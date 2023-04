"มาม่าโอเค" ส่ง เห็ดทรั่ฟเฟิล-หม่าล่าเนื้อ บุกพรีเมียม

“มาม่าโอเค” ส่ง 2 รสชาติใหม่ เห็ดทรัฟเฟิล - หม่าล่าเนื้อ บุกตลาดพรีเมียม พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ หนังโฆษณาใหม่เน้นเจาะกลุ่ม Gen Zนายเพชร พะเนียงเวทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “มาม่า” เปิดเผยว่า จากกระแสความนิยมของหม่าล่าและเห็ดทรัฟเฟิล ในปี2566ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่ามีร้านสุกี้หม่าล่าเกิดขึ้นมากมาย ผู้บริโภคให้ความนิยมจนทำให้เกิดการไปต่อคิวที่ร้านดังต่าง ๆ ส่วนของเห็ดทรัฟเฟิลนับเป็นวัตถุดิบแห่งปีที่นิยมนำไปเป็นส่วนประกอบในอาหารหลายประเภทด้วยเหตุนี้ “มาม่า” จึงได้พัฒนาสินค้า 2 รสชาตินี้ จนออกมาเป็น มาม่าโอเค (MAMA OK) บะหมี่แห้งกึ่งสำเร็จรูปออเรียนทัลคิตเชน 2 รสชาติใหม่ “เห็ดทรัฟเฟิล” และ “หม่าล่าเนื้อ” ในรูปแบบของบะหมี่ที่มีความพรีเมี่ยม ที่มีรสชาติอร่อยและและถูกปากผู้บริโภคมากที่สุดสำหรับ “มาม่าโอเค” (MAMA OK) 2 รสชาติใหม่ เห็ดทรัฟเฟิลและหม่าล่าเนื้อ เป็นรสชาติที่มีความสุดขั้ว โดยในส่วนของมาม่าโอเค เห็ดทรัฟเฟิล ให้กลิ่นหอมแรงแทงจมูก และหม่าล่าเนื้อ ที่เผ็ดซ่าชาลิ้น เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายวัย Gen Z ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีไลฟ์สไตล์ชอบลองของใหม่ ๆทั้งนี้ บริษัท ฯ ได้วางงบประมาณการจัดแคมเปญการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายในส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ที่ 80 ล้านบาท โดยมีการนำศิลปินชื่อดัง “พีพี - กฤษฏ์ อำนวยเดชกร” มานั่งแท่นเป็นพรีเซ็นเตอร์คนล่าสุดให้กับผลิตภัณฑ์ พร้อมจัดทำภาพยนตร์โฆษณาแชทบอท ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ นำไอเดียจาก แชทจีพีที (CHAT GPT) แบบถามจริง ตอบจริง เข้ามาช่วยสร้างสีสัน เพื่อดึงดูดคน Gen Z ที่ชอบความแปลกใหม่และไม่หยุดยิ่งกับสิ่งเดิม ๆ เป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ที่ทันสมัยให้กับแบรนด์ มาม่าโอเค (MAMA OK) สามารถติดตามภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ได้ทาง https://bit.ly/3Ab8WKE และ https://bit.ly/41q8zrp นอกจากนี้ยังมีภาพนิ่งที่จะขึ้นดิจิทัล บิลบอร์ด บนจอยักษ์ย่านใจกลางเมืองทั่วกรุงเทพ ไม่ว่าจะเป็น ลานพาร์ค พารากอน อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ทางด่วนดินแดง สามย่าน แยกอโศก ตึกอิตัลไทย ถ.เพชรบุรี และ MRT-BTS สุขุมวิท อีกด้วยอย่างไรก็ดี จากการทำตลาดดังกล่าว คาดว่าจะสามารถเพิ่มยอดขายให้กับกลุ่มมาม่าโอเคได้เทียบเท่ากับรสชาติผัดไข่เค็ม