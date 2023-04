การบินไทยคว้า 2 รางวัล สายการบินยอดเยี่ยม โปรแกรมสะสมไมล์ และบริการชั้นประหยัด

การบินไทยรับรางวัล 1 ใน 5 สายการบินยอดเยี่ยม โปรแกรมสะสมไมล์ยอดเยี่ยม และสายการบินที่ให้บริการชั้นประหยัดยอดเยี่ยม จาก DestinAsian Readers’ Choice Awards 2023บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 5 สายการบินยอดเยี่ยม (Best Airlines) โปรแกรมสะสมไมล์ยอดเยี่ยม (Best Frequent Flier Program) และ 1 ใน 3 สายการบินที่ให้บริการชั้นประหยัดยอดเยี่ยม (Best Economy Class) จากผลการประกาศการจัดอันดับรางวัล Readers’ Choice Awards 2023 ของนิตยสาร DestinAsian ประเทศสิงคโปร์ การได้รับการจัดอันดับทั้ง 3 รางวัลในครั้งนี้ เป็นการยืนยันได้ว่าการบินไทยให้ความสำคัญและรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นเลิศในทุกจุดบริการอนึ่ง รางวัล Readers' Choice Awards 2023 จัดโดย DestinAsian นิตยสารท่องเที่ยวชั้นนำของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2001 วางจำหน่ายในสิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยการประกาศรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อมอบรางวัลให้แก่องค์กรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีความเป็นเลิศในประเภทต่างๆ ด้วยการโหวตจากความพึงพอใจของผู้อ่านทั่วโลก โดยพิจารณาจากการบริการ ประสบการณ์ระหว่างเดินทาง ความปลอดภัย และความคุ้มค่าของนักเดินทาง นำมาคัดเลือกและจัดอันดับเป็นรางวัลในประเภทต่างๆ อาทิ เมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยว สายการบิน สนามบิน โรงแรม โปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบิน และธุรกิจเรือสำราญ เป็นต้น