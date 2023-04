AWC ผุดหลากโครงการเชียงใหม่ ยกเครื่องพันธ์ทิพย์สู่ไลฟ์ไตล์ ฮับ

ผู้จัดการรายวัน 360 – AWC เปิดเกมรุก เชียงใหม่ ผุดอาณาจักรอสังหาริมทรัพย์หลายรูปแบบ ทั้งโรงแรม พลาซ่า ค้าปลีก ตลาดนัด ล่าสุดทุ่ม 800 ล้านบาท ยกเครื่อง พันธ์ุทิพย์เชียงใหม่ เป็น เดอะพันธ์ุทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับนางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC เปิดเผยว่า บริษัทฯมีแผนการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายรูปแบบหลายโครงการในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีทั้งที่เปิดบริการแล้ว ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และที่่ํอยู่ระหว่างการศึกษา รวมไม่ต่ำกว่า 13 เฟสหรือโครงการแล้ว ในพื้นที่ย่านถนนช้างคลาน ท่าแพ วัดดอนชัย ซึ่งพื้นที่อาจจะไม่ได้ติดกันหมด แต่อยู่ใกล้เคียงกันสำหรับโครงการทั้งหมดประกอบด้วย สุริวงศ์ไลฟ์สไตล์, โรงแรมเสียมภักดี, โรงแรมอินเตอร์คอน ระดับลักส์ชัวรี่, โครงการพันธ์ุทิพย์ไลฟ์สไตล์ฮับ, โครงการอนุสาร เปิดบริการแล้งบางส่วน, โครงการแอนเซียนเฮาส์ , โครงการบ้านเคสิรินเป็นเวลเนสโฮเต็ล, โรงแรมมีเลีย เปิดบริการแล้ว, โครงการกาแล เปิดบริการบางส่วน, โครงการไนท์บาซาร์, โครงการเดอะพลาซ่า และโรงแรมเมอริออท ที่จะเปลี่ยนจากเดิมชื่อเมอริเดียน และอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะตั้งชื่อโครงการทั้งหมดที่เชื่อมโยงกันนี้ในพื้นที่ย่านนี้ว่าอะไรล่าสุดบริษัทจะใช้งบประมาณรวม800ล้านบาทในการพัฒนา เดอะพันธ์ุทิพย์ไลฟ์สไตล์ ฮับ ซึ่งจากเดิมเป็นศูนย์ไอทีบนพื้นที่กว่า13,000ตารางเมตรตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ทุกกลุ่ม พร้อมสร้างLIFESTYLEEXPERIENCEผ่านร้านค้าและบริการที่ครบครันสำหรับกิจกรรมของทุกคนในครอบครัว ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพในย่านถนนช้างคลานซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ใกล้กับแม่น้ำปิงและไนท์บาซาร์รวมถึงโครงการอื่นๆ ของAWCอาทิโรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่โรงแรม มีเลีย เชียงใหม่โรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่และโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลเชียงใหม่ แม่ปิงที่กำลังจะเปิดให้บริการในปีนี้โดยAWCเชื่อมั่นว่าการรวมที่สุดของประสบการณ์ที่THEPANTIPLIFESTYLE HUBอาทิแลนด์มาร์คสำหรับกิจกรรมความสนุกต่างๆศูนย์รวมร้านอาหารหลากหลายและแหล่งไลฟ์สไตล์สำหรับทุกคนในครอบครัวจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณค่าความสุข ความประทับใจของทุกคนในครอบครัวและยังเป็นศูนย์กลางกิจกรรมความสุขสำหรับคนไทยและนักท่องเที่ยวใจกลางเมืองจังหวัดเชียงใหม่ด้วยแนวคิดหลักคือแลนด์มาร์คสำหรับกิจกรรมความสนุกหลากหลายเสมือนห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ที่สุด(THELARGEST LIVING ROOM)ในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการจัดสรรพื้นที่มากกว่า3,800ตร.ม.