“โบต้า-พี” ดึง “ณเดชน์” พรีเซ็นเตอร์ ขยายกลุ่มแมสดันเป้ารายได้ 2 พันล้าน

ผู้จัดการรายวัน360 -“โบต้า-พี โปรตีน” (BOTA-P PROTEIN) บุกหนัก ทุ่มงบฯ ดึง “ณเดชน์ คูกิมิยะ” เสริมทัพ นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์ เจาะตลาดมวลชนเข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม ดันเป้าปี 66 รายได้แตะ 2 พันล้านบาทเรืออากาศเอกหญิง สรัลรัศ วัฒนะเกษมนาถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โบต้าพี เวิลด์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภายใต้แบรนด์ BOTA-P PROTEIN เปิดเผยว่า ตลอด 5 ปีที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ โบต้า-พี โปรตีน (BOTA-P PROTEIN) โบต้า-พี โปรตีน โปรตีนนวัตกรรม ในรูปแบบแคปซูลจากธัญพืช 100% เจ้าแรกในประเทศไทย ด้วยนวัตกรรมทันสมัย ค้นคว้าและวิจัยจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภายใต้แบรนด์ BOTA-P ได้รับการตอบรับดีมาก มีกลุ่มลูกค้าใช้สินค้าแล้วกลับมาซื้อซ้ำมากกว่า 80% และอีก 60% และได้พัฒนาตัวเองมาเป็นตัวแทนจำหน่าย มีอาชีพ สร้างรายได้ เทรนด์การดูแลรักษาสุขภาพและรูปร่าง ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีล่าสุดในปี 2566 นี้ยังได้รางวัลจากทวีปยุโรป ซึ่งจะรับในเดือนกรกฎาคม 2566 รางวัล Best Quality Leadership Award 2023 (รางวัลผู้นำด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้า และองค์กรระดับสากลยอดเยี่ยม 2023) จัดโดย European Society for Quality Research (ESQR) ณ เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียมเรืออากาศเอกหญิง สรัลรัศ ยังกล่าวต่อว่า จากกระแสตอบรับที่ดีขึ้นเป็นลำดับ ปีนี้บริษัทฯ จึงวางกลยุทธ์ขยายฐานกลุ่มเป้าหมายสู่กลุ่มตลาดมวลชน (Mass Market) เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น โดยเลือกใช้พรีเซ็นเตอร์ คือ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” ศิลปิน นักแสดงชื่อดัง มาเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่รักสุขภาพ แอ็คทีฟ รักครอบครัว และการใช้ชีวิตเรียบง่าย เพื่อสื่อสารแบรนด์ให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ผ่านทุกช่องทาง ออนไลน์ และ ออฟไลน์ ทั้ง โทรทัศน์ วิทยุ บิลบอร์ด (ป้ายโฆษณากลางแจ้ง) เป็นต้น รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง โดยใช้งบประมาณรวมกว่า 50 ล้านบาท ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบตัวแทนจำหน่าย และพัฒนาสายการขายให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนางสาวจิระภาภัจ วัฒนะเกษมนาถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม กล่าวว่า ที่ผ่านมาเราเน้นการขายในช่องทางออนไลน์ผ่านระบบตัวแทนจำหน่ายเป็นหลัก โดยมีหลักการทำงานที่ตอบโจทย์ใน 6 มิติ ทั้งการมีสุขภาพที่ดีขึ้น ตัวแทนจำหน่ายมีชีวิตมั่นคง ได้รับสิ่งแปลกใหม่ มีความฟิต ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น มีชีวิตที่เติบโตและสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคน สอดคล้องกับชื่อผลิตภัณฑ์ BOTA-P ได้แก่ B : Believe, O : Opportunity, T : Treated, A : Achieve และ P : Presentช่วง 3 ปีแรกเราทั้ง 2 ลุยกันเอง ลองผิดลองถูก เน้นการตลาดในรูปแบบการบอกต่อ และพัฒนาตัวแทนจำหน่ายอย่างเข้มข้น เพราะไม่มีเงินทุนมากพอที่จะไปจ้างดาราหรือพรีเซ็นเตอร์ จนเข้าปีที่ 4 เราเติบโตขึ้นและได้พัฒนา Outbound Marketing มีพรีเซ็นเตอร์คนแรก เริ่มจาก ก็อท-จิรายุ, นาย-ณภัทร, เกรซ-กาญจน์เกล้า กระทั่งล่าสุดคือ ณเดชน์ คูกิมิยะ โดยจะมีงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 นี้ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “BOTA-P The Evolution โปรตีนแห่งโลกอนาคต” ณ ชั้น 1 สยามพารากอนทั้งนี้ปัจจุบัน บริษัท โบต้าพี เวิลด์ จำกัด ก้าวสู่ปีที่ 6 มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 9 โปรดักส์ ประกอบด้วย โบต้า-พี โปรตีน : โปรตีน สกัดจากธัญพืชในรูปแบบแคปซูล, โบต้า-พี พลัส : โปรตีน สกัดจากพืช เพิ่มวิตามินบีในรูปแบบแคปซูล, พรี-ไบโอ บายโบต้า-พี : พรีไบโอติกรูปแบบแคปซูล, เอส พลัส คอฟฟี่ : กาแฟสูตรรักษาสุขภาพ, โบต้า-พี คอลลาเจน (สูตรเข้มข้น สกัดจากปลาทะเล), โบต้า-พี ดีดี พลัส : กรดอะมิโนโพลีน ในรูปน้ำหยด ช่วยให้ผิวแลดูกระจ่างใสขึ้น, โกโก้ โบต้า-พี : โกโก้ สูตรรักษาสุขภาพ, โกลด์ เบต้า - จี บายโบต้า-พี : เบต้า กลูแคน รูปแบบแคปซูล และ โกล-ซี : วิตามิน ซี ในรูปแบบเม็ด นอกจากนี้ในอนาคตยังมีแผนจะพัฒนาโปรดักส์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผิวพรรณอีกด้วย“เรามีความมุ่งมั่นที่จะคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยนวัตกรรมแห่งโลกอนาคต ควบคู่ไปกับการสร้าง Branding ให้แข็งแรง ขณะเดียวกันยังช่วยส่งเสริมทักษะ พัฒนาความสามารถ ตลอดจนสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้ครอบครัวตัวแทนจำหน่ายทุกคน ซึ่งจะเป็นกองกำลังหลักสำคัญ ทำให้แบรนด์ “BOTA-P” เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยปี 2566 นี้ บริษัทฯ ตั้งเป้ายอดขายรวมไว้ที่ 2,000 ล้านบาท”