่งทั้ง 4 หมวดหลักนี้เราสามารถนำมาตกแต่งบ้านได้ทั้งหลัง ร่วมออกแบบดีไซน์ให้ตรงกับความต้องการและเป็นบ้านในฝันของลูกค้า โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ในการออกแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องสี วัสดุดีไซน์ ฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ“GRATIA (กราเทีย)” สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์ และตรงใจ พร้อมบริการออกแบบภายในฟรี สำหรับลูกค้าที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์บิวท์อินกับ GRATIA ซึ่งทุกขั้นตอนของการให้บริการ คำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ภายใต้งบประมาณที่ลูกค้ากำหนดได้เอง ด้วยคุณภาพของวัสดุระดับพรีเมียม มาตรฐานจากเยอรมันนี ตามความต้องการของลูกค้ากลุ่ม Luxury ที่ชื่นชอบความหรูหรา มีสไตล์เฉพาะตัว เน้นคุณภาพสุดปราณีตของเนื้องาน ทำให้ กราเทีย มีผลประกอบการเติบโตต่อเนื่อง 20-30% ในทุกปีล่าสุด บริษัท กราเทีย (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด รุกตลาดต่อเนื่อง ในฐานะผู้นำเข้าเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน แบรนด์Boloni / Kuhlmann ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1923 ใช้เวลาศึกษาทดลองจนเกิดความชำนาญ (know how) ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น สามารถสร้างนวัตกรรมสินค้า ที่มีดีไซน์ทันสมัย หรูหรา มีระดับกับราคาที่ควบคุมได้ จึงครองใจลูกค้ามาต่อเนื่องยาวนานเกือบ 100 ปี โดย GRATIA ยังมีบริการออกแบบตกแต่งภายในจากดีไซเนอร์มากประสบการณ์มาสร้างความพิเศษจนสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าและผลิตผลงานออกมามากมายในกลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ กราเทีย (อินเตอร์เนชั่นแนล) มีคุณสมบัติโดดเด่นอีกด้าน คือการนำวัสดุจากไม้ธรรมชาติมาผลิตเป็นชุดเฟอร์นิเจอร์ ที่เน้นคุณภาพของไม้และความปลอดภัยคงทน ควบคุมคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนจากโรงงาน รวมถึงดีไซน์รูปลักษณ์ในสไตล์ Luxury ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ไม่ซ้ำใคร ไม่มีสารฟอร์มาลดีไฮด์ จึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย หมดปัญหาเรื่องกลิ่น ฝุ่น ไม่แสบตาจากเคมี เฟอร์นิเจอร์ผลิตจากเครื่องจักรทันสมัย มาตรฐานจากประเทศเยอรมันนี เน้นย้ำถึงความปลอดภัยทั้งนี้ GRATIA ยังคงมุ่งมั่นต่อเนื่องในการนำแบรนด์ Boloni / Kuhlmann ครองใจกลุ่มลูกค้า ตอบโจทย์ด้วยความหรูหรา มีระดับ ย้ำในฐานะผู้นำตลาดผู้จำหน่ายสวิตช์ไฟระบบสัมผัสและอุปกรณ์ Smart Home ระบบ Zigbee และกระจกอัจฉริยะ Smart Mirror เพื่อเติมเต็มทุกสไตล์ ในองค์ประกอบของบ้านได้เป็นอย่างดีนายนิรันดร์ ทับทิมคุณา กรรมการบริหาร บริษัท กราเทีย (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด เผยกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกและเป้าหมายปี 2566 ครั้งนี้ว่ากราเทีย มีแผนขยายธุรกิจ พร้อมเปิดโชว์รูมอีก 5 สาขา กระจายครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยคุณภาพและการพัฒนาของสินค้า รวมถึงความมั่นใจของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ยิ่งมั่นใจได้ว่ายอดขายภายใน 5 ปีนับจากนี้ ถึงเป้าหมาย 3 พันล้านบาท อย่างแน่นอนนอกจากนี้ บริษัท กราเทีย (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด ได้จับมือพันธมิตรแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้านวัตกรรมระดับโลกอย่าง Gorenje / Hisense ที่ส่งออกถึง 160 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าร่วมกันในงานสถาปนิก 66 อีกด้วย เรียกว่าเดินทางมาที่เดียวแต่ได้ครบทุกฟังก์ชั่นที่ลูกค้าต้องการ เราไม่เคยหยุดนิ่งเรื่องนวัตกรรม และคุณภาพของสินค้า บริษัทมีทีมวิจัยและพัฒนาตลอด พร้อมให้ความสำคัญกับการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยว่าความต้องการในแต่ละยุคสมัยเป็นอย่างไร 2 สิ่งนี้จึงทำให้ลูกค้าประทับใจ ลูกค้ามีความต้องการอย่างไรเราปรับใช้ได้หมด ขอให้ลูกค้าเดินเข้ามาหาเรา ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนโดยกลุ่มเป้าหมายหลักในปีนี้เน้นกลุ่มลูกค้าที่อยากมี walk-in closet ห้องนั่งเล่นกับ TV cabinet และครัว สวยๆ ให้สอดคล้องไปกับผนัง ดีไซน์ของบ้าน เราทำ wall decoration ด้วย Total Solution รวมถึงกลุ่มเป้าหมายอินทีเรีย ดีไซน์เนอร์ ที่สามารถนำแบรนด์เฟอร์นิเจอร์บิวท์อินของทางเรา ไปออกแบบบ้านให้ลูกค้าของตัวเองได้ด้วย ลูกค้าโครงการ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เช่นธุรกิจโรงแรม โครงการบ้านจัดสรร ผ่านกลยุทธ์การตลาดในการสนับสนุนกันในเชิงภาพลักษณ์และขยายฐานลูกค้าร่วมกันปีนี้เราจะเน้น exclusive event หรือ private party ซึ่งจะมี impact มากกว่า เพราะได้ใกล้ชิดกับลูกค้ากลุ่มต่างๆมากขึ้น ในฐานะของผู้บริหาร ในการวางแผนระยะยาว มุ่งเน้นเป้าหมายความสำเร็จ สิ่งสำคัญคือทำให้คนในองค์กรเรารู้ทิศทางและมั่นใจในการเติบโตไปด้วยกัน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการมาร่วมงานใหญ่อย่างสถาปนิก’ 66 คือ ประตูบานใหญ่ที่จะเปิดต้อนรับให้ลูกค้าได้รู้จักเรา เชื่อมั่น และกลับมาเยี่ยมชมสินค้าที่ showroom มากขึ้นและนอกจากตลาดในประเทศไทยแล้ว เรายังมีกลุ่มพันธมิตร ผู้เป็นตัวแทนนำเข้าแบรนด์ Boloni / Kuhlmann อีกหลายประเทศในเอเชียภูมิภาค ตอกย้ำการพัฒนาคุณภาพรวมกันในหลายประเทศในปีนี้ บริษัท กราเทีย (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด เข้าร่วมงานสถาปนิก’ 66 เมื่อวันที่ 25-30 เมษายน 2566 ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ ฮอลล์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี ที่ผ่านมา พร้อมชวนแขกรับเชิญพิเศษ คุณนภัทร เสียงสมบุญ นักแสดงชื่อดัง พร้อมเจ้าของแบรนด์โดยมี Mr. Ming Cai : Founder and Chairman of Boloni (มร. หมิง ช่าย กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งแบรนด์โบโลนี) เจ้าของแบรนด์ Boloni / Kuhlmann และ Mr. Heiko Vogelsang Boloni German Factory (มร.ไฮโก้ เบริ์ดซอง : ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและเทคนิค) มาร่วมให้ความรู้บอกเล่านวัตกรรม และร่วมเปิดปรากฏการณ์ความพิเศษ อัพเดทเทคโนโลยีการผลิตเฟอร์นิเจอร์ในยุคปัจจุบัน ที่ล้ำหน้ากว่าใคร ถือเป็นการตอกย้ำความ Luxury ในงาน สถาปนิก 66 นี้ด้วยตัวเอง ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งและอุปกรณ์นวัตกรรมต่างๆ พร้อมสินค้า New Collection ที่ กราเทีย นำเข้ามาในปีนี้ เพื่อเติมเต็มทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้า.