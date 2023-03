กัลเดอร์มา จัดอวอร์ด ฉลองความสำเร็จในคอนเซ็ปต์ คอนเซ็ปต์ใหม่ “THIS IS MY LOOK”

กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) ผู้นำนวัตกรรมด้านความงามที่ใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งดำเนินธุรกิจมากว่า 40 ปี จัดงานเอ็กซ์คลูซีฟสุดยิ่งใหญ่ THIS IS MY LOOK AWARD NIGHT CELEBRATION ฉลองความสำเร็จร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและคลินิกความงามชั้นนำทั่วประเทศไทยที่ร่วมสร้างสรรค์และชูนิยามความงามคอนเซ็ปต์ใหม่ “THIS IS MY LOOK” เติมเต็มทุกตัวตน เสริมความมั่นใจให้ทุกลุค ผลักดันให้ผู้คนเผยความงามอย่างเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวตนที่แท้จริง ไม่ว่าจะเพศไหน เชื้อชาติอะไร ก็ดูดีและมีเสน่ห์ในแบบของคุณได้ พร้อมมอบรางวัลเกียรติยศให้แก่พันธมิตรคลินิกความงามที่มีความมุ่งมั่นและความสำเร็จ เพื่อเดินหน้าตอกย้ำ แบรนด์ฟิลเลอร์พรีเมียมอันดับหนึ่งจากประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมเหมาะกับทุกสัดส่วนบนใบหน้า สามารถตอบโจทย์ในทุกความต้องการของแต่ละบุคคลเภสัชกรพิรพัฒน์ ศรีวัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการธุรกิจความงามประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เส้นทางความสำเร็จของกัลเดอร์มาในฐานะหนึ่งในผู้นำตลาดด้านธุรกิจความสวยความงาม พันธมิตรและบุคลากรเป็นส่วนสำคัญ คุณหมอมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้คนไข้มั่นใจในแบบของตัวเอง ดึงเอาความงามสำหรับทุกลุคโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ครบถ้วน เพื่อให้ได้ซึ่งผลลัพธ์อย่างเป็นธรรมชาติที่สุด ในปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการและเทรนด์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ปัจจัยในการเลือกใช้บริการของผู้บริโภคขึ้นอยู่กับคลินิกที่ได้มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญของคุณหมอ ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยและได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนาน”โดยภายในงานมอบรางวัลในครั้งนี้ กัลเดอร์มา ในฐานะผู้นำนวัตกรรมด้านความงามเผยกลไกสำคัญสู่ความสำเร็จของธุรกิจด้านความสวยความงามในปี 2566 เพื่อตอบรับเทรนด์และความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พร้อมเผยความประทับใจภายใต้คอนเซ็ปต์ใหม่ “THIS IS MY LOOK” จาก เจมส์ มาร์ ที่มาร่วมสร้างความเอ็กซ์คลูซีฟให้แก่งานมอบรางวัลเกียรติยศนี้ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานมากมายร่วมเฉลิมฉลองการมอบรางวัลให้กับคลินิกความงามชั้นนำที่เป็นพันธมิตรเพื่อเป็นเกียรติยศแห่งความสำเร็จ ซี่งรางวัลอันทรงเกียรติ ได้แก่• Top 5 Total Galderma Aesthetic Collection - Chain & Single Clinic• Top 3 Restylane - Chain & Single Clinic• Top 3 Dysport - Chain & Single Clinic• Top 3 Kysse - Chain & Single Clinic• Top 10 Premium Clinic• Top 100 Customer High Recognition Award