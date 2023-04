LINE VOOM ปักธง Utilitainment Platform

LINE VOOM แพลตฟอร์มวิดีโอสั้น ปักธงรุกใหม่ปี 2566 ด้วยกลยุทธ์ในการเดินหน้าเสริมความแกร่งและแตกต่างด้วยการเป็น Utilitainment Platform นำเสนอคอนเทนต์คุณภาพที่ให้ความรู้คู่ความสนุกแก่ผู้ใช้กว่า 53 ล้านคนบนแอปพลิเคชัน LINE พร้อมเปิดตัวฟีเจอร์ล่าสุดที่ให้การสร้างสรรค์คอนเทนต์วิดีโอสั้นบน LINE ที่สนุก สะดวกและง่ายมากขึ้นข้อมูลจากรายงาน Global Overview Digital Report 2023 ของ We Are Social ระบุว่า ในปี 2566 คนไทยใช้มือถือเข้าถึงอินเตอร์เน็ตสูงถึง 95.3% อีกทั้งยังพบว่าคนไทยมีเหตุผลในการใช้งานออนไลน์ในปี 2566 มากกว่า 57.8% ใช้เพื่อหาข้อมูล, 53.7% ใช้ติดต่อกับเพื่อนหรือคนในครอบครัว, 50.9% ติดตามข้อมูลข่าวสาร, 49.7% ดูวิดีโอ หนัง หรือรายการทีวี และ 38.3% ใช้สำหรับเรียนออนไลน์จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของโมบายอินเตอร์เน็ตที่มีบทบาทต่อชีวิตของผู้คนทั้งเพื่อการติดต่อสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเพื่อความบันเทิง สอดคล้องกับการเติบโตของ LINE ที่เติบโตต่อเนื่องโดยมีผู้ใช้งานมากถึง 53 ล้านคนในปัจจุบัน และในปี 2565 ที่ผ่านมา LINE VOOM ได้สร้างประสบการณ์การชมคอนเทนต์วิดีโอสั้นบน LINE ผ่านการเติบโตของคอนเทนต์หลากหลายประเภท โดยมีประเภทคอนเทนต์ยอดนิยมมาแรง 4 อันดับ ได้แก่ การตกแต่งบ้าน, DIY, อาหาร และบันเทิงสำหรับปี 2566 LINE VOOM เดินหน้าปักธงสร้างประสบการณ์ดีที่แตกต่างกับแพลตฟอร์มอื่น ด้วยการเป็น Utilitainment Platform นำเสนอคอนเทนต์วีดีโอสั้นที่ให้สาระและความสนุกให้ผู้ที่ติดตามในเวลาเดียวกัน พร้อมตั้งเป้าขยายฐานผู้ใช้ให้หลากหลายและครอบคลุมทั่วประเทศ ผ่าน 3 กลยุทธ์สำคัญในการสร้างคอมมูนิตี้ผ่านแฮชแท็ก #สาระได้สนุกด้วย ดังนี้• กลยุทธ์ด้านคอนเทนต์ เปิดพื้นที่สำหรับครีเอเตอร์ เซเลป และผู้ใช้งาน ได้สร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพที่มีทั้งสาระประโยชน์และความสนุก หลากหลาย ผ่านการสร้างคอมมูนิตี้ด้วยแฮชแท็ก #สาระได้สนุกด้วย• กลยุทธ์การการสร้างสรรค์แคมเปญ เตรียมปล่อยแคมเปญครั้งยิ่งใหญ่ ภายใต้ชื่อ “ใครไม่เกิด บ้านเกิด” เปิดโอกาสให้เกิดการสร้างสรรค์คอนเทนต์เพื่อแนะนำและนำเสนอความพิเศษของบ้านเกิด• กลยุทธ์การพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ LINE VOOM มีแผนการพัฒนาฟีเจอร์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการใช้งานที่ครบจบบนแพลตฟอร์ม ตั้งแต่การถ่าย ตัดต่อ ใส่เอฟเฟกต์ ล่าสุดได้เพิ่มคลังเพลงกว่า 10,000 เพลง และได้ร่วมมือกับศิลปินไทยชื่อดังอย่าง สิงโต นำโชค และ The Peach Band ในการจัดเตรียมเพลงพิเศษสำหรับผู้ใช้คนไทย นอกจากนี้ยังมีเอฟเฟกต์ถ่ายทำพิเศษที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญ “ใครไม่เกิด บ้านเกิด” อีกด้วยล่าสุดได้เปิดตัว VOOMER Studio พื้นที่สร้างสรรค์คอนเทนต์แบบออฟไลน์ เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์คอมมูนิตี้วิดีโอสั้นบน LINE VOOM ณ อาคารเกษร ทาวเวอร์ชั้น 17 ซึ่งเปิดให้ครีเอเตอร์ตัวจริงได้คิดค้นและนำเสนอคอนเทนต์ออกผ่านประสบการณ์การถ่ายทำที่หาไม่ได้จากที่ไหน ด้วยอุปกรณ์แสง สี เสียง และความพร้อมที่ครบครัน รวมถึงโอกาสพิเศษในการเข้าร่วมเวิร์กช้อปหาไอเดียและเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านต่าง ๆ อีกมากมายLINE VOOM แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นที่จะเป็นพื้นที่ใหม่ของคอมมูนิตี้การสร้างสรรค์ที่มาพร้อมสาระคู่ความสนุก สำหรับทุกคนทั้งผู้ใช้และครีเอเตอร์ ให้ได้เรียนรู้และค้นพบสิ่งใหม่ๆ พร้อมประสบการณ์แบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน