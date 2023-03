“พานาโซนิค” ควบทีมขาย-บริการ

ผู้จัดการรายวัน 360 -พานาโซนิค เดินหน้าสู่ผู้นำ Professional Service Provider ประกาศโอนธุรกิจ บริษัท พานาโซนิค เอ.พี. เซลส์​ (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารวมกับ บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ PSTH รุกคืบการรวมทีมขาย และบริการไว้หนึ่งเดียวตามภายใต้แนวคิด One Panasonic & One Teamมร. ฮิเดคาสึ อิโตะ ซีอีโอ กลุ่มบริษัทพานาโซนิค ในประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่กลุ่มบริษัท พานาโซนิคในประเทศไทย ได้มีการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของ บริษัท พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น จึงได้มีการโอนธุรกิจของหลายบริษัทในกลุ่มฯ เข้าร่วมกับ บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2565 ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดศักยภาพในการแข่งขัน สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่างๆ ในประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น ในปี2566นี้จึงได้มีการโอนธุรกิจของ บริษัท พานาโซนิค เอ.พี. เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมกับ บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 เป็นต้นไปโดยนับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ผลิตภัณฑ์และบริการของ บริษัท พานาโซนิค เอ.พี. เซลส์​ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน (Home Appliances) อาทิ เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องครัว และผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม เป็นต้น รวมถึงงานบริการหลังการขายจะยังคงดำเนินการต่อเนื่อง ภายใต้ บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด“การโอนธุรกิจ บริษัท พานาโซนิค เอ.พี. เซลส์​ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมกับ บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะทำให้การดำเนินงานทั้งในด้านการขายและการบริการ รวมเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้แนวคิด One Panasonic & One Team สามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านโซลูชั่นส์ของลูกค้าได้ครบวงจรมากขึ้น และจะสามารถขับเคลื่อนให้พานาโซนิคก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้าน Professional Service Provider อย่างแท้จริง” มร.อิโตะ กล่าว