The 1 สะสม-แลกคะแนนร้านสตาร์บัคส์ ในศูนย์ฯเซ็นทรัลทั่วประเทศ

The 1 (เดอะ วัน) ผู้นำด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตี้ ในฐานะ Center of Life Platform อันดับ 1 ของไทย ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล ขยายความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบประสบการณ์ความคุ้มค่าเหนือระดับให้กับสมาชิก ล่าสุด สมาชิกสามารถแลกคะแนน The 1 เป็นส่วนลด และสะสมคะแนนทุกยอดการใช้จ่าย ณ ร้านสตาร์บัคส์ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ พร้อมดีลสุดพิเศษช่วงซัมเมอร์ รับคะแนนสูงสุด x4 ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน The 1 APP ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 พ.ค. 66 เท่านั้นThe 1 มุ่งมั่นตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของสมาชิกในทุก ๆ วัน โดยมอบสิทธิประโยชน์ที่หลากหลายครอบคลุมทุกความสนใจบน The 1 APP อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้ขยายความร่วมมือไปยังร้านสตาร์บัคส์ 52 สาขา ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ซึ่งสมาชิก The 1 สามารถแลกคะแนนทุก 1,000 คะแนน เป็นส่วนลด 100 บาท ขณะเดียวกัน เมื่อมียอดการใช้จ่ายทุก 25 บาท ยังได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน และพิเศษยิ่งไปกว่านั้นสำหรับในช่วงซัมเมอร์นี้ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ สมาชิก The 1 Exclusive รับคะแนน x4 และสมาชิก The 1 รับคะแนน x3 เพียงลงทะเบียนรับสิทธิ์บน The 1 APP ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2566 พร้อมไปเติมความสดชื่นด้วยเครื่องดื่ม และขนมเมนูใหม่ รวมทั้งเมล็ดกาแฟคุณภาพดี หายาก ที่มีเฉพาะในซัมเมอร์นี้เท่านั้น