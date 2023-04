ปั้น‘GCIRCUIT’ สู่รีจินัลเฟสติวัล ดึงนักท่องเที่ยวเกย์ทั่วโลก

ผู้จัดการรายวัน 360 - ‘GCIRCUIT’ ตอกย้ำผู้นำตลาดโชว์บิซเกย์ของไทย สร้าง ‘GAY TOURISM’S DESTINATION’ ทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท ส่งแบรนด์ ‘SONGKRAN 2023 : THE BIG BANG’ สู่ ‘WORLD’S GAY DANCE FESTIVAL’ ดึงนักท่องเที่ยวเกย์ทั่วโลกเช็คอินเที่ยวไทยช่วงสงกรานต์ 2566 คาดจัดงาน 4 วัน เงินสะพัดหลายร้อยล้านบาทกลายเป็นหนึ่งสัญลักษณ์คู่กับเทศกาลสงกรานต์ในกรุงเทพฯ ไปแล้ว สำหรับ ‘GCIRCUIT’ (จีเซอร์คิท) เกย์แดนซ์เฟสติวัลสายพันธุ์ไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย การจัดงานในปีนี้นับเป็นปีที่ 17 และตลอดการจัดงานที่ผ่านมาต่างได้รับความนิยมเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ จากกลุ่มเป้าหลัก นั่นคือ กลุ่มเกย์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรายได้ และกำลังซื้อสูง ส่งผลให้บัตรคอมโบ แบบ 4 วันขายหมดเกลี้ยงเป็นที่เรียบร้อยหลายสัปดาห์ก่อนที่งานจะเริ่ม ทั้งนี้ ‘GCIRCUIT’ (จีเซอร์คิท) ไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีเรื่องการสร้างแบรนด์ การขยายการเติบโต กลยุทธ์ในมุมต่าง ๆ ที่ถูกคิดไปพร้อม ๆ กับโปรดักชั่นสุดอลังการระดับโลก ทำให้ ‘GCIRCUIT’ (จีเซอร์คิท) กลายเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กงานสงกรานต์ในกรุงเทพฯ ที่กลุ่มเกย์ทั่วโลกต่างรอคอยปี2566นี้ ‘GCIRCUIT’ (จีเซอร์คิท) กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อตอกย้ำภาพผู้นำตลาดโชว์บิซกลุ่มตลาดเกย์โดยเฉพาะอีกครั้ง กับ ‘SONGKRAN 2023: THE BIG BANG’ (สงกรานต์ 2023: เดอะบิ๊กแบง) เกย์แดนซ์เฟสติวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีเป้าหมายหลักสำคัญ เพื่อผลักดันให้งานนี้กลายเป็น ‘GAY TOURISM’S DESTINATION' หรือการเป็นหมุดหมายสำคัญของกลุ่มเกย์จาก 50 ประเทศทั่วโลกให้เดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมงานนี้มากกว่า 8,000 คน จึงทำให้งานนี้กลายเป็นอีเวนต์ใหญ่ประจำช่วงเทศกาลสงกรานต์ในประเทศไทยไปแล้ว ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2566 ณ 2 สถานที่จัดงานใจกลางเมือง ทั้ง บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทาราแกรนด์ @ เซ็นทรัลเวิลด์ และ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ‘GCIRCUIT’ (จีเซอร์คิท) มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในการส่งมอบประสบการณ์ใหม่ที่หลากหลาย แตกต่าง และเหนือระดับรวมทั้งความใส่ใจในรายละเอียด ทั้งในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ คอนเซ็ปต์ และการดีไซน์ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเกย์โดยเฉพาะ สำหรับการจัดงานในปีนี้ ผู้จัดได้คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อมอบให้กับผู้เข้าร่วมงานได้มาสัมผัสมากกว่าที่เคย ด้วยงบลงทุนกว่า 100 ล้านบาท ไม่ว่าจะเป็นเวทีที่มีความอลังการ ตระการตาไปกับแสง สี เสียง จอแอลอีดี วิชวลเอฟเฟกต์ต่าง ๆ และเลเซอร์ได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจจากทีมงานที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ หรือจะเป็นไลน์อัพดีเจชื่อดังระดับโลก อีกทั้งทีมโกโกบอยจาก 8 ประเทศในเอเชีย ทั้งเซี่ยงไฮ้ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ เกาหลี และไทย รวมถึงทีมโกโกแบร์จาก 3 ประเทศในเอเชีย เกาหลี ญี่ปุ่น และไทย ที่สำคัญยังมีระบบน้ำที่มีความทันสมัยและปลอดภัยสูงอีกด้วย ทำให้ภาพลักษณ์หรือแบรนด์ของ ‘GCIRCUIT’ (จีเซอร์คิท) มีความชัดเจน และเหนือกว่าคู่แข่งในทุกมิตินายสุเมธ ศรีเมือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเซอร์คิท