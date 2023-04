ท็อปส์ จัดแคมเปญ Tropical Summer โปรดีไอเท็มเด็ดต้องมีช่วงสงกรานต์

ผู้จัดการรายวัน 360 – ท็อปส์ ธุรกิจกลุ่มฟู้ด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ชวนนักช้อปชาวไทยและต่างชาติกระตุ้นการจับจ่ายเศรษฐกิจช่วงเทศกาลสงกรานต์ สาดแคมเปญดับร้อน Tropical Summer ยกทัพสินค้าไอเท็มเด็ดที่ต้องมีในช่วงสงกรานต์ ดีลดี การันตีความคุ้มค่าที่คัดสรรมาแล้วว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม รับตลาดซัมเมอร์ฟื้นด้วยแนวคิด Every Day Discovery ค้นพบทุกวันที่ไม่ธรรมดา พร้อมส่งมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งช่วงหน้าร้อนนี้ให้สดใสและสนุกครบรสกว่าที่เคย รองรับทุกความต้องการของทุกไลฟ์สไตล์คนไทย ทั้งช่องทาง ท็อปส์ ออนไลน์ และ Personal Shopper ตอกย้ำผู้นำตัวจริงที่อยู่เคียงข้างคนไทยทุกเทศกาลนายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มฟู้ด เซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นห้วงเวลาแห่งความสุขของพี่น้องชาวไทยที่ได้เดินทางกลับภูมิลำเนา รวมถึงเป็นเทศกาลหยุดยาวที่สร้างสีสันด้านการท่องเที่ยวจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้านตลาดค้าปลีกมีแนวโน้มการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ทำให้พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัด 125,203 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17.3% ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตเพิ่มขึ้นอีก 0.5-0.7% จากประมาณการเดิม อ้างอิงจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยท็อปส์จึงได้จัดแคมเปญ Tropical Summer เพื่อสร้างสีสันให้การช้อปปิ้งของลูกค้าคุ้มค่า พร้อมนำข้อมูลการซื้อสินค้าในปี 2565 ในช่วงเวลาซัมเมอร์พบว่ากลุ่มสินค้ายอดนิยมที่ผู้บริโภคชาวไทยเลือกซื้อมากที่สุด ได้แก่ สินค้าผักผลไม้ สินค้ากลุ่มขนมขบเคี้ยว สินค้ากลุ่มสกินแคร์ สินค้าเครื่องดื่ม สินค้าอาหารสำเร็จรูป อุปกรณ์ทำความสะอาด สินค้าประเภทนมและอาหารสำหรับเด็ก และสินค้าอาหารสด ทำให้เราสร้างสรรค์โปรโมชันในแต่ละหมวดหมู่สินค้าให้ตรงใจและตรงความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ได้แก• Discover newness – สินค้าใหม่ไอเทมพิเศษช่วงสงกรานต์ เทศกาลผลไม้หน้าร้อนขึ้นชื่อประจำฤดูกาลหลายสายพันธุ์มากที่สุด อาทิ มะม่วงทองหวานฉ่ำ มะยงชิดรสชาติอร่อยถูกปาก หรือราชาผลไม้ไทยอย่างทุเรียน เป็นต้น กลุ่มสินค้า Summer Essentials อาทิ ครีมกันแดด เช็ตอาหารสด เซ็ตอาหารทะเล เครื่องปรุงสำหรับบาบีคิวและชาบู ขนมและเครื่องดื่ม ถูกใจสายคาวหวานจัดเต็มทุกปาร์ตี้ กลุ่มสินค้าสุขสันต์วันสงกรานต์ อาทิ ชุดถังน้ำสงกรานต์ ชุดขันใหญ่สงกรานต์ ขันลอยลายไทย เพิ่มสีสันด้วยเสื้อลายดอก จัดเต็มกับปืนฉีดน้ำ แว่นตา อุปกรณ์กันน้ำ ซองพลาสติกใส่โทรศัพท์สำหรับเล่นน้ำสงกรานต์ หรือผ่อนคลายกับสระน้ำเป่าลม เป็นต้น• Discover great deals - ดีลเด็ดสุดคุ้ม ตอกย้ำความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและความพึงพอใจด้านราคา ให้ความคุ้มค่าสูงสุดแก่ผู้บริโภค ด้วยดีลสุดคุ้มมากมาย อาทิ จ่าย 1 ได้ถึง 2 ชิ้น คุ้มจุใจประหยัดได้ 50% ช้อปฉ่ำท้าลมร้อนกับ 3 หมวดสินค้า จาก 3 Room Concept ได้แก่ Looks, Snacker และ Frozen & CO• Discover fabulous experience - สร้างประสบการณ์พิเศษมากกว่าที่ไหนๆ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยให้ง่ายและสะดวกมากกว่าที่เคย กับการเดินสายทำบุญ 9 วัดชื่อดังทั่วไทยได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องเสียเวลาออกจากบ้าน ผ่าน Personal Shopper หรือผู้ช่วยช้อปส่วนตัว เป็นรายแรกในประเทศ• Discover happiness - ค้นพบความสุขใจได้บุญ ช้อปปิ้งอิ่มใจพร้อมอิ่มบุญเมื่อสรงน้ำพระและร่วมทำบุญบริจาคเงินกับโรงพยาบาลศิริราชสมทบทุนเพื่อการผลิตแขนขาเทียม ที่ท็อปส์ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 พฤศจิกายน 2566พิเศษสำหรับโปรโมชันรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% จากบัตรเครดิตชั้นนำต่างๆ สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรยูเนี่ยนเพย์ รับบัตรของขวัญท็อปส์มูลค่า 100 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 1,500 บาท/เซลล์สลิป ฯลฯ ตลอดจนพบกับดีลโดนใจทุกการสั่งซื้อในท็อปส์ ออนไลน์ รับฟรีกาแฟ 1 แก้วจากอาริกาโตะ และคูปองส่วนลดสินค้ากลุ่มอาหารสดสำหรับการซื้อสินค้าในครั้งถัดไปทันที หรือช้อปผ่าน Personal Shopper 2,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับฟรี เพรทเซลอัลมอนด์ + น้ำมะนาว 16 ออนซ์ มูลค่า 104 บาท และรับเพิ่ม 500 T1 Point เมื่อซื้อสินค้า Fresh ขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ“ท็อปส์ เข้าใจคนไทยเป็นอย่างดี ถึงช่วงเวลาสำคัญของเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสงกรานต์ในปีนี้ที่กลับมาคึกคักและบรรยากาศผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น จากการที่ผู้คนกลับมาใช้ชีวิตปกติและการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ จึงได้จัดเตรียมโปรโมชันและสินค้าดีลเด็ดต่างๆ ที่ตอบรับกับความต้องการของทุกๆไลฟ์สไตล์และทุกๆ เจเนอเรชัน สร้างโมเมนตัมให้ซัมเมอร์นี้ได้กลับมาสนุกสนานกว่าที่เคย พร้อมส่งมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ได้ค้นพบในทุกๆ ช่วงเทศกาลสำคัญ เรียกได้ว่ามาช้อปที่ท็อปส์ครบ จบ ทุกความต้องการ ตามแนวคิดการเป็น Food Discovery and Destination for All” นายสเตฟาน กล่าวสรุป