รักบ้านเกิด ชวนคนรักสุขภาพ อุดหนุนสินค้าอินทรีย์ ของดี เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด

กล่าวว่า การดำเนินโครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ของมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดนั้น มีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ซึ่งทางโครงการได้มีการค้นหาเกษตรกรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ เป็นต้นแบบของเกษตรกรยุคใหม่ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถพึ่งพาตนเองได้ และพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน โดยองค์กรทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ให้กับเกษตรกร ในการเพิ่มช่องทางนำเสนอสินค้า และจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพ อีกทั้งสนับสนุนผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์เพื่อส่งต่อสุขภาพที่ดีถึงผู้บริโภครักบ้านเกิดขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมสนับสนุนเกษตรกรไทย สู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน และส่งมอบสุขภาพดีผ่านสินค้าอินทรีย์ ของดี เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ที่สำคัญสามารถเลือกซื้อสินค้าอินทรีย์เพิ่มเติมได้ที่กลุ่มรักบ้านเกิดเปิดตลาด https://bit.ly/3Z1By2X กลุ่มของคนรักสุขภาพทั้งนี้สามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ จากเกษตรกรคุณภาพได้ ในแต่ละท้องที่ดังนี้ผู้ผลิตและจำหน่าย “กาแฟลุงไข่” กาแฟสายพันธุ์โรบัสตา คัดสรรเมล็ดเชอร์รี่แดงฉ่ำ รสชาติเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชุมพร อุดหนุนเกษตรกร สวนลุงไข่ได้ที่Facebook Fanpage : กาแฟลุงไข่byเด็กบ้านนอกเพียงพอ >>https://www.facebook.com/SLKCOFFEEผู้ผลิตและจำหน่าย “ข้าวขาวหอมมะลิ” ภายใต้กลุ่มเกษตรอินทรีย์ดงแคนใหญ่ เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกว่า 103 คน สู่เกษตรแปลงใหญ่ เน้นกรรมวิธีทางธรรมชาติ เมล็ดเรียงยาว กลิ่นหอม สะอาดปลอดภัยไร้สารเคมี ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของกลุ่มคนรักสุขภาพ อุดหนุนเกษตรกร สวนนำฮอยได้ที่Facebook Fanpage : เกษตรอินทรีย์ ดงแคนใหญ่ >> https://www.facebook.com/junsira1ผู้ผลิตและจำหน่าย “กรีกโยเกิร์ตอิมม์ฟาร์ม” ผลผลิตโยเกิร์ต ที่อร่อย มีคุณภาพสูง จากโคนมพันธุ์เจอร์ซี่สู่อุดหนุน อิมม์ฟาร์ม facebook Fanpage : Imm Farm >> https://www.facebook.com/ImmFarm• Line : @immfarm• IG : immfarm_2017ผู้ผลิตและจำหน่าย “ผักอินทรีย์” มาตรฐานออร์เเกนิคไทยเเลนด์ (Organic Thailand) ผักสด สะอาด กรอบ รสชาติหวาน ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติไร้สารเคมี ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : สวนผัก มายโฮม41แปดริ้ว เรื่องผักอินทรีย์ไว้ใจกรูรรรร และอุดหนุนสินค้าได้ที่ โกลเด้น เพลซ (Golden Place)ผู้ผลิตและจำหน่าย “ข้าวหอมมะลิสุรินทร์” ข้าวอินทรีย์ เกษตรปราณีต ทำด้วยมือทุกขั้นตอนการผลิต การันตีรางวัล OTOP ระดับ "สี่ดาว" ประเภทอาหาร และรางวัล "Popular Vote" ข้าวสาร ในงานคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับประเทศ ปี 2565 เมล็ดขาวใส เป็นเงาเคลือบมันและอุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิด สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : ไร่นาปภาวรินทร์ช่องทางการขาย• โทร. : 0840705220• line ID : 0840705220• Facebook Fanpage : ไร่นาปภาวรินทร์ผู้ผลิตและจำหน่าย “กล้วยตาก” จากความตั้งใจในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชนช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในท้องถิ่น จึงเกิดวิสาหกิจชุมชนสมาร์ทฟาร์มเมอร์อำเภอนาด้วง สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : สยามทรัส กล้วยตาก SO SO Bananaช่องทางการขาย• โทร. 065-6050862• Line ID : richerlottery• Facebook Fanpage : สยามทรัส กล้วยตาก SO SO Bananaผู้ผลิตและจำหน่าย “นมสดพาสเจอไรซ์” นมโคแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ มีทั้งหมด 5 รสชาติให้ลิ้มลอง ทั้งรสนมสดจืด โกโก้ สตรอว์เบอร์รี กล้วยหอม และแคนตาลูป ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Ammilk by อำพันฟาร์มช่องทางการขาย• LINE ID : @aumpanfarm• โทร 06-4653-2969, 08-8665-1593• Facebook Fanpage : Ammilk by อำพันฟาร์มผู้ผลิตและจำหน่าย “ช็อกโกแลต บาร์” ดาร์กช็อกโกแลต 80 เปอร์เซ็นต์ ให้รสชาติเข้มข้นจากช็อกโกแลต เคี้ยวเพลิน และอุดมสารต้านอนุมูลอิสระรวมถึงแร่ธาตุต่าง ๆ ผลผลิตจากโกโก้ที่รับซื้อจากเกษตรกรในพื้นที่ นำมาผ่านกระบวนการหมักและตากแบบมาตรฐานสากลเพื่อให้เมล็ดโกโก้ที่ได้คุณภาพและรสชาติตามต้องการ การันตีรางวัล Thailand Top 10 Best Cacao Bean 2022 จากการประกวด Grand Cacao Championship Thailand Cacao Bean Contest 2022 สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : กลุ่มโกโก้ นางั่วช่องทางการขาย• Inbox: https://www.m.me/cocoanangua• Line: https://lin.ee/YcLTcPv• โทร. 087-056-3308 , 083-540-9819ผู้ผลิตและจำหน่าย “น้ำสลัดโฮมเมด” สูตรพิเศษซิกเนเจอร์จากฟาร์ม ใช้น้ำมันมะกอก 100% วัตถุดิบจากธรรมชาติ ไม่ใส่ผงชูรส ไม่ใส่สี ไม่แต่งกลิ่น ไม่ใส่น้ำส้มสายชู มีให้เลือกหลายสไตล์ ถูกใจสายเฮลตี้แน่นอนช่องทางการขายFacebook Fanpage : กรีนวิลล์ ผักสลัดเสิร์ฟจากฟาร์ม >> https://www.facebook.com/greenvillefarmcafeผู้ผลิตและจำหน่าย “ดินปลูกออร์แกนิค (Super Soiless Soil)” จากจุดเริ่มต้นการมองเห็นปัญหาขยะ สิ่งแวดล้อมรวมถึงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จึงเกิดแนวคิดรับซื้อใบไม้จากคนในชุมชนนำมาหมักทำเป็นปุ๋ยเพิ่มมูลค่าสู่ผลิตภัณฑ์ดินปลูกธาตุอาหารสูง มีค่า pH และ EC เหมาะกับพืชทุกชนิด ใช้ง่าย ไร้สารเคมี อีกหนึ่งทางเลือกของคนรักต้นไม้และช่วยให้เกิดการจ้างงานและคืนสิ่งแวดล้อมที่ดีกลับสู่ชุมชนช่องทางการขาย• โทร. 083 613 9825• Facebook Fanpage : พรานพอเพียง ออร์แกนิค ไลฟ์สไตล์ & ฟาร์ม >> https://www.facebook.com/PranPorPiangOrganicLifestyleFarm