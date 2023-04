7 เมษายน วันอนามัยโลก ซีพีเอฟ เดินหน้าพัฒนา “นวัตกรรมอาหาร” เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคทั่วโลก

กล่าวว่า วันที่ 7 เมษายน ของทุกปี องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) กำหนดให้เป็นวันอนามัยโลก (World Health Day) และปีนี้ครบรอบ 75 ปี ที่องค์การฯ รณรงค์ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ และส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ตามเป้าหมาย “สุขภาพดีถ้วนหน้า” (Health for All) โดย ซีพีเอฟ ในฐานะผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลก ยังคงเดินหน้าคิดค้น วิจัยและพัฒนา เพื่อนำวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมมาพัฒนาอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อลดการสูญเสีย สร้างระบบอาหารมั่นคงและยั่งยืนให้ประชากรโลกนางนลินี กล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตอาหารเฉพาะกลุ่ม จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ รายงานว่า ปัจจุบันประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดในโลกจำนวน 12 ล้านคน ซึ่งคนกลุ่มนี้ต้องการอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม ย่อยง่าย ให้พลังงานต่ำ รสชาติอร่อย ซึ่ง ซีพีเอฟ กำลังวิจัยอาหารจากพืชท้องถิ่น ปรับรสชาติอาหารให้พอดีกับความชอบของผู้สูงอายุในแต่ละภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้รับประทานอาหารอย่างมีความสุขและได้รับสารอาหารครบถ้วนนอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพที่ดี ด้วยอาหารที่มีปริมาณโซเดียมและไขมันต่ำ ที่ยังคงรสชาติอร่อย ช่วยป้องกันการเกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อ NCDs (Non-Communicable diseases) ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลกและของประเทศไทย รวมทั้งอาหารสำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพที่ต้องการคุณค่าทางโภชนาการที่แตกต่างจากคนสุขภาพดี ล่าสุด บริษัทฯ ร่วมมือกับศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลลำปาง ในการพัฒนาอาหารที่ช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน สามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้น นางนลินี กล่าวนางนลินี กล่าวเพิ่มเติมว่า การผลิตนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญ ที่บริษัทฯ ร่วมมือกับสตาร์ทอัพ และองค์กรวิจัยทั่วโลก เพื่อวิจัยและพัฒนาอาหารที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น โปรตีนจากพืช (plant- based meat) ให้มีรสชาติอร่อยเหมือนเนื้อสัตว์มากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่รักสุขภาพและรักษ์โลกที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องซีพีเอฟ ส่งมอบอาหารให้ผู้บริโภคทั่วโลกกว่า 4 พันล้านคน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” เพื่อตอบโจทย์ Health and Wellness ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภคทั่วโลก ร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารโลก ซึ่งเป็นหนึ่งใน 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