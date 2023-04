เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดพื้นที่ต้อนรับการรวมตัวครั้งสำคัญของเหล่าปอร์เช่เลิฟเว่อร์ทั่วประเทศ ในงาน "30 Years of Porsche in Thailand Experiential Showcase"

กรุงเทพฯ – ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟสไตล์เดสติเนชั่นแลนด์มาร์กระดับโลกใจกลางเมือง ร่วมสร้างปรากฏการณ์ร่วมกับปอร์เช่ ประเทศไทย เปิดพื้นที่ต้อนรับการรวมตัวครั้งสำคัญของเหล่าปอร์เช่เลิฟเวอร์ ในงาน "30 Years of Porsche in Thailand Experiential Showcase" โดยภายในงาน ได้มีการเผยโฉมรถยนต์ไฮไลต์รุ่นพิเศษอย่าง 911 Carrera GTS – 30 Years Porsche Thailand Edition ยนตรกรรมรุ่นพิเศษแห่งการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปี คันแรกและคันเดียวในโลก พร้อมทัพรถยนต์ปอร์เช่อีกกว่า 20 คัน ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ตอกย้ำ การเป็นแลนด์มาร์กระดับโลกใจกลางเมืองที่ต้อนรับแบรนด์ดัง และ Happening event ระดับโลกอย่างต่อเนื่องสำหรับงาน "30 Years of Porsche in Thailand Experiential Showcase" ได้เนรมิตรลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ให้เป็นจุดศูนย์รวมเหล่าปอร์เช่เลิฟเวอร์ ได้มาร่วมเปิดประสบการณ์ครั้งสำคัญ เนื่องในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี ปอร์เช่ ประเทศไทย จัดเต็มความยิ่งใหญ่ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก ซึ่งไฮไลต์ของงานอย่างรถปอร์เช่ 911 Carrera GTS – 30 Years Porsche Thailand Edition ยนตกรรมรุ่นพิเศษคันแรก และคันเดียวในโลก ได้รับการตกแต่งด้วยสีบนตัวถังทั้ง 7 เฉดสี ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Dreams in Colours" หลังจากที่ได้สร้างปรากฏการณ์เผยโฉมสู่สาธารณชนเป็นครั้งแรกที่งาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44th ที่ผ่านมา โดยได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากบรรดาแฟนๆ รถสปอร์ตชาวไทยและผู้เข้าชมงานฯ การันตีด้วยรางวัล “The Best Highlight Car” นอกจากนี้ ปอร์เช่ ประเทศไทย ยังได้ร่วมมือกับ นิตยสาร Das Treffen นำทัพรถยนต์ปอร์เช่หลากหลายรุ่น กว่า 20 คัน ภายใต้คอนเซปต์ Mid-Engine มาอวดโฉมจัดแสดงโชว์สุดยิ่งใหญ่ ยั่วใจเหล่าสาวกปอร์เช่เลิฟเวอร์ ได้ถ่ายรูปอัพลงโซเชียลมีเดีย และปิดท้ายด้วยกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟอีกมากมาย ชวนมาร่วมสนุก สร้างความเพลิดเพลินตลอดภายในงาน ถึง 2 วันเต็มๆ จัดตั้งแต่วันที่ 22 – 23 เมษายน 2566 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ Square A ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ถ้าคุณคือสุดยอดแฟนตัวยงรถปอร์เช่ ต้องห้ามพลาดงานนี้เด็ดขาด งานนี้เข้าชมฟรีตลอดทั้งงาน“เซ็นทรัลเวิลด์” คือจุดหมายปลายทางสำคัญที่บรรดาแบรนด์ดังระดับโลกมากมายเลือกมาเปิด Flagship Store และทำโปรเจค Collaboration ร่วมกัน ด้วยการจัดอีเว้นท์ระดับโลก โดยหลายๆอีเว้นท์ได้จัดขึ้นที่เซ็นทรัลเวิลด์เป็นครั้งแรก ทั้งในไทยและในโลก นับเป็นการสร้างปรากฏการณ์ระดับโลก ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน เป็นอย่างมากพิเศษกับกิจกรรมถ่ายรูป และเช็คอินในงาน รับของที่ระลึกฟรีปอร์เช่ ประเทศไทย โดย เอเอเอส กรุ๊ป ยังมีกิจกรรม ชวนเหล่าปอร์เช่เลิฟเวอร์ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ มาร่วมถ่ายภาพ กับรถสปอร์ตหรูคันโปรด ปอร์เช่ 911 Carrera GTS – 30 Years Porsche Thailand Edition พร้อมเช็คอิน และอัพลงสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อรับของที่ระลึกฟรีจากภายในงานนี้อีกด้วยปักหมุดวันรอได้เลย ไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกคลับปอร์เช่ หรือจะเป็นปอร์เช่เลิฟเวอร์ และคนรักรถแนวสปอร์ต ต้องห้ามพลาดงานนี้เด็ดขาด! กับงาน "30 Years of Porsche in Thailand Experiential Showcase" แลนด์มาร์กแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ Square A จัดตั้งแต่วันที่ 22 – 23 เมษายน 2566 เวลา 10.00 - 21.00 น. ของทุกวันจัดงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: CentralWorld