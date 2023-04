เดอะมอลล์ โคราช ร่วมกับ ร้านปันกัน จัดงาน “ปล่อยของ ส่งน้องเรียน By โคราชปันกัน” ช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสภายใต้การดูแลของมูลนิธิยุวพัฒน์

เดอะมอลล์ โคราช ร่วมกับ ร้านปันกัน ภายใต้การดำเนินงานของ มูลนิธิยุวพัฒน์ จัดงาน “ปล่อยของ ส่งน้องเรียน By โคราชปันกัน” 10 ปี โคราชปันกัน ชวนช้อปสินค้าทั้งมือหนึ่ง มือสอง ของแบรนด์เนม พร้อมร่วมประมูลสินค้าพิเศษ ของแบรนด์เนมจากเซเลบริตี้ใจบุญมากมาย รายได้ทั้งหมดมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กที่ขาดโอกาสภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ และสนับสนุนกิจกรรม ด้านการศึกษา ดนตรี ศิลปะ และกีฬา สำหรับเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา งานจัดในวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 29 และ 30 เมษายน ณ ห้อง MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ นครราชสีมางาน “ปล่อยของ ส่งน้องเรียน By โคราชปันกัน” เป็นกิจกรรมที่ร้านโคราชปันกัน ดำเนินการภายใต้มูลนิธิชุมชนโคราช โดยใช้ brand และ know how จาก “ร้านปันกัน กทม.” ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์ จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของร้านโคราชปันกันภายในงาน ชวน “ช้อป-ชิม-ฟิน-ปัน” ช้อป สินค้า ทั้งมือหนึ่ง มือสอง ของแบรนด์เนม ในราคาที่หาไม่ได้อีกแล้ว หรือจะร่วมประมูลสินค้าพิเศษ ของแบรนด์เนมจากเซเลบริตี้ใจบุญมากมาย อาทิ คุณแป๊ก-กฤษณา อัมพุช รองประธานกรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ที่นำของมาร่วมประมูล ทั้ง iPhone Gold Elite ทอง 24k รุ่นลิมิเต็ด อิดิชั่น มูลค่าแสนกว่าบาท, กระเป๋าดิออร์ ราคาเกือบ 2 แสน, กระเป๋าแอร์เมส ราคามากกว่า 2 แสน, นาฬิกาคาร์เทียร์ รุ่น Roadster SM Steel Quatz 12RN dial ซึ่งปัจจุบันราคากว่า 1.7 แสนบาท รวมถึง คุณเข็มทอง เรืองกฤตยา ประธานกรรมการ บริษัท มิตซูณัฐดนัย จำกัด นำกระเป๋า Bottega สี Chocolate มาร่วมประมูลในงาน ในราคาเริ่มต้นเพียง 500 บาท นอกจากนี้ ดีไซน์เนอร์ชื่อดัง คุณเจี๊ยบ พิจิตรา บุณยรัตพันธุ์ ดีไซเนอร์ใจบุญที่นำเสื้อผ้าแบรนด์ “Pichita” กว่า 200 ชุด มาร่วมจำหน่ายรายได้เพื่อการกุศล เป็นต้นฟิน กับกิจกรรมทั้งสายมู สายปั้น สายวาด สายสอย สนุกกับ work shop ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ชมการแสดงดนตรี และละครเวทีสอนใจ กิจกรรมสอยดาว เสี่ยงเซียมซี ปรึกษาด้านโชคชะตาและลายมือ และปรึกษาปัญหาสุขภาพ , กิน อิ่มอร่อยกับอาหารจากภัตตาคารดังมากมาย , ปัน ร่วมปันสิ่งของ แรงกาย ความถนัด เพื่อเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษา ให้กับเยาวชนที่ยังขาดโอกาส รายได้จากการจำหน่ายสินค้าแบ่งปันในบูธร้านปันกัน มอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรม “ปล่อยของ ส่งน้องเรียน By โคราชปันกัน” ในวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 29 และ 30 เมษายน นี้ เวลา 10.00 น. – 20.00 น. ที่ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์ โคราช หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ FB โคราชปันกัน