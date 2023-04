แกร็บคาร์พรีเมียมปรับอิมเมจ เสริมทัพบริการใหม่รุกตลาด

ผู้จัดการรายวัน 360 - แกร็บ ประเทศไทย เดินหน้ารุกตลาดพรีเมียม ปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้บริการ “GrabCar Premium” ดึงสองไลฟ์สไตล์แบรนด์ชั้นนำ Spotify และ Chol Aromatique ร่วมยกระดับประสบการณ์การเดินทางภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Ultimate 5 Senses Experience: ความประทับใจที่สัมผัสได้” เพื่อสร้างบรรยากาศสุดพิเศษให้กับทุกการเดินทางผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เล็งเจาะกลุ่มลูกค้าไลฟ์สไตล์คนเมือง พนักงานออฟฟิศ รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มองหาความพรีเมียมและประสบการณ์พิเศษในการเดินทางนายพนมกร จิระเสถียรพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด แกร็บ ประเทศไทย เผยว่า "ตลาดพรีเมียมถือเป็นเซ็กเมนต์สำคัญที่มีศักยภาพสูงและเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักเพื่อสร้างการเติบโตให้กับบริการเรียกรถ (Mobility) ของแกร็บในปี2566นี้ จากสถานการณ์โควิดที่เริ่มคลี่คลายตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา ประกอบกับอานิสงส์ของการเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทำให้เราได้เห็นแนวโน้มการเติบโตของบริการการเดินทางอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในกลุ่มพรีเมียม ซึ่งบริการ GrabCar Premium มียอดผู้ใช้บริการเติบโตขึ้นกว่า 30% ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า"“แกร็บเริ่มให้บริการ GrabCar Premium ในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2562 โดยที่ผ่านมาได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้ใช้บริการในกลุ่มพรีเมียม ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์และประสบการณ์พิเศษมากกว่าราคา ซึ่งบริการนี้ตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้งานใน 3 ด้านหลัก นั่นคือ การเดินทางด้วยรถขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่สำหรับบรรจุสัมภาระ เช่น การไปสนามบิน หรือสนามกอล์ฟ การเดินทางในโอกาสพิเศษเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ เช่น การไปออกงานสำคัญหรือการประชุมทางธุรกิจ และการสร้างความประทับใจให้คนสำคัญ เช่น การเรียกรถไปส่งคนพิเศษที่เราห่วงใย”เพื่อยกระดับความพิเศษให้กับบริการ GrabCar Premium ในปีนี้ แกร็บจึงได้ปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้กับบริการนี้ผ่านคอนเซ็ปต์ The Ultimate 5 Senses Experience ความประทับใจที่สัมผัสได้โดยได้จับมือกับสองพันธมิตรสำคัญซึ่งถือเป็นไลฟ์สไตล์แบรนด์ชั้นนำอย่าง Spotify และ CHOL Aromatique เพื่อนำเสนอประสบการณ์สุดพิเศษผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งประกอบด้วย• เสียง: รื่นรมย์กับเสียงเพลงไพเราะระหว่างการเดินทางไปกับ 3 เพลย์ลิสต์พิเศษที่ Spotify ออกแบบมาเฉพาะผู้ใช้บริการ GrabCar Premium เท่านั้น เพื่อสร้างบรรยากาศให้ทุกการเดินทางสมูทกว่าที่เคย ไม่ว่าจะเป็น เพลย์ลิสต์ ‘เพลงไทยสายชิลล์’ ‘ฟังกันตลอดทาง’ หรือ ‘แจกความสดใส’ และพิเศษ! สำหรับผู้ใช้บริการ GrabCar Premium รับสิทธิ์ในการฟัง Spotify Premium ฟรี* 1 เดือน เพียงกดรับสิทธิบนหน้าแกร็บรีวอร์ด• กลิ่น: หอมละมุนตลอดทางด้วยน้ำมันหอมระเหย 5 กลิ่นคลาสสิกจาก CHOL Aromatique ที่จะทำให้ผู้ใช้บริการรู้สึกผ่อนคลายไปกับกลิ่นหอมบริสุทธิ์จากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น กลิ่น Stress Killer กลิ่น Hype Boost กลิ่น Love Attack กลิ่น Rest Is More และ กลิ่น Life Flow• รส: ลิ้มรสความอร่อยไปกับบริการสั่งอาหารจาก GrabFood โดยผู้ใช้บริการ GrabCar Premium จะได้รับโค้ดส่วนลดพิเศษ 25%** สูงสุด 50 บาทเพื่อใช้ในการสั่งอาหารผ่านบริการ Self Pick-Up (หรือ รับเองที่ร้าน)• รูป: ประทับใจกับภาพลักษณ์ใหม่ของพาร์ทเนอร์คนขับ ที่ยกระดับมาตรฐานการแต่งกายในลุค Smart Casual ที่ดูสุภาพเรียบร้อย ผ่านการอบรมพิเศษในเรื่องมาตรฐานการให้บริการ พร้อมการดูแลรักษาสภาพรถและห้องโดยสารให้มีความสะอาดพร้อมให้บริการอยู่เสมอ• สัมผัส: สัมผัสความสบายกับรถยนต์ซีดานขนาดใหญ่ ที่มีพื้นที่โดยสารที่กว้างขวาง และมีพื้นที่จุสัมภาระที่มากกว่ารถยนต์ทั่วไป ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทุกการเดินทาง“นอกจากนี้ แกร็บยังได้จัดงาน The Ultimate 5 Senses Experience เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ของบริการ GrabCar Premium อย่างเป็นทางการ โดยจำลองพื้นที่กลางศูนย์การค้า Silom Edge เพื่อเปิดประสบการณ์ความประทับใจของการใช้บริการ GrabCar Premium โฉมใหม่ ผ่าน Immersive Experiential Mini Exhibition ที่ให้ทุกคนเพลิดเพลินไปกับทั้ง 5 สัมผัส อาทิ บูธเพลงที่สามารถทดลองฟังเพลย์ลิสต์จาก Spotify และมินิ การ์เด้นที่เต็มด้วยดอกไม้และพรรณพืชเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกลิ่นของอโรมาสูตรต่างๆ จาก Chol Aromatique พร้อมมีการจัดเวิร์คช้อปสุดพิเศษเพื่อให้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมได้มาผสมน้ำหอมที่สะท้อนความเป็นตัวเองระหว่างวันที่ 20 - 22 เมษายนนี้ด้วย” นายพนมกร กล่าว