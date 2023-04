ไอคอนสยาม หนุนสงกรานต์ จัดงาน “ไอคอนสยาม มหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์ ๒๕๖๖”

นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เปิดเผยว่า ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา และยังเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพมหานครและประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดงานมหาสงกรานต์ “THE ICONIC SONGKRAN FESTIVAL 2023 ไอคอนสยาม มหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์ ๒๕๖๖” ทุ่มงบกว่า 20 ล้านบาท ร่วมสืบสานประเพณีไทยอันทรงคุณค่า เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีสงกรานต์ของไทยกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เพื่อยกให้เป็น "มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การเปิดพื้นที่ริเวอร์ พาร์ค เพื่อจัดเทศกาลให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีในครั้งนี้ จึงเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ส่งเสริมให้สงกรานต์วิถีไทย ก้าวสู่ความเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศเทียบเท่ามรดกโลก สอดคล้องกับ Core Value ของไอคอนสยามที่มีเป้าหมายในการนำมรดกทางวัฒนธรรมไทยมาเชิดชู ผสมผสานความร่วมสมัย นำเสนอสู่อนาคต หรือ Heritage to Future พร้อมกับการสืบสานและเสริมสร้างภาพลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป ซึ่งเชื่อว่า เทศกาลสงกรานต์ปีนี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้มาเยือนไอคอนสยามเพิ่มขึ้น 100% จากปีที่ผ่านมา“โดยตั้งแต่ต้นปีพบว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวจีน รวมถึงประเทศในแถบเอเชีย และจากทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามาจำนวนมาก คาดการณ์ว่าปี 2566 จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยทั้งสิ้นถึง 30 ล้านคน เป็นสัญญาณบวกแสดงถึงการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว ที่ตามมาคือเศรษฐกิจขยายตัว ส่งผลให้แนวโน้มการใช้จ่ายประชาชนคึกคักมากกว่าทุกๆ ปี นอกจากนั้น ผลสำรวจจาก แกร็ป ประเทศไทย พบว่า ไอคอนสยามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่ชาวต่างชาติชอบไปมากที่สุด ตอกย้ำถึงความเป็นแลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพียงหนึ่งเดียวที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาเยือน” นายสุพจน์ กล่าวนายสุพจน์ กล่าวต่อไปว่า กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ไอคอนสยาม และองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชน ได้แก่ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, เมืองสุขสยาม, บริษัท ห้าตะขาบ (ซิม เทียน ฮ้อ) จำกัด, แป้งตรางู, บ้านทองสมสมัย, น้ำอบนางลอย, สมาคมการค้าและธุรกิจริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกันรังสรรค์งาน “ไอคอนสยาม มหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์ ๒๕๖๖” (THE ICONIC SONGKRAN FESTIVAL 2023) ภายใต้แนวคิด Blooming ซึ่งสื่อถึงความเบิกบาน การเริ่มต้นใหม่ การได้กลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอีกครั้ง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 อย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปี อลังการกับขบวนแห่นางสงกรานต์ที่สวยงามวิจิตรแบบไทย เสริมสิริมงคลสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง พร้อมสนุกสนานกับการสาดน้ำสงกรานต์ริมเจ้าพระยา และการแสดงดนตรีของศิลปินชั้นนำ ครบทั้งสายมูที่มองหาความเป็นมงคล สายกิน สายช้อป ตอบโจทย์ครบทุกกลุ่มทั้งครอบครัว คนรุ่นใหม่ รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลกพร้อมกันนี้เพื่อร่วมเชิดชู สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ไอคอนสยามเตรียมพร้อมจัดพิธีเปิดงานไอคอนสยาม มหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์ ๒๕๖๖ ในวันที่ 11 เมษายน 2566 พร้อมด้วยไฮไลต์สุดพิเศษที่นักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมกับบรรยากาศขบวนแห่นางสงกรานต์ ที่มีความงดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดริมแม่น้ำเจ้าพระยา นำโดยนักแสดงสาวชื่อดัง ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ สวมบทบาทนางกิมิทาเทวี นางสงกรานต์ประจำปี 2566 ซึ่งมีความงดงามของการแต่งกายด้วยชุดไทยอันวิจิตรสวยงาม พร้อมสวมใส่เครื่องประดับไทยโบราณ หาชมได้ยาก อายุไม่ต่ำกว่า 100 ปี ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมด้วย