จำกัด กล่าวว่า “ปีนี้เป็นปีแรกที่จีเซอร์คิทกลับมาจัดงานอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง หลังจากที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 นาน 3 ปี ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ SONGKRAN 2023: THE BIG BANG (สงกรานต์ 2023: เดอะบิ๊กแบง) สามารถปูพรมการตลาดนำไปสู่ความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน ทั้งยอดขาย ส่วนแบ่งการตลาด และยังคงได้กระแสตอบรับที่ดีเกินคาดจากผู้ชมกลุ่มเกย์จากทั่วโลก ที่เพิ่มขึ้นทุกปีเพราะจีเซอร์คิทเป็นแบรนด์ที่ติดตลาดไปแล้ว และกลายเป็นงานที่กลุ่มเกย์ต้องมาทุกปีทั้งนี้ จีเซอร์คิท นับเป็นเกย์แดนซ์เฟสติวัลที่ดี และยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และมีความแตกต่างจากแบรนด์อื่น ๆ ในตลาด เราจึงทุ่มเทกับการสร้างประสบการณ์แบบ Unique Experience เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานรู้สึกสนุก ตื่นตาตื่นใจ และประทับใจกับทุกช่วงเวลาแห่งความสนุกที่จะมีเพียง 1 ครั้งในรอบปี จึงทำให้ทุก ๆ อย่างที่ถูกนำเสนอในการจัดงานของจีเซอร์คิทปีนี้ ได้ผ่านการคัดสรรอย่างดีที่สุด ไม่ใช่แค่เรื่องดนตรี ไลน์อัพดีเจ โกโกบอย โกโกแบร์ และโปรดักชั่นตระการตา แต่คือการร้อยเรียง สอดประสานกันเพื่อพาทุกคนเข้ามาสู่อาณาจักร SONGKRAN 2023: THE BIG BANG (สงกรานต์ 2023: เดอะบิ๊กแบง) ที่จะตื่นตาตื่นใจ สนุก มันส์ และคุ้มค่ากับการรอคอยทอม ตัน เซียง เกี๊ยบ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเซอร์คิท จำกัด กล่าวว่า “สำหรับการจัดงานในทุกครั้งของจีเซอร์คิทได้ให้ความสำคัญในการหาสถานที่จัดงานที่มีศักยภาพ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เดินทางได้สะดวก และต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครัน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเกย์ที่มีกำลังซื้อสูง โดยการจัดงานในครั้งนี้จะถูกจัดขึ้นทั้งหมด 4 วัน 6 ปาร์ตี้ แบ่งเป็น 4 ปาร์ตี้ กับ 4 ธีมในแต่ละวันที่ไม่ซ้ำ ทั้ง Neon Metropolis, Superheroes vs Supervillians, Space Opera และ 50 Shades of Gay ที่จะจัดขึ้นที่เซ็นทาราแกรนด์ และอีก 2 พูลปาร์ตี้ในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งจะจัดขึ้นที่สระว่ายน้ำของโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ที่สำคัญการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ในครั้งนี้เป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติให้มาเยือนกรุงเทพฯ และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ให้กลับมาเติบโตอย่างสดใสได้อีกครั้ง ยิ่งไปกว่านั้นการจัดงานนี้ยังสอดรับกับการจัดงาน INTERNATIONAL AMAZING SPLASH 2023 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) อีกด้วย คาดตลอดการจัดงาน 4 วันจะมีเงินสะพัดกว่า 200 ล้านบาท โรงแรม และที่พักใกล้กับสถานที่จัดงานถูกจองไปแล้วถึง 90%”ดังนั้น จากความสำเร็จของการจัดงานที่ผ่านมาของ ‘GCIRCUIT’ (จีเซอร์คิท) ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ และความแข็งแกร่งของแบรนด์ดิ้งของ ‘GCIRCUIT’ (จีเซอร์คิท) ว่าเป็นแบรนด์ผู้จัดงานอันดับหนึ่งในด้านการจัดเกย์แดนซ์เฟสติวัลของประเทศไทย ที่ได้สร้างประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่าง และแปลกใหม่ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานอยู่เสมอ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จึงทำให้ ‘GCIRCUIT’ (จีเซอร์คิท) ยังคงเป็นสุดยอดเกย์แดนซ์เฟสติวัลระดับเอเชีย และสามารถครองความเป็นหนึ่งในใจของกลุ่มเกย์จากทั่วประเทศ และในอนาคต ‘GCIRCUIT’ (จีเซอร์คิท) จะกลายเป็นเกย์เดสติเนชั่นระดับโลกในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมายังประเทศไทยได้อย่างแน่นอน