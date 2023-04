เปิดการแสดงสด คณะประสานเสียงเกย์แห่งกรุงเทพฯ วงแรกของประเทศไทย

การแสดงเปิดคอนเสิร์ต คณะประสานเสียงเกย์แห่งกรุงเทพมหานคร หรือ Bangkok Gay Men’s Chorus (BK GMC) จัดขึ้น ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ สถาบันเกอเธ่ (สาธรซอย 1) กรุงเทพฯ เวลา 19.00 น. จัดร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ในการแสดง The Enchanted Night of the Opera โดย นักร้องโอเปร่า วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ จาก Bellavoce Society Thailand สำรองที่นั่งล่วงหน้า ไม่เสียค่าใช้จ่าย (จำนวนจำกัด) ได้ที่ https://forms.gle/vq7btEnzYBCbBxWe7 นายวิทยา แสงอรุณ ผู้ก่อตั้ง Bangkok Gay Men’s Chorus (BK GMC) เปิดเผยว่า BK GMC เป็นคณะนักร้องชายเกย์วงแรกของประเทศไทยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถและความหลากหลายของชุมชน LGBTQ+ ที่จะทำหน้าที่ร่วมส่งเสริมการมีส่วนร่วม การยอมรับ และความรัก ผ่านบทเพลงและเสียงดนตรี หวังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมร่วมกันสร้างโลกแห่งความเท่าเทียม และความเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายของผู้คนที่อยู่ร่วมกันในสังคม"ขอขอบคุณอย่างจริงใจต่อทุกๆ คนที่สนับสนุนการเดินทางของ BK GMC จนถึงตอนนี้ รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะได้แบ่งปันข้อความแห่งความรัก การมีส่วนร่วม และการยอมรับผ่านการแสดงเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย หวังว่าบทเพลงเหล่านี้จะสร้างความประทับใจและแรงบันดาลใจให้แก่ทุกคนสู่โลกที่มีแต่ความการุณย์และเท่าเทียมทางเพศมากยิ่งขึ้น” วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ ผู้จัดงาน The Enchanted Night of the Opera และผู้ฝึกสอนคณะ BK GMC กล่าวเสริมBK GMC ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2565 เพื่อรวบรวมชายรักชายที่รักเสียงเพลง มีจิตอาสา และพร้อมจะช่วยเหลือสังคมได้มารวมตัวกันสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี เฉกเช่นอารยประเทศที่มีวงประสานเสียงลักษณะเดียวกัน และเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกนอกจากพันธกิจสำคัญในการส่งเสริมการยอมรับและความเข้าใจแล้ว คณะ Bangkok Gay Men's Chorus ยังมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมอีกด้วย เงินบริจาคจากการแสดงคอนเสิร์ตจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา การเข้าร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะได้รับความสุขจากบทเพลง แต่ยังเป็นการช่วยชีวิตของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออีกด้วย"BK GMC กำลังค้นหาบุคคลที่มีความสามารถ มีจิตอาสา มีความกระตือรือร้น และรักการร้องเพลงเข้าร่วมออดิชั่น (Audition) เพื่อเป็นสมาชิกของวงได้แล้ววันนี้ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/BANGKOKGMC เชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางบทใหม่ของชุมชน LGBTQ+ และร่วมกันสร้างสรรค์บทเพลงอันไพเราะ พร้อมส่งต่อข้อความแห่งความรักและความสามัคคีไปด้วยกัน" นายสราวุธ บูรพาพัธ ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายและพันธมิตร BK GMC กล่าวปิดท้ายสุดท้ายนี้ ขอเชิญทุกท่านมาร่วมชมการแสดงเปิดตัว Bangkok Gay Men’s Chorus (BK GMC) วันที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 19:00 น. ณ หอประชุมสถาบันเกอเธ่ (สาทรซอย 1) กรุงเทพฯ ร่วมแสดงพลังแห่งความสามัคคีและเฉลิมฉลองชุมชน LGBTQ+ ด้วยความเชื่อที่ว่า ความรักสามารถเอาชนะความเกลียดชัง แล้วพบกันในคอนเสิร์ต งานนี้ เข้าชมฟรี และยินดีรับบริจาคเพื่อการกุศล สำรองที่นั่ง (จำนวนจำกัด) ได้ที่ https://forms.gle/vq7btEnzYBCbBxWe7