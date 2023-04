‘LUSH×ONE PIECE’ ลัช เปิดตัวคอลเลคชันใหม่ ร่วมกัน ONE PIECE

LUSH ประเทศไทยจะเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ "LUSH x ONE PIECE" ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายนนี้ ซึ่งเป็นการร่วมมือกับอนิเมะญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกอย่าง ONE PIECE (วีนพีซ) นับว่าเป็นการยกระดับสีสันความสนุกสนานในการอาบน้ำเป็นครั้งแรกของ LUSH ในการร่วมมือในคอลเลคชันพิเศษของเรา ในตอนนี้เป็นเวลาครบ 1 ปีแล้ว หลังจากที่ LUSH ได้ประกาศนโยบาย Anti-Social Policy ออกไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2021 การจับมือกันครั้งนี้จึงเป็นเหมือนการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าและแฟนคลับของทั้ง LUSH และ ONE PIECE ผ่านการร่วมมือแบบถูกลิขสิทธิ์แนวคิดภายใต้คอลเลคชั่นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคำพูดที่มีชื่อเสียงของ Monkey D. Luffy ตัวละครหลักในวันพีซที่มีความฝันจะเป็น 'ราชาโจรสลัด' : "ฉันได้กลิ่นแห่งการผจญภัย!!!" ผลิตภัณฑ์ในคอลเลคชั่นพิเศษนี้มีด้วยกัน 6 รายการ ด้วยกัน ซึ่งมีบาธบอมบ์จำนวน 4 รูปแบบ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก 'Devil Fruit' หรือ ‘ผลไม้ปิศาจ’ ซึ่งเป็นผลไม้พิเศษที่ให้พลังลึกลับกับผู้ที่ได้กินเข้าไป นอกจากนี้ยังมีบับเบิ้ลบาร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหมวกฟางของลูฟี่ และ Knot Wrap (ผ้าห่อของขวัญที่ใช้ซ้ำได้) ลายธงโจรสลัด สัญลักษณ์ของกลุ่มหมวกฟาง เราขอเชิญชวนคุณเข้าสู่โลกของโจรสลัด มาตามล่าหาวันพีซไปพร้อม ๆ กัน เราจะช่วยคุณแต่งเติมจินตนาการ พาล่องเรือออกทะเลไปด้วยกันกับกลุ่มหมวกฟาง คุณพร้อมหรือยังที่จะเป็น 'ราชาโจรสลัด' แล้วหรือยัง ? กลิ่นแห่งการผจญภัย อยู่ใกล้แค่เอื้อม!!สำหรับ ผลิตภัณฑ์ LUSH x ONE PIECE ในคอลเลคชั่นนี้ ได้แก่ผลโกมุ-โกมุ ผลไม้ปีศาจที่ ลูฟี่ ผู้ที่เป็นกัปตันของเรือและเป็นตัวหลักของ ONE PIECE กินเข้าไป ทำให้ร่างกายของเขามีคุณบัติเหมือนกับยางยืด ที่แม้จะอ่อนนุ่ม แต่ทรงพลัง และในตอนนี้คุณสามารถสัมผัสผลไม้ปีศาจนี้ได้แล้วในรูปแบบของบาธบอมบ์!ในช่วงเวลาที่ผลโกมุ-โกมุกำลังฟู่ภายในอ่าง จะสังเกตได้ว่ามีออร่าสีดำน่าเกรงขามเอ่อล้นออกมาจากข้างใน ออร่านี้คือพลังฮาคิราชันย์ของลูฟี่ ที่จะมาช่วยให้คุณได้ผ่อนคลาย พร้อมได้สัมผัสพลังฮาคิราชันย์อันแข็งแกร่งไหลผ่านเข้าสู่ร่างกายความหอมของแบล็กเคอร์แรนท์ กลิ่นแนวแอปริคอตของน้ำมันดาวานาที่ให้ความรู้สึกสงบ และน้ำมันส้มหวานสดชื่น ผสมผสานกันอย่างลงตัวเพื่อนำคุณไปยังจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งต่อไป!