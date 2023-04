The 1 Exclusive ผนึก 11 เครือโรงแรม Exclusive Diningสมาชิกตลอดปี 2566

The 1 Exclusive ผู้นำโปรแกรมดูแลกลุ่มลูกค้าระดับพรีเมียม (Wealth Customer Segment) ของ The 1 อันดับหนึ่งในประเทศไทยภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล สานต่อวิสัยทัศน์ Ultimate Experience Curation ผนึกกำลังพาร์ทเนอร์ธุรกิจโรงแรมชั้นนำทั่วไทย ขยาย Exclusive Privileges ครอบคลุมไลฟ์สไตล์เหนือระดับในกลุ่ม Hotel Dining รวบรวมกว่า 160 ห้องอาหารชื่อดังจาก 11 เครือโรงแรมชั้นนำ อาทิ Park Hyatt Bangkok, SALA, Centara Hotels & Resorts, Banyan Tree Bangkok, The St.Regis Bangkok, Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok, JW Mariott Hotel Bangkok , Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park, Anantara Siam Bangkok, The Landmark Bangkok, The Okura Prestige Bangkok ให้สมาชิก The 1 Exclusive ได้ดื่มด่ำกับการฉลองให้กับช่วงเวลาพิเศษของชีวิตได้ยิ่งกว่าที่เคยตลอดทั้งปี พร้อมส่วนลดสูงสุดถึง 50% ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566 โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้บน The 1 APPสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก The 1 Exclusive เท่านั้น! สัมผัส Exclusive Dining Experience มื้อพิเศษเพื่อคุณและคนที่คุณรัก ณ ห้องอาหารในโรงแรมชั้นนำทั่วประเทศ พร้อมส่วนลดพิเศษกว่าใคร ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566• Park Hyatt Bangkok รับส่วนลดทันที 15% ที่ห้องอาหาร Embassy Room – Catalan Cuisine• SALA รับส่วนลดทันที 20% สำหรับค่าอาหารที่ห้องอาหาร sala hilltop restaurant ที่โรงแรม sala khaoyai และห้องอาหาร sala bang pa-in eatery and bar ที่โรงแรม sala bang pa-in• Centara Hotels & Resorts รับส่วนลดทันที 15% ทุกห้องอาหารในเครือโรงแรม Centara *ยกเว้นโรงแรม ROUKH KIRI KHAO YAI• Banyan Tree Bangkok• รับส่วนลดทันที 30% เฉพาะค่าอาหารที่ห้องอาหาร Vertigo TOO, ห้องอาหาร Romsai, ห้องอาหาร Saffron และห้องอาหาร Saffron Sky Garden• รับส่วนลดทันที 20% เฉพาะค่าอาหาร ที่ห้องอาหาร Baiyun และห้องอาหาร Saffron Cruise• The St.Regis Bangkok รับส่วนลดทันที 15% ที่ห้องอาหาร Viu *เฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่ม• Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok รับส่วนลดทันที 15% ที่ร้าน Berthold Delikatessen• JW Mariott Hotel Bangkok รับส่วนลดทันที 10% ที่ห้องอาหาร JW Café, ห้องอาหาร New YorkSteakhouse, ห้องอาหาร Tsu Japanese Restaurant, ห้องอาหาร Nami Teppanyaki Steakhouse และ ห้องอาหาร Man Ho Chinese Restaurant• Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park รับส่วนลดทันที 10% ที่ห้องอาหาร Goji Kitchen + Bar และห้องอาหาร Pagoda Chinese Restaurant• Anantara Siam Bangkok รับส่วนลดทันที 10% ที่ห้องอาหาร AQUA Bar, ห้องอาหาร Biscotti, ห้องอาหารMadison, ห้องอาหาร Shintaro, ห้องอาหาร Spice Market, ร้าน Guilty Bangkok, ร้าน Mocha & Muffins, ร้าน The Lobby และร้านดังจากลอนดอนเปิดใหม่ล่าสุด Café Wolseley• The Landmark Bangkok รับสิทธิ์มา 2 จ่าย 1 ทันที ที่ห้องอาหาร Atrium Restaurant• The Okura Prestige Bangkok รับส่วนลดค่าอาหารทันที 10% ที่ห้องอาหาร Up & Above Restaurant and Bar *เฉพาะการสั่งอาหารแบบ à la carte