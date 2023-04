“มูจิ” เร่งขยายตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า

ผู้จัดการรายวัน360 - มูจิ ประเทศไทย (MUJI) เปิดตัว 5 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน หม้อหุงข้าว เตาอบ เครื่องดูดฝุ่น พัดลมตั้งพื้น และไดร์เป่าผม เสริมไลน์สินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน พบแฟนมูจิมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันที่เน้นฟังก์ชันแต่มีดีไซน์แบบมินิมัลสไตล์มูจิ หลังคัดสรรเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน MUJI วางจำหน่ายเต็มรูปแบบในประเทศไทย พร้อมจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก เช่น พัดลมตั้งโต๊ะ เครื่องพ่นควันอโรมา เป็นต้น เผยเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน MUJI ใหม่นายมาซาชิ โอกะ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายจัดซื้อ บริษัท มูจิ รีเทล (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า MUJI ยึดมั่นในปรัชญาที่ว่า “เราจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันในรูปทรงที่จำเป็นจริง ๆ" เพื่อให้การออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้งานได้จริงและใช้งานได้ยาวนาน ประกอบกับข้อมูลเชิงลึกของลูกค้ามูจิในประเทศไทยที่มีความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันที่เรียบง่าย เน้นการใช้งาน ในดีไซน์สไตล์มินิมัล ทำให้ MUJI ตัดสินใจนำเข้าผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดำรงชีวิตเข้ามาเปิดตัวและวางจำหน่ายในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด "The Simple Design that naturally blend into your life."“ปัจจุบัน มูจิ ประเทศไทย มีเครื่องใช้ไฟฟ้าจำหน่ายที่ร้าน MUJI ทุกสาขาบ้าง โดยเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก ได้แก่ พัดลมปรับอากาศไร้เสียง,พัดลมตั้งโต๊ะ,พัดลมพกพาและเครื่องพ่นอโรม่า แต่หลังจากที่เราได้เพิ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน MUJI เข้ามาจำหน่ายเพิ่มหลากหลายรายการมากขึ้น ทั้งเตียง เครื่องนอน โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมบริการออกแบบภายใน ทำให้แบรนด์ได้มองเห็นความต้องการของลูกค้าเพิ่มในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันที่เป็นสไตล์ MUJI เพื่อความกลมกลืนลงตัวกับภาพรวมที่อยู่อาศัยของลูกค้าที่ชอบความเรียบง่าย” นายมาซาชิกล่าวMUJI ได้เปิดตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันจำนวน 5 รายการคือ หม้อหุงข้าว เครื่องปิ้งขนมปัง เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย พัดผม รวมถึงไดร์เป่าผม ซึ่งได้รับการออกแบบในสไตล์ที่นุ่มนวลและประณีต มาในโทนสีขาวแบบเรียบง่าย สะอาดตา เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายในบ้านอย่างเป็นธรรมชาติ และกลมกลืนกับเครื่องใช้ภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นบนโต๊ะอาหาร โดยเน้นเจาะกลุ่มการใช้งานในพื้นที่บริเวณห้องครัว ห้องนั่งเล่น รวมถึงห้องน้ำ ซึ่งจะสังเกตได้ว่าห้องหรือบริเวณดังกล่าวถือว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ที่นำมาซึ่งความสะดวกสบาย MUJI จึงต้องการสนับสนุนการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนให้มีความสะดวกสบายได้อย่างลงตัว และกลมกลืนไปกับงานดีไซน์แบบฉบับ MUJI ที่เรียบง่ายและเข้าถึงได้กับทุกคนทั้งนี้ 5 เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ จาก MUJI ทุกรายการได้รับผลิตและรับรองคุณภาพตามมาตรฐานประเทศญี่ปุ่น (Japan Quality) ประกอบด้วย1. หม้อหุงข้าวไฟฟ้า (Rice Cooker) การออกแบบเรียบง่าย ฝาด้านบนที่มีพื้นผิวเรียบทำให้สามารถวางทัพพีไว้ด้านบนได้โดยไม่ต้องหาที่วาง หม้อความหนา 1.7 มม. ช่วยให้ความร้อนสม่ำเสมอ สามารถปรุงอาหารได้ง่ายขึ้น ฝาด้านในสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย พร้อมเมนูและฟังก์ชันสำหรับหุงข้าวขาว ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก แกงกะหรี่ โจ๊กหรือข้าวต้ม หุงข้าวได้สูงสุด 4 ถ้วยตวง หน้าจอมีแสดงฟังก์ชันการใช้งาน ทำให้ใช้งานได้ง่าย สามารถตั้งเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีได้สำหรับเมนูข้าวต้มหรือซุป โดยกดเพิ่มได้ครั้ง 1 ชั่วโมง สำหรับฟังก์ชันชั่วโมง และครั้งละ 5 นาที สำหรับฟังก์ชันนาที ราคา 3,900 บาท2. เตาปิ้งขนมปัง (Toaster Oven) เตาสามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 80 – 200 องศาเซลเซียสกำลังไฟ 1000 W ตั้งเวลาได้สูงสุดครั้งละ 30 นาที พร้อมเสียงเตือน ตะแกรงด้านล่างตัวเครื่องสามารถถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดได้ด้วยน้ำยาล้างจาน ตัวเครื่องใช้น้ำยาล้างจานผสมน้ำเช็ดทำความสะอาดได้ ราคา 2,990 บาท3. เครื่องดูดฝุ่น (Cordless Stick Vacuum Cleaner) เครื่องดูดฝุ่นสามารถปรับฟังก์ชันทำงานได้ 2 ระดับ ระดับมาตรฐานใช้งานได้ประมาณ 30 นาที ระดับสูงใช้งานได้ประมาณ 10 นาที ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง ใช้เวลาในการชาร์จประมาณ 3 ชั่วโมง มีจุดเด่นในเรื่องของความกระทัดรัด น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย สามารถวางอยู่ในห้องได้โดยไม่รู้สึกเกะกะ พกพาใช้งานได้สะดวก ทั้งในห้องนอน ห้องนั่งเล่น หรือแม้กระทั่งในรถยนต์สามารถถอดชิ้นส่วนเพื่อทำความสะอาดได้ ราคา 5,900 บาท ขาตั้งเครื่องดูดฝุ่น ราคา 1,190 บาท4. พัดลม (DC Electric Fan) ใบพัดอยู่ในระดับที่สูงพอดี พัดให้ลมสม่ำเสมอ เสียงของพัดลมเบาไม่รบกวน ด้วยเสียงรบกวนต่ำเพียง 30dB แม้กำลังสูง ใช้ใบพัด 7 ใบ สามารถหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน และมีประสิทธิภาพในการกวนอากาศขึ้น ปรับแรงลมได้ทั้งหมด 8 ระดับ (เลขคี่ไฟกระพริบ เลขคู่ไฟค้าง) การปรับส่ายของพัดลมได้เพียงกดปุ่มปรับค้างไว้ 2 วินาที สามารถตั้งเวลาปิดเครื่องได้ 1,2, 4, และ 6 ชั่วโมง ปรับพัดลมเงยขึ้นได้ 20 องศา และ ปรับลงได้ 14 องศา ซ้าย/ขวาได้ 30 องศา ใช้งานต่อเนื่องได้ 8 ชม. ราคา 3, 900 บาท5. เครื่องเป่าผมไอออนประจุลบ (Negative Ion Hair Dryer) มีระดับการเป่าลม 3 ระดับ แรง เบา และลมเย็น มีประจุไอออนลบช่วยให้ผมไม่เสีย ไม่ชี้ฟู กำลังไฟ 1200W พับด้ามจับได้ ราคา 2,490 บาทMUJI เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ในรูปแบบของธุรกิจแฟรนไชส์ โดยสามารถขยาย จำนวนสาขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนในปี พ.ศ. 2556 ได้ก่อตั้ง บริษัท มูจิ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจให้ MUJI ในประเทศไทย แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันธุรกิจของ MUJI ในประเทศไทยกำลังเติบโต มีสินค้าจำหน่ายมากกว่า 3,000 รายการ และมีสาขาจำนวน 29 แห่ง โดยรวมร้านมูจิ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์ สาขาใหม่ล่าสุด