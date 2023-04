‘ดรีม - พรพิมล อัครเดชาวุฒิ’ เปิดประสบการณ์กว่า 10 ปี ในวงการธุรกิจแฟรนไชส์ การันตีธุรกิจห้าดาว ยืนหนึ่ง ‘เพื่อนทางธุรกิจ’

“เริ่มแรกทำธุรกิจในลักษณะของตัวแทนจำหน่าย ที่ต้องทำงานทั้งวัน ทุกเวลา บางครั้งกว่าจะได้กลับบ้าน 2-3 ทุ่ม ทุกอย่างมีรายละเอียดที่เราต้องทำเองต้องทุ่มทั้งตัวกับงานที่ทำ จึงเริ่มมองหาธุรกิจอื่นๆที่จะช่วยให้มีเวลาให้กับตัวเองและครอบครัว จากระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยไม่ต้องคอยเฝ้าเอง สามารถตรวจสอบได้ คำตอบที่ได้คือ ธุรกิจแฟรนไชส์ ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาทำมาหลายแบรนด์มาก เจ็บหนักแทบทุกแบรนด์ที่ทำ จนถึงต้องเจอกับมามากมาย กว่าจะมาลงตัวที่ธุรกิจห้าดาวอย่างวันนี้”หรือนักธุรกิจผู้อยู่ในวงการแฟรนไชส์มานานกว่าสิบปี ซึ่งในที่สุดก็ค้นพบที่พร้อมเดิมหน้าสู่ความสำเร็จดรีมเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาว่า ด้วยความที่ต้องการเป็นผู้รับสิทธิ์ในธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้สิทธิ์จากบริษัทแม่ในต่างประเทศ หรือเป็นเจ้าของ Master Franchise จึงได้ดีลซื้อแบรนด์จากต่างประเทศ โดยมีการเดินทางไปฝึกอบรมถึงต่างประเทศ ทั้งสิงคโปร์ ญี่ปุ่น เพราะอยากเป็นเจ้าของแบรนด์ระดับโลกบ้าง แต่เมื่อมาเปิดแบรนด์จริงในประเทศไทยกลับไม่ประสบความสำเร็จ กลายเป็นประสบการณ์ราคาแพง กับเงินลงทุนที่สูงถึง 7-8 หลักเวลานั้นต้องกลับมามองหาธุรกิจอะไรที่จะตอบโจทย์ความต้องการของตัวเอง ที่อยากหาธุรกิจที่มั่นคงและมีความยั่งยืน จนมาพบกับ ธุรกิจห้าดาว ซึ่งเป็นธุรกิจอาหารที่คนสามารถรับประทานได้ทุกวัน คนคุ้นเคยกับเมนูอาหารไทยๆ เลือกรับประทานได้ตามความต้องการสำหรับสาขาแรกที่ลงทุนตั้งอยู่ภายในปั๊มปตท.เทพารักษ์ ซึ่งดรีมและทีมงานห้าดาว ลงสำรวจพื้นที่สำรวจและเห็นตรงกันว่าเป็นจุดที่เหมาะสมสำหรับเปิดร้าน และด้วยทีมห้าดาวมีข้อมูลสนับสนุนที่ดี ทำให้รู้ยอดขายร้านอื่นๆในปั๊ม รู้จำนวนผู้เข้าใช้บริการในปั๊ม และข้อมูลอื่นๆ ทำให้รู้ว่าจุดนี้ดีและน่าลงทุน ดรีมจึงลงทุนกับ ร้านกระทะเหล็ก (Iron Pan) โดยให้ความสำคัญกับเรื่องรสชาติเป็นพิเศษ ซึ่งเรื่องนี้ทางห้าดาวพัฒนาได้ดีมากอยู่แล้ว ไม่มีปัญหาเรื่องรสชาติที่ไม่สม่ำเสมอ ที่มักเกิดกับแฟรนไชส์ร้านอาหารทั่วไปเมื่อเริ่มต้นทีมห้าดาวจะเข้าดูแล ทั้งเรื่องแบบร้าน สถาปัตย์ การตกแต่ง