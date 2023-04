สยามคูโบต้า ฉลองครบรอบ 45 ปี เปิดตัว แทรกเตอร์คูโบต้า L-Metallic Edition

นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ เปิดเผยว่า “เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี บริษัทฯ ได้เปิดตัวแทรกเตอร์คูโบต้า L-Metallic Edition เป็นสีพิเศษ สี Lava Orange Metallic จัดทำขึ้นเฉพาะแทรกเตอร์รุ่นยอดนิยมของเกษตรกรไทยอย่างรุ่น L4018SP-ME ขนาด 40 แรงม้า และ L5018SP-ME ขนาด 50 แรงม้า มาพร้อมสี Lava Orange Metallic สีส้มประกายมุก ให้ความรู้สึกหรูหรา เหนือระดับ เอกสิทธิ์เฉพาะของคูโบต้าที่ต้องใช้ความพิถิพิถันในการพ่นสีถึง 3 ชั้น ชั้นแรกด้วยการชุบโลหะ (EDP) เคลือบพื้นผิวให้เรียบเนียน เพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน ชั้นที่สองพ่นสีส้มประกายมุก ให้โดดเด่นกว่าใคร เสริมภาพลักษณ์ทันสมัย และชั้นสุดท้ายเพิ่มความเงาด้วยการเคลือบฟิล์มใส เพื่อช่วยปกป้องสีรถได้ยาวนานขึ้น นอกจากนี้อีกหนึ่งความพิเศษคือกระทะล้อสีเทาดำ เท่ ดุดัน สะท้อนตัวตนที่เหนือกว่า อีกทั้ง Label ใหม่รอบคันตกแต่งสไตล์ใหม่ โฉบเฉี่ยวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสติกเกอร์ฉลองครบรอบ 45 ปี สุดพรีเมียม มีเพียง 1,000 คันเท่านั้น มาพร้อมราคา 520,000บาท สำหรับรุ่น L4018SP-ME และ 650,000 บาท สำหรับ รุ่น L5018SP-ME”ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษของแทรกเตอร์รุ่นพิเศษ สำหรับคนพิเศษ BE FIRST, BE UNIQUE, BE PROUD ได้แล้ววันนี้ ที่ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าใกล้บ้านท่านหรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.siamkubota.co.th