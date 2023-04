King Power ปรับทัพใหญ่! ลั่นไม่ได้เป็นแค่ “ดิวตี้ ฟรี” แต่ทำธุรกิจครอบคลุม 8 กลุ่ม ทั้งอาหาร-โรงแรม-สินค้า เปิดตัว ‘เจเจ ต้าเหนิง 4EVE และเจฟ ซาเตอร์’ พรีเซนเตอร์รุก Gen Z

นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์

SHOP SAVE STAY SAFE

KING POWER TEAM POWER

THAILAND SMILES WITH YOU

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566เปิดเผยระหว่างการแถลงทิศทางธุรกิจกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ประจำปี 2566 ณ ห้องอีเทอร์นิตี้บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (ซอยรางน้ำ) ระบุว่า “ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา คิง เพาเวอร์ ได้ก้าวผ่านวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสังคมและเศรษฐกิจโลก ทั้งในภาคของธุรกิจ ผู้ประกอบการ และประชาชน ในช่วงนี้เอง ที่กลุ่มบริษัทฯ ต้องพลิกกลยุทธ์ ลุกขึ้นมาปรับรูปแบบธุรกิจรับศึกโควิด-19 ในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในช่วงวิกฤต คิง เพาเวอร์ ได้ผนึกกำลังกับพันธมิตร และพนักงาน เปิดตัวโครงการเฉพาะกิจทางออนไลน์หลายแคมเปญเพื่อความอยู่รอด เช่นไม่มีไฟลต์บินก็ช้อปได้ ซึ่งเป็นการช่วยพันธมิตรและผู้บริโภคได้มีช่องทางจำหน่ายและซื้อสินค้าต่าง ๆ พร้อมจัดส่งถึงบ้านฟรี,ที่เปลี่ยนพนักงานกว่า 12,000 คน สู่นักขายออนไลน์มืออาชีพ และโครงการ#ยิ้มให้โลกให้โลกยิ้ม ด้วยการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยสู่สายตาชาวโลก โดยการส่งกำลังใจให้ผู้คนทั่วโลกด้วยรอยยิ้มของคนไทยทุกคนให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ร่วมกัน ผ่านสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ สโมสรฟุตบอลชั้นนำในพรีเมียร์ลีกของประเทศอังกฤษ สร้างการจดจำประเทศไทยนอกจากนี้ ยังได้ถือโอกาสเตรียมความพร้อมรับการกลับมาของการท่องเที่ยวในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนรีโนเวทพื้นที่ดิวตี้ฟรีและปรับปรุงตกแต่งร้านค้าภายในสนามบินสุวรรณภูมิครั้งใหญ่ ภายใต้แนวคิด World Junction สร้างปรากฏการณ์ Duty Free World Class Shopping Destination เพื่อยกระดับสนามบินสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาค ตอกย้ำภาพลักษณ์สนามบินที่มีความครบครันของแฟล็กชิปสโตร์ของแบรนด์เนมระดับโลก, ได้นำเสนอ ‘บริการใหม่’ ในสนามบิน เรียกว่า KING POWER CLICK & COLLECT ผ่านระบบออนไลน์ ช้อปดิวตี้ฟรีออนไลน์ 24 ชม. ช้อปง่ายรับสบายทั้งขาเข้าและขาออกขยายธุรกิจรับเทรนด์ช้อปปิ้งออนไลน์และพฤติกรรมนักช้อปรุ่นใหม่ ด้วยการเปิดตัว ‘FIRSTER’ มัลติแพลตฟอร์มแห่งการช้อปปิ้งสายบิวตี้และไลฟ์สไตล์ในรูปแบบ O2O (Online to Offline) ทั้งเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน ตามมาด้วย FIRSTER แฟล็กชิปสโตร์ ณ คิง เพาเวอร์ มหานคร และ สยามสแควร์ รวมพื้นที่กว่า 2,800 ตารางเมตร, การเปิดตัวโรงแรมสุดเก๋ The Standard Bangkok Mahanakhon ณ คิง เพาเวอร์ มหานคร ซึ่งโรงแรมแห่งนี้เป็นแฟล็กชิปโฮเทลของ The Standard ในเอเชีย ซึ่งสะท้อนทุกจุดเด่นของ The Standard ตั้งแต่ ดีไซน์ แฟชั่น ศิลปะ ดนตรี และยังเป็นแหล่งรวมร้านอาหาร ชื่อดังอย่าง OJO MOTT32 และ TEASE ROOM เป็นต้น และล่าสุดกับการเปิดตัว คิง เพาเวอร์ มหานคร อย่างเต็มรูปแบบ Landmark Destination ท่องเที่ยวใจกลางกรุงเทพฯ ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติ ชูอัตลักษณ์ความเป็น ‘มหานครกรุงเทพ’ เมืองหลวงแห่งสีสันที่ผสมผสานทุกวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ อย่างลงตัว โดยทั้งหมดนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนงานธุรกิจเพื่อกระตุ้นบรรยากาศท่องเที่ยว และร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในอนาคตหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การชะลอตัวทางเศรษฐกิจส่งผลให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง การพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในช่วงที่ผ่านมาทำให้เข้าถึงผู้บริโภคบนโลกออนไลน์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาด E-Commerce และแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคยุค New Normal จึงเป็นที่มาของการผันองค์กร