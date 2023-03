อสมท ปรับผังคลื่นวิทยุครั้งใหญ่ ดึงนักจัดดังร่วมเร่งขยายออนไลน์

ผู้จัดการรายวัน 360 - MCOT Radio Network ประกาศเดินหน้าธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ 47 คลื่น กางแผนปี 66 “โฟกัสปรับผังรายการ ชูคอนเทนท์ชัด เจาะกลุ่มเป้าหมาย ดึงนักจัดคนดังจัดเต็มทุกหน้าปัดคลื่น เร่งขยายฐานสู่ออนไลน์ เต็มตัว ตั้งเป้าออนกราวด์ อีเวนท์ เสริมรายได้วิทยุกลับมาโตรับท่องเที่ยวฟื้นนายผาติยุทธ ใจสว่าง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานผลิตภัณฑ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ที่ผ่านมาธุรกิจวิทยุมีพัฒนาการและการปรับตัวมาโดยตลอด เนื่องจาก เทรนด์การฟังวิทยุในช่วง 5 – 10 ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนไปมาก จากแค่ฟังผ่านเครื่องรับวิทยุมาเป็นการฟังผ่านออนไลน์มากขึ้น ทั้งผ่านแอปพลิเคชันหรือสตรีมมิ่ง ผู้ที่อยู่ในธุรกิจวิทยุจึงต้องเร่งปรับตัว ทั้งพัฒนาคอนเทนท์และการเข้าถึงผู้ฟังผ่าน Device ต่างๆให้ง่ายยิ่งขึ้นMCOT Radio Network ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าธุรกิจวิทยุ ตอกย้ำจุดแข็งที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเตรียมแผน ปี 2566 ปรับผังรายการทั้งสถานีส่วนกลาง 6 คลื่น และภูมิภาค 41 คลื่น พร้อมเดินหน้าขยายดิจิทัลแพลตฟอร์มควบคู่พัฒนาคอนเทนท์ตอบโจทย์ผู้ฟังทุกกลุ่ม ไฮไลท์สำหรับการปรับผังรายการวิทยุ ในปี 2566 MCOT Radio Network มุ่งปรับผังรายการในแต่ละสถานีวิทยุ โดยพัฒนาเนื้อหารายการเดิมให้เข้มข้นตอบโจทย์ผู้ฟัง ขณะเดียวกัน ก็เสริมทัพรายการใหม่ให้ชัดเจนตามคาแรคเตอร์ของแต่ละสถานี พร้อมนักจัดรายการรุ่นใหม่และรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มาสร้างความแข็งแกร่งให้ MCOT Radio Network ทั้ง On air , Online และ On Ground Eventนายผาติยุทธ กล่าวต่อว่า “ปรับแรกเริ่มที่ On Air ปรับทันที เมษายนนี้ LTM FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานคร คลื่นเพลงลูกทุ่งที่ครองอันดับ 1 อย่างต่อเนื่อง พร้อมเป็น “เพื่อนยามเหงาเข้าใจคุณ” เสริมทัพนักจัดรายการหน้าใหม่ โอ๊ต คณิต, คริสโตเฟอร์ เชฟ (The Star 9), ซาย สวนศรี, เมย์ ธิชา และพิมดา พร้อมการกลับมาของมหกรรมคอนเสิร์ตของคนลูกทุ่งที่คุณคิดถึงThinking Radio FM 96.5 MHz คลื่นความคิด พร้อมเปิดคลื่นวิทยุ ให้เป็นคลังความรู้ ครอบคลุมเนื้อหารายการทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ การลงทุน การเมือง เทคโนโลยี ขนทัพนักจัดรายการแบบยกเซเลบจาก ทุกวงการมาอยู่ที่นี่ และยังเข้าถึงผู้ฟังทุกกลุ่ม ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์Active Radio FM 99 MHz คลื่นเมืองไทยแข็งแรง คลื่นที่ครบทั้งกีฬา สุขภาพ และท่องเที่ยวเสริม ความแข็งแกร่งด้วย ผู้ประกาศข่าวสำนักข่าวไทย ที่รักการดูแลสุขภาพเป็นชีวิตจิตใจ นุ่น - ชุติมา พึ่งความสุข, เปิ้ล - กุลธิดา สิริอิสสระนันท์ และหมอบิ้วด์ - นพ.