เรียกว่าเข้ามาเป็นเพื่อนที่ปรึกษา (The Operator) ให้ตั้งแต่แรก ผนวกกับประสบการณ์ที่ตนเองทำมาตลอด 10 ปี การทำร้านนี้จึงเหมือนการช่วยกันพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ต่างคนต่างช่วยกันออกความคิดเห็น ขณะเดียวกันก็มีการฝึกอบรมพนักงานใหม่ทันที โดยทีมฝึกอบรม (The Training) จะมาเป็นเพื่อนคอยแนะนำ มาดูแลทำให้อุ่นใจว่าทีมงานจะประคองจนร้านตั้งตัวได้ ทำเองได้ และยังมีทีมการตลาดมาช่วย ออกสื่อโปรโมชั่น ส่งเสริมการขายต่างๆ ช่วยลดต้นทุนส่วนนี้ให้ผู้ประกอบการได้อย่างมากที่สำคัญด้วยลักษณะร้านที่ทำครัวโชว์หน้าร้าน ด้วยแนวคิดว่า อาหารจะอร่อยหรือไม่ นอกจากการปรุงแล้ว ลีลาก็มีส่วน ส่วนการปรุงเมนูต่างๆห้าดาวก็มีสูตรที่พัฒนาแล้วว่าอร่อย มีสูตรการปรุงที่ได้มาตรฐานไม่ได้ปรุงตามอารมณ์ ทำให้ความอร่อยเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นหัวใจ แม้แต่การจัดจานก็สำคัญจะมีการกำหนดรูปแบบที่เหมาะสม เช่นเมนูข้าว จะจัดข้าวที่มุมขวาของจาน อาหารอยู่มุมซ้าย ด้วยรายละเอียดเหล่านี้ ทำให้ถูกใจลูกค้า จนบางคนฝากท้องไว้กับที่ร้าน ทั้งมื้อเช้าและมื้อกลางวันดรีม กล่าวหลังจากเปิดร้านแรกที่เทพารักษ์ได้ 1 เดือน เธอตัดสินใจขยายร้านไปที่ที่ห้างเมกาบางนา ซึ่งมีร้านอาหารอยู่แล้ว และทำเลร้านค่อนข้างดี และมีความต้องการเมนูข้าวเพิ่มขึ้น เมื่อเรามีข้อมูลเบื้องต้นอยู่แล้ว และมั่นใจในรสชาติ ราคาจับต้องได้ และมีทีมสนับสนุนที่ดี เมื่อผนวกกับประสบการณ์ที่มี จึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะเริ่มทำร้านอีกสาขาในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ยังลงทุนกับ ร้านไฮพอร์ค (Hi Pork) และวางแผนกับโปรเจคต่อๆไปกับธุรกิจห้าดาวเมื่อถามถึงในการทำธุรกิจแฟรนไชส์ คือต้องได้มาตรฐานต้องดูว่าสถานที่ตั้ง (Location) เหมาะกับธุรกิจอะไร มากกว่าที่มีสินค้าอยู่ในมือแล้วจับไปวางตรงไหนก็ได้ ต้องสมมุติว่าตัวเองว่าเป็นลูกค้า แล้วตัวเราต้องการอะไรในจุดนั้นเป็นรูปแบบขององค์กรขนาดใหญ่ ให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการ เป็นความสบายใจที่สามารถเดินหน้าธุรกิจแบบโปร่งใส สินค้าไม่มีค่าใช้จ่ายแฝง สิ่งไหนที่ควรปรับปรุง สามารถสะท้อนซึ่งกันและกันได้ตลอด หากมีข้อผิดพลาดก็รีบจัดการ เพื่อให้ร้านดรีม สรุปประสบการณ์กว่า 10 ปี ที่ผ่านมา แน่นอนว่าในความสำเร็จย่อมมีบาดแผลเป็นธรรมดา แต่หญิงแกร่งคนนี้ก็ไม่เคยยอมแพ้ และยังเดินหน้าทำตามความฝันจนสำเร็จได้ด้วย เพื่อนแท้ทางธุรกิจอย่างธุรกิจห้าดาว