และปรับรูปแบบการนำเสนอสินค้าและบริการ สู่ Digital Transformation เพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์สมัยใหม่ จึงเกิดเป็นแนวคิด ‘THE POWER OF POSSIBILITIES’ ชีวิตไม่หยุดค้นหาความเป็นไปได้ นำพาอาณาจักรคิง เพาเวอร์ สู่สากลด้วย 8 แกนธุรกิจ ได้แก่ Travel Retail, Retail, Dining, Hospitality, Consumer Products, Travel Experiences, Sports และ CSR ผ่านกลยุทธ์ 4Es – Enable, Encourage, Explore และ Empower นำเสนอสินค้า และบริการที่เป็นเลิศ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ลูกค้า และการสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่แบบไร้รอยต่อในการเดินทางเพื่อผู้คนทั่วโลกอย่างแท้จริงในปัจจุบัน ผู้บริโภคต้องการสินค้าที่หลากหลายและเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น คิง เพาเวอร์ จึงได้ปรับกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ด้วยระบบ SHOP ALL POSSIBILITIES IN ONE CLICK! โดยผนวกแอปพลิเคชัน FIRSTER.COM เข้ามาอยู่ใน KINGPOWER.COM เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน และส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งกว่าให้กับนักช้อปทุกคนทั้งที่มีไฟลต์บิน และไม่มีไฟลต์บิน พัฒนาและต่อยอดจนเป็น Seamless Customer Journey เชื่อมโยงทุกการช้อปให้เป็นไปได้ตามที่ต้องการอย่างราบรื่น และรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มสินค้า Non-Duty free ได้แก่ กลุ่มสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว, กลุ่มสินค้าเครื่องใช้ในบ้าน,เพิ่มเติมใน FIRSTER.COM จากเดิมที่เป็นเพียงกลุ่มบิวตี้ และไลฟ์สไตล์เท่านั้น ทำให้ KINGPOWER.COM มีสินค้าบนแพลตฟอร์มรวมกว่า 250,000 รายการ โดยเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ KINGPOWER.COM และแอปพลิเคชัน KINGPOWERโดยสำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าผ่าน KINGPOWER.COM สามารถเลือกประเภทของบริการจัดส่งสินค้าได้ดังนี้1. บริการ Airport Pick up รับสินค้าได้ที่สนามบินทั้งขาเข้าและขาออก จาก คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี ออนไลน์2. บริการจาก FIRSTER Home and Hotel Delivery in Thailand รับสินค้าที่บ้านหรือโรงแรมในประเทศไทยสำหรับลูกค้าต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย และลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีไฟลต์บิน โดยสามารถเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลายประเภทจาก แบรนด์ชั้นนำระดับโลกนอกเหนือจากนี้ ยังถือโอกาสเปิดตัว THE POSSIBILITIES MAKERS เจเจ - ต้าเหนิง – 4EVE และเจฟ ซาเตอร์ ตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่มีคาแรกเตอร์ที่โดดเด่น สดใส เข้าถึงได้ และชื่นชอบการเดินทาง ร่วมส่งต่อความหลากหลายของไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตที่ไม่หยุดค้นหาความเป็นไปได้ในแบบฉบับของตัวเอง นำเสนอผ่าน 8 แกนธุรกิจหลักของคิง เพาเวอร์ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ในรูปแบบ Interactive Marketing ครอบคลุม 360 องศา ในสื่อต่างๆ ตลอดปี ทั้ง Digital Campaign, กิจกรรม On ground และ Online เพื่อสร้างสรรค์ Customer Experience แบบตรงใจ มอบประสบการณ์ใหม่ในการเดินทางให้กับผู้บริโภค และนักเดินทางทุกคน โดยมุ่งหวังขยายฐานผู้บริโภคไปยังคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ Gen Y และ Gen Z ที่มีกำลังซื้อ เพิ่มเติมจากฐานลูกค้าเดิมที่ส่วนใหญ่เป็น Gen X และ Baby boomers และเพื่อสร้างความผูกพัน และประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ในระยะยาวในโอกาสฉลองเปิด KINGPOWER.COM โฉมใหม่ พร้อมจัดเต็มเอ็กซ์คลูซีฟดีลสุดคุ้มกับแคมเปญ Click and Collect ระหว่างวันที่ 25 – 30 เมษายน 2566 เพียงช้อปครบ 6,000 บาท รับส่วนลดสูงสุด 15% พิเศษลดเพิ่มทันที 500 บาท (สูงสุด 1,500 บาท) ในทุกๆ การช้อป 2,000 บาท (ตามที่เงื่อนไขกำหนด) และFIRSTER จัดทัพสินค้าหลากหลายรายการร่วมฉลองเดือนเกิด FIRSTER BIRTHDAY SURPRISE พิเศษในรอบปี มอบส่วนลดเพิ่มสูงสุด 30% เริ่มวันที่ 29 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2566 ทั้งออนไลน์และหน้าร้านทั้ง 2 สาขาที่ คิง เพาเวอร์ มหานคร และ สยามสแควร์ ซอย 7



#THEPOWEROFPOSSIBILITIES #KINGPOWER #ชีวิตไม่หยุดค้นหาความเป็นไปได้ #เป็นไปได้