พลิกโฉม“พาราไดซ์พาร์ค”รอบ13ปี ทุ่มพันล.ปรับสู่เฮลท์แอนด์เวลเนส

ผู้จัดการรายวัน 360- พาราไดซ์ พาร์ค พลิกโฉมในรอบ 13 ปี ทุ่ม 1,000 ล้านบาท รีโนเวพื้นที่รวมกว่า 84,000 ตารางเมตร ภายใต้คอนเซปต์ Shopping Center with Health & Wellness เชื่อมโยงการบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม ใหญ่สุดในย่านศรีนครินทร์ ล่าสุดการผนึกกำลังโรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดศูนย์ Rama Health Space @Paradise Park ที่ชั้น 3 พร้อมเปิดให้บริการ ต.ค.นี้นายไกรวิน ศรีไกรวิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากที่ เอ็ม บี เค ได้มีการต่อสัญญากับบริษัท เอส.เอส.เรียล (สวนหลวง) จํากัด ไปอีก 20 ปี เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ล่าสุดบริษัทพร้อมอัดงบกว่า 1,000 ล้านบาท ในการรีโนเวต “พาราไดซ์ พาร์ค” ครั้งใหญ่ในรอบ 13ปี พลิกโฉมใหม่ ให้กลายเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมทั้งรักษา บำบัด ส่งเสริม และป้องกัน แบบครบวงจรและใหญ่ที่สุดในย่านศรีนครินทร์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Shopping Center with Health & Wellness เป็นทั้งศูนย์รวมอาหาร Healthy food Vegan Restaurant Organic Food and supply ศูนย์รวมจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ ตลอดจนคลินิคเฉพาะทาง“ท่ามกลางการแข่งขันและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พาราไดซ์ พาร์ค ไม่หยุดที่จะพัฒนาและหาสิ่งใหม่มาเติมเต็ม พร้อมสร้างจุดขายและมิติใหม่ให้แก่ธุรกิจค้าปลีกในย่านศรีนครินทร์และบริเวณใกล้เคียง ด้วยการปรับโฉมใหม่ พร้อมปรับกลยุทธ์และแนวคิดใหม่ทั้งศูนย์การค้าฯ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตที่เหนือกว่า ขณะเดียวกันร้านค้า ร้านอาหาร และสถาบันการศึกษาภายในศูนย์การค้าฯ ยังคงเปิดบริการตามปกติ แต่จะมีบางร้านที่จะมีการปรับโฉมใหม่เพื่อให้เข้าคอนเซ็ปต์ใหม่ของพาราไดซ์ พาร์ค มั่นใจว่าการปรับโฉมครั้งนี้ ตอบโจทย์และเติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ลูกค้าทุกคน มั่นใจว่าหลังรีโนเวทเสร็จเรียลร้อย จะมีทราฟฟิกเพิ่มขึ้นเป็น 40,000 คนต่อวัน จากปกติอยู่ที่ 30,000 คนต่อวัน”ทั้งนี้จากการศึกษาข้อมูลถึงพฤติกรรมความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้า รวมทั้งสำรวจประชาชนที่อยู่รอบๆ พื้นที่ พบว่าจากผลกระทบของโควิด-19 ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ตระหนักและหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายและสุขภาพใจมากขึ้น ทั้งดูแลเรื่องอาหารการกินที่มีประโยชน์ หรือการพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อดูแลและป้องกันการเจ็บป่วย ตลอดจนเรื่องความสวยความงาม ขณะเดียวกันเรายังเป็นศูนย์การค้าฯ ที่เติมเต็มความสุขทุกคนในครอบครัว เป็นแหล่งพบปะ และการจัดกิจกรรมต่างๆนอกจากนี้ เรายังได้เปรียบในด้านทำเลที่ตั้ง ซึ่งถนนศรีนครินทร์ เป็นทำเลศักยภาพของกรุงเทพฝั่งตะวันออกเป็นเส้นทางเชื่อมต่อมายังกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ และยังเชื่อมต่อไปย่านที่อยู่อาศัยสำคัญ เช่น บางกะปิ พัฒนาการ และบางนา ส่วนพื้นที่โดยรอบระยะ 5 กิโลเมตร มีประชาชกร 500,000 คน และประชากรในสังคมออนไลน์อยู่ที่ 1,000,000 คนขณะเดียวกัน พื้นที่นี้ยังเต็มไปด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์ คอนโดมิเนียม หมู่บ้าน