กรมพัฒน์ฯ จับมือ Biz Club Thailand ศูนย์การค้าซีคอน บางแค และพันธมิตรภาคธุรกิจ เปิดพื้นที่จัดงาน Biz Club Fair 2023 By DBD

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ Biz Club Thailand ศูนย์การค้าซีคอน บางแค และพันธมิตรภาคธุรกิจ เปิดพื้นที่จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า Biz Club Fair 2023 By DBD ช่วยเหลือผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอี กว่า 100 ราย สินค้ามากกว่า 300 รายการ ในราคาสุดพิเศษต่ำกว่าปกติร้อยละ 10-20 เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้ประชาชน กำหนดจัดงาน 2 ครั้ง : ครั้งแรก วันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2566 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 6 - 10 เมษายน 2566 ณ ชั้น B ศูนย์การค้าซีคอน บางแค กรุงเทพฯนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “วันนี้ (วันที่ 30 มีนาคม 2566) ได้มาเป็นประธานเปิดงาน Biz Club Fair 2023 By DBD ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand และพันธมิตรภาคธุรกิจ นำผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอี ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club กว่า 100 ธุรกิจ ที่กระทรวงพาณิชย์ให้การสนับสนุนส่งเสริม ร่วมออกงานแสดงและจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษต่ำกว่าปกติร้อยละ 10 - 20 เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้ประชาชน ณ ชั้น B ศูนย์การค้าซีคอน บางแค กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดงานฯ ขึ้น 2 ครั้ง ครั้งแรก ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2566 (สินค้าจากภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 - 10 เมษายน 2566 (สินค้าจากภาคเหนือ และภาคกลาง) โดยนำสินค้าดีเด่นแต่ละภาคมาให้เลือกชมเลือกซื้อ กว่า 300 รายการ ประกอบด้วย เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ ของใช้ ของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก เครื่องประดับ และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ฯลฯภายในงานยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนที่สนใจเข้าร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการ MOC Biz Club ที่ออกงาน เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มพันธมิตรทางการค้า ต่อยอดและขยายธุรกิจร่วมกัน โดยผู้ประกอบการสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และแผนการร่วมลงทุนกับนักลงทุน ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ MOC Biz Club และผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอีในการขยายตลาด พบปะกลุ่มผู้บริโภคที่มีความหลากหลาย เปิดมุมมองและเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ รวมทั้ง ทดลองตลาดตามสถานที่ต่างๆ นอกจากร้านค้าที่เปิดอยู่และการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงและเข้าใจความต้องการสินค้าและบริการของผู้บริโภคได้โดยตรง และนำความต้องการนั้นมาพัฒนาต่อยอดสินค้า และบริการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการ ขณะที่ผู้บริโภคก็จะได้รับสินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการ ของตนเองจริงๆขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมซื้อของฝากของที่ระลึกกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะถึงนี้กับสินค้าราคาสุดพิเศษจากกลุ่มผู้ประกอบการ MOC Biz Club ที่มีให้เลือกสรรอย่างมากมาย รวมทั้ง นักธุรกิจที่ต้องการ หาพันธมิตรทางการค้าเพื่อร่วมลงทุนและต่อยอดธุรกิจ โดยพบกันที่งาน Biz Club Fair 2023 By DBD ทั้ง 2 ครั้ง ณ ชั้น B ศูนย์การค้าซีคอน บางแค กรุงเทพมหานครครั้งแรก วันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2566 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 6 - 10 เมษายน 2566ซึ่งนอกจากจะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีหลากหลายรายการแล้ว ยังเป็นการให้กำลังใจและช่วยเหลือผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอีของไทยอีกทางหนึ่งด้วย” อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 4445 สายด่วน 1570 และ e-Mail : dcrprov@dbd.go.th และ www.dbd.go.thข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2566 มีผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศ จำนวน 13,535 ราย แบ่งเป็น ภาคกลาง (18 จังหวัด) 3,897 ราย (ร้อยละ 28.79) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด) 3,721 ราย (ร้อยละ 27.49) ภาคเหนือ (17 จังหวัด) 3,153 ราย (ร้อยละ 23.30) ภาคใต้ (14 จังหวัด) 1,463 ราย (ร้อยละ 10.81) และภาคตะวันออก (8 จังหวัด) 1,301 ราย (ร้อยละ 9.61)