ภีมณพัชญ์ ธนชาญวิศิษฐ์ เสริมความเก๋าด้านกีฬาด้วย ป๋ายาว กัลโช่ และร่วมส่งแรงใจ ให้นักสู้หัวใจไม่แพ้ กับเรื่องราวของนักกีฬาพาราลิมปิกไทยMCOT NEWS FM 100.5 MHz คลื่นที่ข่าวเข้มที่สุดในประเทศ พรั่งพร้อมไปด้วยนักจัดรายการมืออาชีพ และ ทีมข่าวที่ รู้ทัน รู้ลึก รู้จริง รู้ทุกสิ่ง ที่เป็นข่าวมาอัพเดทข่าวแบบเรียลไทม์ ชัดเจน แม่นยำ ฉับไว บนทุกแพลตฟอร์มและตลอดทั้งปีกับ ASEAN TOUR เดินทางไปพร้อมกับวิทยากรชื่อดังของเมืองไทย ได้เที่ยวครบ แน่นทุกสาระความรู้ และ Exclusive Talk กับนักจัดรายการชื่อดัง อาทิ สุวิช สุทธิประภา , ดำรง พุฒตาล และอาจารย์บ้วน - อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์MET 107 FM “Discover the new journey” เต็มอิ่มกับเพลงสากลที่ฮิตติดเทรนด์จากทั่วโลกกับเหล่า METSTER ดีเจแมพ-วงศธร, ดีเจต้น-ธนษิต, ดีเจอร-พัทธ์ธีรา, ดีเจเต๋อ-รัฐนันท์, ดีเจปาล์ม-ฐิตวินน์, ดีเจบอมบ์ ดีเจบาร์จ - กัลย์ยุทธพงศ์, ดีเจแบงค์ - อนุสิทธิ พร้อมการเดินทางครั้งใหม่ที่สนุกกว่าเดิมกับ MET World Tour ที่จะพา คุณออกเดินทางไปกับเราทั่วโลกMellow POP ออนไลน์แพลตฟอร์ม แถวหน้าของเมืองไทย “ฟินทุกความป็อป ปังทุกเพลย์ลิสต์” การันตีความ ป็อบ ด้วยเหล่าดีเจสายอินฟลูเอนเซอร์ อาทิ ดีเจคิมม่อน, ดีเจต้น - ธนษิต, ดีเจปาร์ตี้, ดีเจโด่ง เอาใจทั้งสาย T-POP และ Asian แถมฟังแล้วไม่ตกเทรนด์กับเพลงฮิตติดกระแส ในโลกออนไลน์การปรับทัพครั้งใหม่ของ MCOT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุ อสมท ภูมิภาค 41 สถานีทั่วประเทศ “MCOT Radio Go Green” ชูกลยุทธ์เล่าเรื่องข้ามสื่อ (Transmedia Storytelling) ด้วยการดึงจุดแข็งของข่าวบันเทิง ไนน์เอ็นเตอร์เทน ช่อง 9 กด 30 ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสื่อบันเทิงอันดับต้นๆ ของประเทศที่น่าเชื่อถือ มาเล่าใหม่ ใน “รายการตกมันส์สนั่นทุ่ง” เม้ามอย สดมันส์ ข่าวในวงการบันเทิง โดยพิธีกรตกมันส์บันเทิง ออกอากาศในช่วง Network เครือข่ายสถานีวิทยุฯ อสมท ภูมิภาค 41 สถานี ปิดท้ายปรับ รับขยาย สู่แพลตฟอร์ม Online ด้วยการดึงรายการเด็ด ผลิตรายการใหม่ ที่จะทำให้คุณได้รับรู้ รับฟัง เรื่องราว ข่าวสาร ครบทุกเรื่อง ทุกรสชาติ กับวิทยุ อสมท บนแพลตฟอร์มออนไลน์ เร็วๆ นี้ส่วน On Ground Event จัดเต็มทุกพื้นที่หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 คลี่คลายรับท่องเที่ยวฟื้นเตรียมพร้อมกว่า 30 อีเวนท์ และทริปพิเศษ พาคุณเที่ยวข้ามภาค ข้ามจังหวัด กับ MCOT Radio Trip ตลอดปี เอาใจสายกีฬาและสุขภาพ พลาดไม่ได้กับ MCOT RUN วิ่ง 4 ภาค 4 จังหวัด 4 สไตล์ วิ่งชมธรรมชาติ จ.น่าน, วิ่งเลาะริมน้ำโขง จ.นครพนม, วิ่งชมสวน จ.ชลบุรี, วิ่งรับลมทะเลบนหาดทราย จ.สงขลา, มหกรรมคอนเสิร์ตเอาใจผู้ใช้แรงงาน ฯลฯ คาดว่าการผนึกกำลังจัด ออนกราวด์ อีเวนท์ ของ 47 คลื่น อสมท ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จะช่วยเสริมรายได้ให้กับวิทยุกลับมาโตขึ้นอย่างแน่นอน”