ผลเมระ-เมระ ผลไม้ปีศาจที่มีคุณสมบัติสร้างไฟแผดเผาทุกสิ่ง ผู้ที่ได้ลิ้มลองผลนี้คือ เอส พี่ชายคนโตของลูฟี่ที่เติบโตมาด้วยกัน เมื่อใดที่คุณหย่อนผลนี้ลงไปในอ่าง เปลวไฟอันเร่าร้อนก็จะถูกปลุกขึ้นมา เหมือนกับท่าโจมตี “หมัดอัคคี” ที่เป็นเอกลักษณ์ของเอสตื่นตาไปกับเปลวไฟสีแสดที่ลามไปทั่วอ่างอาบน้ำของคุณ มาพร้อมกับเสียงปะทุของความร้อนจากป๊อปปิ้งแคนดี้ บาธบอมบ์นี้เต็มไปด้วยกลิ่นแนวไม้และดินจากน้ำมันแมนดาริน ผสานกับกลิ่นหวานของน้ำมันส้ม ปนกลิ่นเผ็ดเพิ่มดีกรีความร้อนจากฟีนูกรีกสกัดเข้มข้น (ลูกซัด) เพียงแค่แช่ตัวไปกับบาธบอมบ์ก้อนนี้คุณก็ได้รับพลังทั้งทางกายและใจจากสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของสองพี่น้องร่วมสาบานคู่นี้นิโค โรบิน นักโบราณคดีสาวเพียงหนึ่งเดียวของกลุ่มหมวกฟางที่นำโดยลูฟี่! เมื่อครั้งยังเด็ก นิโค โรบินก็ได้กินผลฮานะ-ฮานะเข้าไป ทำให้เธอมีพลังพิเศษที่สามารถแตกหน่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ ราวกับรวงดอกไม้ที่ผลิบานบาธบอมบ์ผลฮานะ-ฮะ จะทำให้อ่างอาบน้ำเต็มไปด้วยโฟมนุ่มสีชมฟู เฉกเช่นเดียวกับช่วงเวลาที่พลังดอกไม้ผลิบานดั่งพลังของนิโค โรบิน ช่วงเวลาการอาบน้ำของคุณจะอบอวลไปด้วยสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และสิ่งที่ไม่สามารถจินตนาการได้ความผสมผสานกันอย่างลงตัวของน้ำมันเจอเรเนียม กุหลาบดามัสก์สกัดเข้มข้น และดอกมะลิ ทำให้กลิ่นของบาธบอมบ์ก้อนนี้อัดแน่นไปด้วยในมนต์สเน่ห์ลึกลับของนิโค โรบินโทนี่โทนี่ ช็อปเปอร์ คือเรนเดียร์จมูกฟ้าแสนน่ารัก หนึ่งในสมาชิกของกลุ่มหมวกฟาง โทนี่โทนี่ ช็อปเปอร์ได้รับพลังพิเศษมาจากการกินผลฮิโตะ-ฮิโตะเข้าไป! กวางน้อยน่ารักอย่างช็อปเปอร์มีดีกรีเป็นถึงคุณหมอประจำเรือ และยังชอบกินสายไหมเป็นชีวิตจิตใจ ถึงแม้จะดูน่ารักแต่ก็มีมุมที่พึ่งพาได้เช่นกัน เมื่อเวลาที่ต้องปกป้องพวกพ้องมาถึงช็อปเปอร์สามารถแปลงกายได้หลายรูปแบบตามสถาณการณ์ พลังที่แข่งแกร่งนี้ก็มาจากผลฮิโตะ-ฮิโตะนั่นเองบาธบอมบ์ผลฮิโตะ-ฮิโตะที่มีรูปร่างคล้ายเห็ดสามารถแบ่งออกได้เป็นสองส่วน หรือจะใช้คู่กันก็ได้เช่นตามชอบ คุณจะได้ตื่นตาไปกับสีแดงขลับขาวราวกับหินอ่อนแวววาวฟู่กระจายในอ่างอาบน้ำ มาพร้อมกลิ่นที่ช่วยผ่อนคลายจากผลไม้รสเปรี้ยวอมหวานอย่างเบอร์กาม็อต บวกกับความละมุนจากทองก้าและโกโก้สกัดเข้มข้น กลิ่นเหล่านี้จะแปลงอารมณ์สีเทา ๆ ให้เป็นสีสดใสเหมือนสายไหมแสนหวานออกเรือไปยังทะเลกว้างได้เท่าที่ต้องการไปกับบับเบิ้ลบาร์ “หมวกฟาง” สัญลักษณ์ของลูฟี่ผู้มีฝันอันแรงกล้าให้การเป็นราชาโจรสลัด คุณสามารถนำหมวกทำฟองก้อนนี้มาใช้ซ้ำได้ทุกครั้งเมื่อนึกถึงการผจญภัย เมื่อไหร่ก็ตามที่จุ่มหมวกนี้ลงไปในอ่าง นั่นก็เป็นสัญญาณว่าคุณพร้อมจะออกออกเรือแล้ว!ในระหว่างที่แช่ฟองนุ่มฟู คุณจะถูกรายล้อมไปด้วยน้ำมันไม้ซีดาร์ที่มีคุณสมบัตืในการช่วยปรับสมดุลผิว อีกทั้งยังมีกลิ่นสดชื่นของน้ำมันส้มแมนดาริน มีความหวานเบา ๆ ซ่อนอยู่จากกำยาน ทำให้บับเบิ้ลบาร์ใช้ซ้ำก้อนนี้ เป็นเหมือนประตูสู่ความผ่อนคลายก่อนที่จะเริ่มการผจญภัยครั้งต่อไป(Size: Approx. H100cm×W100cm)น็อตแรพรุ่นลิมิเตด อิดิชั่นผืนนี้ คือผ้าห่อของขวัญที่ใช้ซ้ำได้ ทำมาจากขวดพลาสติก PET ผ้าน็อตแรพนี้เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางที่โบกสะบัดอยู่บนเรือ “โกอิ้งแมรี่” และ “เทาซันด์ ซันนี่” นำโดยกัปตันลูฟี่ผ้านี้สามารถใช้งานได้หลากหลายตามความชอบ คุณเองก็สามารถเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มหมวกฟางเพียงแค่นำน็อตแรปนี้ติดไปที่ผนังห้อง อย่าลืมที่ใช้ผ้านี้ซ้ำๆ ในแบบที่คุณต้องการ