และอีกหนึ่งไฮไลต์ของปีนี้คือขบวนแห่นางสงกรานต์ในวันมหาสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 2566 นำโดย อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี 2563 และผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายการประกวดมิสยูนิเวิร์สครั้งที่ 69 เผยโฉมในเครื่องแต่งกายเสมือนนางกษัตริยาสมัยสุโขทัย ประดับด้วยเครื่องถนิมพิมพาภรณ์ทองคำล้ำค่า หลังจากนั้น ทุกท่านสามารถสนุกสุดมันส์ไปกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำ อาทิ Three Man Down, Tilly Birds, ATLAS และอีกมากมายที่จะมาสร้างสีสันภายในงานเป็นประจำทุกวัน อีกทั้งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสการแสดงทางวัฒนธรรมของไทย ผสานความสนุกสนานจากการสาดน้ำสงกรานต์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดทั้งวัน ภายใต้มาตรการความปลอดภัย ท่ามกลางบรรยากาศการตกแต่งดอกไม้นานาชนิดสีสันสดใส ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น Gขอเชิญพุทธศาสนิกชนรับความสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทย สรงน้ำพระพุทธรูปเกสรดอกไม้องค์จำลอง จากวัดสารพัฒนึก จังหวัดอุบลราชธานี ตามตำนานพระพุทธรูปเกสรดอกไม้องค์จริง เป็นพระโบราณสมัยรัชกาลที่ 5 ที่สร้างเพียง 5 องค์ในประเทศไทย โดยสร้างจากดอกไม้ที่ประชาชนนำมาถวายพระแก้วมรกต มีความศักดิ์สิทธิ์ในการขอความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และโชคลาภ นอกจากนี้ขอเชิญร่วมทำบุญพระพุทธรูปประจำวันเกิด ซึ่งได้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ รัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1 ตลอดจนเพลิดเพลินไปกับการเลือกซื้อสินค้า จากร้านดัง ทั้งของใช้ของฝากมากมายพร้อมด้วยกิจกรรมเวิร์กชอป ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น Mขอเชิญสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรม วิถีไทย วิถีชุมชน สืบสานวัฒนธรรมไทย 4 ภาค ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G กับกิจกรรม “สุขสยาม สราญสุข ชื่นอุรา น่าสบาย” ตั้งแต่วันที่ 8-20 เมษายน 2566 ร่วมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ชมลีลาการชกมวยทะเล และการแสดงทางวัฒนธรรม อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจานเด็ด จากร้านค้าชุมชน กิจกรรมเวิร์คช้อปเอกลักษณ์ความเป็นไทย รวมถึง “ไอซีเอส” Lifestyle Complex แห่งใหม่ย่านฝั่งธนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามไอคอนสยาม ยังได้จัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลสงกรานต์เช่นกันในงาน ICS Songkran Festival ณ Event Space ชั้น M ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 17 เมษายน 2566 พบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้า ขนม และของสะสมมากมาย พบกับกิจกรรมรื่นเริงแบบจัดเต็มตลอดช่วงวันสงกรานต์อีกด้วยไอคอนสยามสาดความสุขให้นักช้อปทุกท่าน กับโปรโมชั่นแคมเปญ ไอคอนสยาม สงกรานต์ มั่งมีศรีสุข 2023 ช็อปฉ่ำใจ กับโปรสุดเบิกบานรับสงกรานต์ แลกรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.2 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 7 เม.ย. 66 – 6 พ.ค. 66 สำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เพียงซื้อสินค้าและบริการภายในไอคอนสยาม รวมสยาม ทาคาชิมายะ ครบตามเงื่อนไข สามารถแลกรับ VIZ COIN มูลค่าสูงสุด 400 บาท พิเศษยิ่งขึ้น! ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 เม.ย. 66 เพียง 5 วันเท่านั้น สำหรับ VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp ช้อปครบตามเงื่อนไข แลกรับ Lotus's Privé Cash Coupon และ VIZ COIN มูลค่าสูงสุด 800 บาทสำหรับ ไอซีเอส Lifestyle Complex ได้มอบความพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กับแคมเปญโปรโมชั่น ไอซีเอส สงกรานต์ มั่งมีศรีสุข 2023 ระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2566 – 21 พฤษภาคม 2566 สำหรับ สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp ซื้อสินค้าภายในช็อปในไอซีเอส (ยกเว้นอาหาร เครื่องดื่ม แลกโลตัส พรีเว่) ครบ 1,500 บาท แลกรับ SUMMER BAG 1 ใบ มูลค่า 250 บาท หรือช็อปสินค้าภายโลตัส พรีเว่, อาหาร และเครื่องดื่มภายในไอซีเอส ครบ 800 บาท รับคูปองส่วนลดจาก Lotus's Privé มูลค่า 50 บาททันที ***ตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขายเที่ยวสงกรานต์อย่างสนุกและปลอดภัย พร้อมเพลิดเพลินไปกับช้อปปิ้งต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทยในงาน “THE ICONIC SONGKRAN FESTIVAL 2023” ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1338 หรือ www.iconsiam.com และ Facebook : ICONSIAM