โรงเรียน และมหาวิทยาลัย รวมทั้งเชื่อมต่อโครงข่าย เส้นทางคมนาคมหลักของกรุงเทพฯ หลักๆ อย่าง รถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) ซึ่งจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในช่วงกลางปี 2566 อีกทั้งเชื่อมต่อไปยัง โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม Airport Rail Link และสถานีรถไฟสายตะวันออกซึ่งคาดว่าหากการปรับโฉมใหม่ครั้งนี้เสร็จ น่าจะเพิ่มทราฟฟิคให้กับศูนย์การค้าฯ รวมทั้งรองรับกลุ่มลูกค้าใหม่ได้อย่างดีด้านนายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แผนการรีโนเวทครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่รวมกว่า 84,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นพันธมิตรรยเก่าและใหม่ 50% เท่าๆกัน ซึ่งในกลุ่มพันธมิตรใหม่นั้น หรือในสัดส่วน 20% เป็นการจับมือกับทาง โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาล Rama Health Space @Paradise Park เพื่อให้ประชาชนในย่านศรีนครินทร์และพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าถึงการดูแลสุขภาพและการบริการแพทย์ที่ครบวงจร โดยไม่ต้องเดินทางเข้าเมืองนอกจากนี้เรายังเพิ่มเติมร้านค้าและบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงามครบวงจร อาทิ ร้านอาหารและร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ศูนย์รวมจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ และคลินิกเฉพาะทาง เป็นต้น “การรีโนเวทครั้งนี้ จะเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาส 4 พร้อมกับ Grand Opening เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง มั่นใจว่า พาราไดซ์ พาร์ค จะเป็นพื้นที่ที่เติมเต็มการใช้ชีวิตที่เหนือกว่า ตอบโจทย์ในเรื่องกินดี อยู่ดี สุขภาพดีและยังเป็นแหล่งไลฟ์สไตล์ที่รองรับทุกกิจกรรมและกลุ่มสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) รวมทั้งการเดินทางที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) และลูกค้าที่มาใช้บริการสามารถลงที่สถานี สวนหลวง ร.9” นายสมพล กล่าวด้านศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต่อว่า Rama Health Space @Paradise Park ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการเสริมสร้างสุขภาพให้แก่ประชาชนในทุกช่วงอายุ เปิดให้บริการบนพื้นที่ขนาด 1,818 ตารางเมตร บริเวณชั้น 3 มีห้องตรวจจำนวน 14 ห้องโดยให้บริการใน 3 ด้าน ทั้งด้านการสร้างเสริม ป้องกัน ได้แก่ คลินิกฝากครรภ์คุณภาพ ศูนย์ตรวจสุขภาพทั่วไป ศูนย์สุขภาพเพศชายและหญิง ศูนย์วัคซีน คลินิกพัฒนาการเด็กและวัยรุ่นด้านการดูแลรักษา ได้แก่ คลินิกสุขภาพเด็กและวัยรุ่น คลินิกดูแลโรคทางระบบกล้ามเนื้อที่เกิดจากการทำงาน คลินิกโรคเรื้อรังกลุ่ม NCDs คลินิกควบคุมน้ำหนักและดูแลโภชนาการ คลินิกความจำ คลินิกโรคสุภาพสตรี และด้านการบำบัดฟื้นฟู ได้แก่ ศูนย์กายภาพบำบัด ศูนย์กิจกรรมบำบัดและโภชนาการผู้สูงอายุ และมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย ได้แก่ เครื่องเอกซเรย์ เครื่องอัลตราซาวนด์ เครื่องอัลตราซาวนด์หัวใจ เครื่องแมมโมแกรม และยังมีศูนย์ห้องปฏิบัติการครบวงจร ได้แก่ การตรวจทางเคมีในเลือด การตรวจภูมิคุ้มกันวิทยา การตรวจไวรัสวิทยา การตรวจโลหิตวิทยา และการตรวจทางจุลทรรศนศาสตร์คลินิก รวมทั้งมีเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมจะเปิดให้บริการในเดือนตุลาคม 2566 นี้