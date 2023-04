ปักหมุดแลนด์มาร์กซัมเมอร์ทั่วไทยในแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ‘SUMMER EDITION_where the fun begins’ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ เริ่มวันนี้ - 15 พ.ค. 2566

ร้อนนี้สนุกกว่าทุกซัมเมอร์ในแคมเปญ ‘SUMMER EDITION_where the fun begins’ การผนึกกำลังครั้งสำคัญของเซ็นทรัลพัฒนา พันธมิตรภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, TikTok Entertainment แพลตฟอร์มระดับโลก และพันธมิตรชั้นนำกว่า 20 ราย สร้างปรากฎการณ์ซัมเมอร์ระดับโลก อัดแน่นอีเว้นท์ และกิจกรรมรับหน้าร้อนมากมาย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์คอมมูนิตี้ทั้ง Fashion – Food – Art – Sport – Entertainment – Travel – Hobby – Culture มอบประสบการณ์ความสนุกแบบ 360° พร้อมปักหมุดแลนด์มาร์กซัมเมอร์ ด้วย Art Attraction ในธีมสเตเดียม และ decoration สีสันสดใส ให้มาเที่ยว ถ่ายรูป แชร์ ภาพเก๋ๆได้ตลอดซัมเมอร์ พร้อมลุ้นรางวัลใหญ่ รถยนต์ New Nissan KICKS e-POWER รุ่น V 1 รางวัลมูลค่า 829,000. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล และเอสพละนาด ทั้ง 37 สาขาทั่วประเทศ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.centralpattana.co.th/th/sustainability/update/activities และชมวีดีโอได้ที่ https://bit.ly/3Yn4wcZ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถมาสนุกได้ทุกที่ โดยเนรมิตให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แต่ละพื้นที่เป็น Landmark Decoration สีสันสดใส ให้มาเที่ยวถ่ายรูป แชร์ ภาพเก๋ๆได้ตลอดซัมเมอร์ พร้อมทั้งสนุกกับอีเว้นท์และกิจกรรมต่างๆ ตลอดช่วงซัมเมอร์ ได้แก่เตรียมฉลองสงกรานต์ระดับโลก ในคอนเซ็ป “สงกรานต์ มหาบันเทิง” ร่วมสืบสานทั้งวัฒนธรรมสงกรานต์แบบไทยและฉลองสุดมันส์กับเทศกาลดนตรีระดับโลก เดินหน้า ชูสงกรานต์เป็นแม็กเน็ต ผสาน Culture & Entertainment ยิ่งใหญ่เทียบเท่างานเคานต์ดาวน์ ชูเป็น “World Festive Event” ดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยและทั่วโลก โดยมีไฮไลท์กิจกรรมมากมายทั่วประเทศ อาทิ กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั่วไทย, เซ็นทรัลเวิลด์ ตื่นตา ลานประเพณี วิถีไทย สักการะพระวัดดัง เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทย และ ลานกิจกรรมสงกรานต์ พร้อมกิจกรรม Troop สงกรานต์แบบไทย รับชมนาฏกรรมพื้นถิ่นไทย บริเวณโซน Dazzle Zone เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อม ช้อป ชม ชิม ตลาดวิถีถิ่น กินอย่างไทย และสัมผัสภูมิปัญญาไทย การนวด ลูกประคบ ไม้นวด , เครื่องหอมน้ำอบ , เซ็นทรัล พระราม 3 ครั้งแรก ชม หนังใหญ่วัดขนอน เจ้าของรางวัล Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU) เซ็นทรัล อุดรฯ ออนซอนม่วนซื่น เริงรื่นศิลปวัฒนธรรมอีสาน กับการประกวดส้มตำลีลา ประชันความแซ่บ มรดกอันทรงคุณค่าแห่งรสชาติไทย โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนส้มตำเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พร้อมชมศิลปะการต่อสู้มวยไทย มวยทะเล, เซ็นทรัล เชียงใหม่แอร์พอต ย้อนยุคม่วนใจ๋ บรรยากาศปี๋ใหม่เมืองล้านนาใน “กาดหมั้วครัวฮอม” กิ๋นลำ ทำบุญ แป๋งตุง นุ่งซิ่น และร่วมส่งกำลังใจให้กับการประกวดเต้นบาสโลบ พร้อมโชว์จากแชมป์การประกวดแบบจัดเต็มกว่า 500 คน มากที่สุดในภาคเหนือ, เซ็นทรัล สุราษฏร์ธานี ร่วมอนุรักษ์กีฬาว่าวไทย ที่ได้รับรางวัลการันตรีระดับโลก พร้อมร่วมสนุกกิจกรรม Workshop ว่าวไทย เป็นต้นกิจกรรมบันเทิงหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลให้คุณได้สนุกกับ Songkran Entertainment ระดับโลก ด้วยกิจกรรมเล่นน้ำและเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์ จัด “Songkran Music Fest” เทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ใจกลางเมือง (เทียบเท่าเคาต์ดาวน์) ตลอด 3 วัน รวมศิลปินชื่อดังจาก 4NOLOGUE กว่า 20 ชีวิต, เซ็นทรัลเวสเกต Summer Music Neon Fest คอนเสิร์ตสาดแสงนีออน, เซ็นทรัลโคราช Pepsi Presents Songkran Korat 2023 ปาร์ตี้สงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ กลับมาปีนี้มันส์ที่สุด พร้อมสาด พร้อมเปียก สนุกแบบไม่ยั้ง ศิลปินจัดเต็มทั้ง 4 วัน งานนี้เข้าฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย และอีกหลายๆสาขาของเราทั้งกรุงเทพฯ ต่างจังหวัดสร้าง Art Attraction สีสันสดใส ภายใต้คอนเซ็ป “Creative Landmark Spot!” ผสมผสาน Summer Lifestyle ในธีม Stadium ที่เต็มไปด้วยสีสันสดใสที่จะทำให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล และ เอสพละนาด ทั้ง 37 สาขา เป็น จุด Check-In ในช่วงซัมเมอร์ของทุกคนสายแฟชั่น : อัพเดทเทรนด์แฟชั่น แอสเซสโซรี่ คอเลคชั่นซัมเมอร์ กับ Fashion Show Live Broadcast, Summer Season Studio และ Fashion Pop up Store จากแบรนด์ดัง, สายTravel : มหกรรมงานท่องเที่ยวยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี Dream Vacation จัดขึ้นที่เซ็นทรัลเวิลด์ในวันที่ 24 – 28 มี.ค. 2566, สาย Foodie : Food Market: เทศกาลอาหารหลากหลายงาน จัดขึ้นในศูนย์การค้าเซ็นทรัลแต่ละสาขา ทั้งกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด เช่น งาน FIN FOOD FESTIVAL ที่เซ็นทรัลเวิลด์, Urban Food Truck พระราม 2, Signature Sweet Summer Edition ที่พระราม 9, ครัวคุณต๋อยที่เวสเกต ฯสร้าง Vibe เทศกาลดนตรีสำหรับซัมเมอร์นี้ อาทิ Central Pattana X Spicy Disc ครีเอทเพลงพิเศษสำหรับซัมเมอร์ โดยศิลปิน ว่าน ธนกฤต, CentralWorld X 4NOLOGUE เทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ใจกลางเมือง “Songkran Music Fest” รวมศิลปินชื่อดังกว่า 20 ชีวิต พร้อมกระหน่ำความมันสน์ ตลอด 3 วัน (13-15 เม.ย. 2566), เซ็นทรัลเวสเกต Summer Music Neon, เซ็นทรัลโคราช Pepsi Presents Songkran Korat 2023 คึกคักทั่วประเทศได้ที่เซ็นทรัลหลายสาขา ทั้ง กรุงเทพฯ ต่างจังหวัดสิทธิพิเศษสมาชิก The1 รับสิทธิพิเศษ 10 TOP SPENDERS (Exclude Luxury Fashion & Luxury Watch ) รับฟรีแพคเกจที่พักสุดหรู Silavadee Pool Spa Resort Koh Samui (Ocean View Jacuzzi Deluxe including breakfast 2 คืน / 2 ท่าน) มูลค่ารางวัลละ 27,000.-สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมตลอดแคมเปญสูงสุด 10 ท่านแรก (โดยมียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำ 400,000.-), 5 TOP SPENDERS (Exclusive only at Phuket | Only Luxury Fashion) รับฟรีแพคเกจที่พักสุดหรู BanyanTree Bangkok 2 คืน / 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 25,000.- สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมตลอดแคมเปญสูงสุด (โดยมียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำ 600,000.-) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตเท่านั้นลุ้นรับของรางวัลอื่นๆ และ โปรโมชั่นบัตรเครดิต อาทิ New Nissan KICKS e-POWER รุ่น V 1 คัน มูลค่า 829,000.-, สกุ๊ตเตอร์ไฟฟ้า MONOWHEEL Ninebot D29U 6 รางวัล, ตั๋วเครื่องบิน NOK AIR ไป-กลับภายในประเทศ 2 ที่นั่ง 13 รางวัล , คูปองเงินสดจาก SUPERSPORTS และ Gadget สุด Cool อีกมากมาย รวม 60 รางวัล, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%* ไม่ต้องแลกคะแนน หรือแลกรับเครดิตเงินคืนหรือบัตรของขวัญ สูงสุด 20%* หรือผ่อน 0%* กับบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ เฉพาะสินค้าในหมวดที่ร่วมรายการ และพิเศษสำหรับสมาชิก The 1 Exclusive รับคะแนน The 1 สูงสุด X4 เท่า สำหรับสมาชิก The 1 รับคะแนน X3 เท่า วันจันทร์-วันศุกร์ กับร้านค้าที่ร่วมรายการ