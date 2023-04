“สยามพิวรรธน์”รายได้Q1พุ่ง27% ดึงเวิลด์อีเวนต์ปักหมุดดันทราฟฟิก

ผู้จัดการรายวัน 360 - กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ประกาศปรากฏการณ์แห่งความสำเร็จทะลุเป้าในไตรมาสแรกปี 2566 ผลประกอบการของทั้งกลุ่มเติบโตต่อเนื่อง รายได้ไตรมาสแรกของปี 2566 เติบโตสูงกว่าไตรมาสแรกของปี 2565 เพิ่มขึ้นกว่า 27% ย้ำความสำเร็จผู้พัฒนาจุดหมายปลายทางสำคัญระดับโลก (Global Landmark Destination) ปริมาณ Traffic ของทั้ง 4 ศูนย์การค้า เพิ่มขึ้นประมาณ 70% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก หนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศ พร้อมคว้ารางวัลที่ 1 จากหลายเวทีมาครอบครองนางสรัลธร อัศเวศน์ ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ( เจ้าของและผู้บริหาร สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพฯ) กล่าวว่า การเริ่มต้นปี 2566 นี้ สยามพิวรรธน์ได้ตอกย้ำและสร้างปรากฏการณ์ความสำเร็จอย่างสูง สามารถสร้างรายได้ในไตรมาสแรก 2566 เติบโตสูงกว่าไตรมาสแรกของปี 2565 เพิ่มขึ้นกว่า 27% ด้วยปัจจัยจากการเติบโตของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติอย่างต่อเนื่องอีกทั้งกลยุทธ์ของสยามพิวรรธน์มุ่งเน้นเป็นเวทีที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทั้งกลุ่มลักซ์ซูรี่แบรนด์และผู้ประกอบการไทยสามารถนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุด ส่งผลให้สินค้ากลุ่มลักซ์ซูรี่แบรนด์ทุกประเภทได้รับการตอบรับอย่างดี ตอกย้ำให้สยามพารากอนและไอคอนสยามเป็น Destination ของ Luxury Brand ที่รวมแบรนด์ชั้นนำทุกประเภททั้งสินค้าแฟชั่น accessories นาฬิกาและเครื่องประดับชั้นสูงได้ครบครันมากที่สุดในประเทศ ย้ำความเป็นผู้นำที่ครองฐานกลุ่มลูกค้ากำลังซื้อสูงมากที่สุดในประเทศไทย”นอกจากนี้สยามพิวรรธน์ยังคงรังสรรค์ประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมาย โดยได้รับเกียรติจากแบรนด์ดังระดับโลก สร้างปรากฏการณ์เปิดตัวเวิลด์คลาสอีเวนต์ยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกในเอเชีย ด้วยการเป็นสถานที่ในการจัดงานสำคัญระดับโลกตั้งแต่ต้นปี อาทิ LOUIS VUITTON (หลุยส์ วิตตอง)หลุยส์ จัดแสดงอินสตอลเลชั่น “Dancing Pumpkin” นำเสนอผลงานสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำกัด ณ สยามพารากอน และไอคอนสยาม ซึ่งเป็นการจัดงานแสดงพร้อมกับสถานที่สำคัญและเป็นสุดยอดเดสติเนชั่นต่างๆ ทั่วโลก อาทิ โตเกียว ปารีส ลอนดอน เป็นต้นยังมีอีเวนต์เต็มรูปแบบครั้งแรกในเอเชีย งานแสดง “BAO BAO VOICE” โดย BAO BAO ISSEY MIYAKE (อิซเซ่ มิยะเกะ) ณ สยามดิสคัฟเวอรี่ สะท้อนความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำตลาดในการมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมายแบบลักซ์ซูรี่สำหรับทุกคน (Luxury for all) อีกทั้งแสดงถึงความเชื่อมั่นที่ลักซ์ซูรี่แบรนด์มอบให้กลุ่มสยามพิวรรธน์ พร้อมยกระดับประเทศไทยเป็นหมุดหมายตลาดลักซ์ซูรี่เทียบเท่าระดับโลกอีกทั้งยังได้ Global Collaboration ร่วมกับ พาราเมาท์ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ นำแบรนด์ระดับโลก Nickelodeon SpongeBob SquarePants (นิคคาโลเดียน สพันจ์บ็อบ) การ์ตูนสุดฮอตที่เป็นที่รู้จักและมีแฟนคลับทั่วโลก จัดแคมเปญเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทย ณ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ต้อนรับนักช้อปและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกตลอดช่วงซัมเมอร์นี้ในไตรมาสแรกของปีนี้ ยังเดินหน้าปล่อยเม็กเน็ตใหม่ต่อเนื่อง โดยสยามดิสคัฟเวอรี่ เปิดพื้นที่ True 5G PRO HUB โลกใบใหม่สำหรับคน New Gen พื้นที่แห่งความสร้างสรรค์ การค้นพบ และการพัฒนาตัวเองสู่ทักษะอนาคต ตอบโจทย์ 3 ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ Gamer & E-Sports, Gen Z Lifestyle และ Future Skills อย่างไร้ขีดจำกัด ในขณะเดียวกันสยามดิสคัฟเวอรี่มีสินค้าแบรนด์ดังมาสร้างกระแสทอล์กออฟเดอะทาวน์อย่างต่อเนื่อง อาทิ การเปิด pre-order กระเป๋าแบรนด์ดัง CARLYN จากประเทศเกาหลี ที่สร้างสถิติยอดจองหมดภายใน 11 นาที โดยจากความนิยมของลูกค้าที่มีมากมายจากการเปิด pre order ส่งผลให้แบรนด์ตัดสินใจมาเปิด pop up boutique แห่งแรกในประเทศไทยที่สยามดิสคัฟเวอรี่ด้านสยามเซ็นเตอร์สร้าง engagement กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับ Tiktok จัดแคมเปญ The Fashhh Battle เปิดโอกาสให้คนทุกเพศ ทุกวัย ได้แสดงออกทางความคิด ไอเดียที่แปลกใหม่ และเปิดกว้างให้ทำในสิ่งที่ถนัด ถ่ายทอดลงบนแพลตฟอร์ม TikTok มีผู้ชมและร่วมแคมเปญกว่า 26 ล้านวิวนับตั้งแต่เปิดปี สยามพิวรรธน์ยังคว้ารางวัลชนะเลิศจากหลายเวที ล่าสุดเวที 2023 Thailand’s Most Admired Brand & Why We Buy? โดยนิตยสาร BrandAge สยามพารากอนคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์การค้าที่น่าเชื่อถือมากสุดในประเทศไทย และไอคอนสยามคว้ารางวัลอันดับ 3 นอกจากนี้ ในงานประกาศรางวัล THAILAND SOCIAL AWARDS จัดโดยบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด สยามพารากอน คว้ารางวัลชนะเลิศ Best Brand Performance on Social Media เป็นแบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย สาขากลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า และไอคอนสยาม ได้รับรางวัล Finalist เป็นหนึ่งในห้าของแบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อกลุ่มสยามพิวรรธน์และสามารถครองความเป็นที่หนึ่งในใจคนไทยและคนทั่วโลกมาโดยตลอดนายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า “ในปี 2566 นี้ ไอคอนสยามก้าวย่างสู่ปีที่ 5 และประสบความสำเร็จเติบโตอย่างสูงมาก ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ได้คลี่คลายลง ไอคอนสยามสามารถสร้างยอดขายสูงขึ้นกว่า 40% และจำนวน Traffic เพิ่มขึ้นถึง 94% เทียบกับไตรมาสแรกของปี 2565 จากฐานลูกค้าประจำที่เป็นคนไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจำนวนมาก รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงอาศัยในฝั่งธนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หลั่งไหลเดินทางท่องเที่ยวยังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ล้วนปักหมุดไอคอนสยามเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญระดับโลก (Global Landmark Destination) ยืนยันได้จากแกร็บประเทศไทย ได้ประกาศข้อมูลการใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันแกร็บของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยไอคอนสยามติดโผอันดับ 1 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่ชาวต่างชาติชอบไปมากที่สุด”“นับตั้งแต่ต้นปี ไอคอนสยามรวมพลังความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ของพลังหัวใจไทย ทั้งจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่สร้างมหาปรากฏการณ์ World Class Event ระดับโลกอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อตอกย้ำให้แม่น้ำเจ้าพระยาสายประวัติศาสตร์นี้เป็น NATIONAL ICONIC LANDMARK และจุดหมายปลายทางสำคัญของโลก”ล่าสุดผนึกกำลังพันธมิตร สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ เปิดอาร์ตแอทแทรกชั่น “Van Gogh Alive Bangkok” (แวนโกะห์ อะไลฟ์ แบงค็อก) นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะดิจิทัลอิมเมอร์ซีฟระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งนิทรรศการนี้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้าชมกว่า 8.5 ล้านคนใน 80 เมืองทั่วโลก ทั้งปักกิ่ง, เบอร์ลิน, เดนเวอร์, ลอนดอน, มาดริด, มอสโก, โรม, ซิดนีย์, แฟรงค์เฟิร์ต, นาโกย่า และกัวลาลัมเปอร์,งานมหาสงกรานต์ “THE ICONIC SONGKRAN FESTIVAL 2023 สืบสานประเพณีสงกรานต์มหัศจรรย์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งเดียวในไทย พร้อมสนับสนุนให้สงกรานต์ไทยขึ้นแท่นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตอกย้ำแลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา, เบิกฟ้าเทศกาลตรุษจีนปีกระต่ายทองฉลองตรุษจีน "THE ICONSIAM ETERNAL PROSPERITY CHINESE NEW ยิ่งใหญ่ตระการตานอกจากนี้ ไอคอนสยาม ยังมีเมืองสุขสยาม เมืองสารพัดสุข สนุกแบบไทย ที่เป็นอีกหนึ่งแมกเน็ตสำคัญของไอคอนสยาม จัดกิจกรรมเทศกาลผลไม้ 4 ภาคทั่วไทย กับงาน Amazing Thai Fruit Paradise ณ เมืองสุขสยาม ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดล้วนได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกหลั่งไหลเข้าไอคอนสยามอย่างมากมายความสำเร็จเหล่านี้ล้วนสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อศูนย์การค้าในเครือของกลุ่มสยามพิวรรธน์ ผู้นำความคิดสร้างสรรค์นำเสนอประสบการณ์เหนือระดับที่สร้างความตื่นตาตื่นใจรังสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า และยังมีส่วนส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะ Top of mind of Tourism สร้างชื่อเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของโลก พร้อมช่วยหนุนเศรษฐกิจไทยด้วยการดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลเข้าประเทศอีกด้วย