ที่รวบรวมทุกกิจกรรมของทุกคนในครอบครัวครบครันด้วยร้านค้าและบริการศูนย์การเรียนรู้ชั้นนำ สนามเด็กเล่นเสริมสร้างประสบการณ์สำหรับเด็กรวมถึงฟิตเนส ศูนย์สุขภาพและความงามสำหรับคุณพ่อคุณแม่และพื้นที่สำหรับสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของทุกคนในครอบครัวได้ในที่เดียวแหล่งรวมร้านอาหารชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด(THELARGEST CONNECTED FOOD LOUNGE)ที่รวบรวมเมนูเด่นจากร้านดังยอดนิยมจากแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ที่ได้รับความนิยมสูงสุดพาสัมผัสประสบการณ์โลกของอาหารไทยและอาหารนานาชาติหลากหลายเปี่ยมด้วยคุณภาพวัตถุดิบระดับพรีเมี่ยมที่ผสมผสานอย่างลงตัวไปกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ให้ทุกคนได้ลิ้มลองในราคาที่จับต้องได้ควบคู่การจัดสรรพื้นที่Co–DiningSpaceเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนได้มาใช้เวลาร่วมกันในการรับประทานอาหารและการทำกิจกรรมต่างๆได้ตลอดทั้งวันด้วยพื้นที่รวมกันมากกว่า4,500ตร.ม.แหล่งไลฟ์สไตล์สำหรับทุกคนพร้อมต้อนรับทุกการพบปะสังสรรค์รวมถึงการริเริ่มโครงการต่างๆเปิดโอกาสให้ชุมชนและพันธมิตรร่วมสร้างประสบการณ์จัดโปรแกรมอาทิ กลุ่มที่ชื่นชอบสินค้าเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษกลุ่มที่ชื่นชอบงานศิลปะหรือกลุ่มที่ชอบตกแต่งบ้านและสวนรวมถึงกลุ่มรักสุขภาพหรือกลุ่มรักกิจกรรมแนวธรรมชาติและกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวร่วมเติบโตกันกับชุมชนส่งเสริมคุณค่าศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งต่อคุณค่าที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่ชาวต่างชาติทั่วโลกนางวัลลภา กล่าวต่อว่า การสร้างประสบการณ์EVERY HAPPINESS FOR EVERYONEครั้งนี้ ยังรวมถึงการออกแบบพื้นที่ตามศิลปะล้านนาร่วมสมัยทั้งหมด 4 โซน ได้แก่LANNA GAD โซนพื้นที่ร้านค้าปลีก ซุ้มอาหารเจ้าดัง และซูเปอร์มาร์เก็ต ในบรรยากาศของตลาดล้านนายุคใหม่ LANNA ARTISANโซนพื้นที่ร้านอาหาร และร้านอุปกรณ์ไอที ครบครันทุกไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ ต่อยอดจุดแข็งของศูนย์การค้า LANNA AESTHETICศูนย์สุขภาพและความงาม สินค้าแฟชั่น รวมถึงเครื่องใช้แม่และเด็ก และLANNA AMUSEMENTศูนย์การศึกษาและพื้นที่ความคิดสร้างสรรค์“AWC เชื่อมั่นว่าTHE PANTIP LIFESTYLE HUBภายใต้แนวคิด EVERY HAPPINESS FOR EVERYONE นี้ จะส่งมอบLIFESTYLE EXPERIENCEเพื่อตอบโจทย์ทุกกลุ่มลูกค้า ทุกไลฟ์สไตล์ และทุกเจเนอเรชั่นในที่เดียว พร้อมทั้งร่วมเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงแรมในกลุ่มอีก 4 แห่งของ AWC ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ย่านช้างคลาน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมให้เติบโตยิ่งขึ้น ควบคู่การเสริมศักยภาพการแข่งขันและดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาสู่ประเทศไทย โดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าองค์รวมให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืน เพื่อร่วมสนับสนุนประเทศไทยสู่การเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก” นางวัลลภา กล่าว